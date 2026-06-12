Bahkan sebelum pertandingan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, para penonton sudah sangat kesal dengan satu orang

Selama upacara pembukaan Piala Dunia di Kanada, para penonton merasa sangat kesal dengan komentator Jan Roelfs. Di platform X, banyak kritik yang dilontarkan terkait kebiasaannya yang terus berbicara selama pertunjukan berlangsung.

Piala Dunia memiliki tiga upacara pembukaan. Di Meksiko, turnamen dibuka sebelum pertandingan antara tuan rumah dan Afrika Selatan (2-0). Untuk Kanada – Bosnia dan Herzegovina, upacara yang meriah juga digelar di Stadion Toronto.

William Prince mewakili suara penduduk asli Kanada dan membuka acara atas nama negara Amerika Utara tersebut. Setelah itu, penyanyi Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream, dan Sanjoy tampil.

Roelfs bertugas sebagai komentator selama pertandingan dan terus-menerus memberikan penjelasan selama upacara. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, ia sudah mendapat kritik di media sosial.

“Ya ampun, komentator itu lagi ngomong terus,” tulis seorang penonton. Seorang lainnya bertanya-tanya mengapa Roelfs terus berbicara selama penampilan berlangsung. “Kenapa komentator itu ngomong terus selama penampilan upacara pembukaan?”

Reaksi lain juga terutama berfokus pada banyaknya komentar selama penampilan musik. “Astaga, bisakah komentator itu diam sejenak saja, agar upacara pembukaan Piala Dunia bisa didengar, daripada mengumbar fakta-fakta tak penting dan berita-berita?” tulis seorang penonton. Seorang lainnya menanggapi: “Kapan sih komentator sepak bola berhenti mengoceh di tengah-tengah penampilan langsung pada upacara pembukaan? Kita menyebutnya seni menahan diri…”

Kanada dan Bosnia dan Herzegovina akan memulai pertandingan Piala Dunia pertama mereka pada pukul 21.00 waktu Belanda. Nanti malam, tuan rumah ketiga, Amerika Serikat, juga akan bertanding. Tim Amerika akan berhadapan dengan Paraguay.