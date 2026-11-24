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Pemain timnas Jerman itu menjadi sosok penting bagi The Reds, dan hal itu tidak mengejutkan legenda klub tersebut.

Legenda Liverpool Steven Gerrard memuji penampilan Florian Wirtz bersama The Reds belakangan ini. "Sebagai pemain nomor 10 yang suka bergerak di ruang antarlini, Anda membutuhkan pemain yang berlari ke belakang garis pertahanan. Saya rasa sekarang ia memiliki pemain-pemain seperti itu di tim ini," kata Gerrard dalam podcast Overlap. Ia merujuk pada para pemain depan Liverpool seperti Bradley Barcola, Alexander Isak, dan Victor Munoz, yang belakangan turut berperan dalam keberhasilan The Reds bersama Wirtz.

Wirtz mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan 3-1 atas Crystal Palace, lalu kembali melakukannya dalam kemenangan 4-0 atas Manchester United akhir pekan lalu. "Saya memang pernah mengatakan bahwa Wirtz harus memberikan lebih banyak kontribusi," kenang Gerrard. "Namun, saya bukan termasuk orang yang siap mencoretnya dan menyerah begitu saja. Saya sudah cukup melihat kemampuannya, bahkan sebelum ia menandatangani kontrak dengan Liverpool," ujarnya, merujuk antara lain pada penampilan gemilang Wirtz saat menjuarai Bundesliga bersama Bayer Leverkusen.

Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Liverpool pada 2025 dengan biaya transfer rekor sebesar 125 juta euro dan sempat kesulitan dalam musim debutnya yang tidak konsisten bersama The Reds. Namun, dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, penampilannya semakin membaik . Ia juga tampil mengesankan bersama timnas Jerman dalam pertandingan-pertandingan Nations League belakangan ini.

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Secara keseluruhan, Wirtz telah mencatatkan tiga gol dan enam assist dalam 16 pertandingan kompetitif untuk tim asal Anfield itu musim ini. Bersama Jerman, ia kini telah tampil dalam 50 pertandingan internasional dan mencetak 15 gol.

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Liverpool akan bertandang ke markas Club Brugge di Liga Champions pada Rabu, sebelum menghadapi Everton dalam laga derbi pada Minggu.