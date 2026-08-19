Seperti dilaporkan WAZ, para petinggi BVB setidaknya mulai memikirkan kemungkinan peminjaman gelandang tersebut, yang baru datang ke Dortmund pada musim panas ini dari Independiente del Valle asal Ekuador.

Harian regional itu menafsirkannya sebagai isyarat menuju perpisahan sementara Lerma dalam waktu dekat, setelah pelatih BVB Niko Kovac belakangan sama sekali tidak memainkan rekrutan anyar tersebut dalam laga-laga uji coba. Baik saat imbang 2-2 melawan AS Roma pada akhir pekan lalu maupun sebelumnya dalam kemenangan 3-2 atas Arsenal, Lerma tetap duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Pernyataan terbaru Kovac juga mengindikasikan bahwa pemain 18 tahun itu mengalami kendala awal yang bisa diperkirakan dalam proses adaptasi ke sepak bola Jerman dan terutama masih harus meningkatkan diri dalam hal ketangguhan fisik.

"Kami tidak bisa memainkan semua pemain," kata Kovac, seperti dikutip WAZ, terkait minimnya waktu bermain Lerma belakangan ini. "Dia masih butuh waktu dan itu sangat normal. Ada kendala bahasa. Kalau Anda melihatnya, dia juga masih agak kurus, jadi kami harus menambah sedikit berat badannya atau bekerja pada kebugarannya," ujar Kovac, yang kemudian menegaskan: "Anak ini adalah bagian dari tim seperti yang lain juga."

Justin Lerma di BVB untuk sementara disiapkan tampil di Regionalliga?

Laporan itu tidak mengungkap apakah sudah ada klub yang bisa menjadi tujuan peminjaman Lerma. Sementara itu, jika pemain asal Ekuador tersebut tetap bertahan di Dortmund, skenario yang paling mungkin adalah ia terlebih dahulu diarahkan ke level Bundesliga melalui penampilan bersama tim kedua di Regionalliga.

Borussia Dortmund

Persaingan di area permainan Lerma, yakni di lini tengah sentral dengan preferensi sebagai gelandang serang, belakangan meningkat tajam. Pasalnya, BVB mendatangkan tiga pemain baru ternama di posisi itu, yakni Konstantinos Karetsas (dari KRC Genk), Giannis Konstantelias (dari PAOK Saloniki) dan Joey Veerman (dari PSV Eindhoven), yang semuanya berambisi menjadi pemain inti.

BVB sendiri sudah menuntaskan perekrutan Lerma pada Mei 2024. Sesuai statuta FIFA, kepindahan sang pemain muda, yang menelan biaya transfer empat juta euro, baru dimungkinkan setelah ia genap berusia 18 tahun pada awal Mei 2026. Kontraknya di Dortmund berlaku hingga 2031.

Lerma sudah melakoni debut di liga utama Ekuador saat masih berusia 15 tahun, dan meski usianya masih muda, ia sudah mencatatkan 43 penampilan kompetitif untuk Independiente del Valle (dua gol). Pada 2025, pemain yang saat itu berusia 17 tahun tersebut menjadi juara Ekuador sebagai pemain inti.