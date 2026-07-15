Bahkan sebelum kick-off semifinal Piala Dunia, warga Argentina sudah menunjukkan sisi terburuk mereka

Para pendukung Argentina di Atlanta tidak butuh waktu lama untuk memanaskan suasana di babak semifinal Piala Dunia. Saat lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan, para pendukung Argentina bersorak-sorai secara serempak, sehingga suara lagu kebangsaan Inggris hampir tak terdengar lagi.

Dalam sepak bola, sudah menjadi kebiasaan bagi para pemain dan suporter untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Momen ini melambangkan sportivitas dan pengakuan: meskipun tim-tim tersebut kemudian akan bertarung untuk meraih kemenangan, sebelumnya mereka sejenak merenungkan kebanggaan, sejarah, dan identitas yang diwakili oleh kedua negara.

Para pendukung Argentina di Atlanta sama sekali tidak mau mematuhi aturan tak tertulis tersebut. “Siapa yang tidak melompat, berarti mendukung Inggris,” nyanyian itu terdengar agak provokatif di Mercedes-Benz Stadium. Setelah lagu kebangsaan Inggris selesai, terdengar siulan keras.

Para pendukung Inggris pun langsung merespons dengan bersiul secara massal saat lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan, namun di media Inggris, insiden pertama itulah yang langsung menjadi sorotan utama. “Memalukan,” demikian judul berita di The Sun.

Suasana permusuhan di tribun langsung terasa di lapangan, di mana saat ini sedang terjadi konfrontasi sengit. Kini giliran wasit Ismail Elfath untuk mengendalikan situasi agar tetap terkendali.