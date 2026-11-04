Begitulah bursa transfer: satu klub membuat kesepakatan buruk, sementara klub lain membuat kesepakatan bagus. Yang mengherankan, kedua kesepakatan itu menyangkut pemain yang sama, sementara penilaian terhadapnya hanya terpaut beberapa bulan.

Yan Couto adalah pemain yang dimaksud. Pada musim panas, ia masih dianggap rekrutan mahal yang gagal dan pemain pelapis di Borussia Dortmund, yang harus segera dilepas. Kini, di klub barunya sebagai pemain pinjaman, Como, ia menjadi kesayangan pelatih dan pemain inti yang tak tergantikan. Como pun ingin merekrutnya secara permanen. Apa yang dilihat klub Italia itu pada sang bek kanan, tetapi tidak ditemukan BVB dalam dua tahun? Atau, apakah pemain berusia 24 tahun itu sekadar tampil lebih baik di lingkungan dan tim barunya?

Pada 2024, BVB mendapatkan jasa Couto, tetapi awalnya hanya melalui peminjaman dengan biaya empat juta euro yang dibayarkan kepada Manchester City. Pemain Brasil itu merupakan incaran pelatih Dortmund saat itu, Nuri Sahin. Dalam pembahasan di antara petinggi BVB, keyakinan Sahin terhadap Couto membuatnya mampu mengatasi penolakan dan meloloskan kesepakatan tersebut. Bersamaan dengan peminjaman itu, kedua klub juga menyepakati kewajiban membeli yang akan membuat total biaya mencapai 20 juta euro pada musim panas 2025 jika sejumlah kriteria olahraga terpenuhi.

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Pada Oktober, hanya beberapa bulan setelah peminjaman itu, Sky sudah melaporkan bahwa kewajiban membeli tersebut akan berlaku. Padahal, penampilan awal Yan Couto bersama BVB jauh dari meyakinkan. Pemain Brasil itu hanya delapan kali masuk susunan pemain utama pada tahun pertamanya di Bundesliga. Di tengah musim, Nuri Sahin, sosok yang mendukung kedatangannya, harus pergi dan digantikan Niko Kovac. Pada musim lalu, Couto jelas kalah bersaing dari Julian Ryerson untuk posisi bek kanan Dortmund. Ryerson mencatatkan 15 assist yang luar biasa di liga dan tampil menonjol berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah.

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Kontrak Yan Couto di BVB

Harga 20 juta euro untuk pemain pelapis yang juga mendapat kontrak hingga 2030 terdengar seperti kesepakatan buruk, baik saat itu maupun sekarang. Karena itu, tidak mengherankan jika Dortmund bersedia melepas Yan Couto pada musim panas. Yang agak mengejutkan, Como, klub Italia yang tengah berkembang dan juga tampil di Liga Champions, menyatakan minatnya. Tim asuhan Cesc Fabregas, mantan bintang Arsenal dan Barca, kabarnya mengeluarkan biaya peminjaman tiga juta euro dan mendapatkan opsi pembelian senilai 20 juta euro.

Dan saat ini, Como tampaknya akan membayar jumlah tersebut tanpa berpikir panjang. "Yan adalah pemain pemberani dengan kemampuan teknik yang bagus. Ia memberi kami berbagai pilihan di sisi kanan," puji pelatihnya saat Couto diperkenalkan pada musim panas. "Ia senang bergerak maju, punya banyak energi, dan cocok dengan gaya bermain kami. Kami yakin ia bisa melanjutkan perkembangannya bersama kami," tambah Fabregas.

Yan Couto pun melakukannya. Ia menjadi bek kanan inti Como dalam formasi empat bek. Berdasarkan kesan awal, BVB justru lebih melihatnya sebagai pemain wing-back, karena menurut Dortmund kelebihannya lebih terletak pada sisi menyerang daripada bertahan. Fabregas punya pandangan yang sangat berbeda, dan hasil yang diraih timnya membenarkan penilaian itu: bersama Couto, Como saat ini berada di peringkat keempat Serie A, kembali menempati posisi yang mengantar mereka ke Liga Champions. Di kompetisi tersebut, tim itu juga mencuri perhatian lewat kemenangan 4-1 atas Manchester United pada pekan pertandingan liga lalu.

Thierry Henry takjub dengan Cesc Fabregas dan timnya

"Bagaimana Cesc bisa membentuk tim seperti ini?" ujar legenda Prancis Thierry Henry dengan takjub kepada CBS. "Ada pemain seperti Jacobo Ramon atau Yan Couto. Ia mendatangkan pemain yang tidak dikenal banyak orang, lalu membentuk mereka menjadi sebuah tim. Lihat saja posisi mereka sekarang," katanya, benar-benar terheran-heran. Como memang berhasil membuat banyak kesepakatan di bursa transfer yang belakangan tampak luar biasa: Jacobo Ramon, misalnya, didatangkan dari tim kedua Real seharga 2,5 juta euro dan nilai pasarnya kini meningkat menjadi 45 juta euro. Lucas Da Cunha datang dari Nice pada Januari 2023 dengan harga 750.000 euro dan kini menjadi pemain tim nasional Prancis.

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Di mata Como, Yan Couto juga termasuk salah satu kesepakatan terbaik mereka. Pada Oktober, WAZ melaporkan bahwa klub Italia itu telah mengirimkan sinyal positif kepada Dortmund. Jika Como kembali lolos ke Liga Champions atau terus mengumpulkan banyak hadiah uang dari Liga Champions musim ini, tampaknya tidak banyak yang akan menghalangi perekrutan permanen Couto. Langkah itu kemungkinan akan membuat kedua klub senang. Begitulah terkadang bursa transfer berjalan.