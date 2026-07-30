Degradasi dari Bundesliga semestinya menjadi pukulan besar bagi VfL Wolfsburg. Pemasukan berkurang, anggaran jauh lebih kecil, awal baru secara olahraga. Namun di bursa transfer, sejauh ini justru muncul gambaran yang berbeda: sementara sebagian besar klub 2. Bundesliga harus menghitung setiap euro dua kali, VfL sedang menyusun skuad dalam skala yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh raksasa lain yang juga baru terdegradasi seperti HSV, Schalke 04, atau 1. FC Köln.

Klub Niedersachsen itu sudah menginvestasikan 22,7 juta euro pada musim panas ini untuk pemain-pemain baru. Yang menarik: seluruh 17 rival mereka sejauh ini, berdasarkan nilai transfer yang diketahui publik, jika digabung hanya mencapai nyaris 19 juta euro.

Dengan demikian, satu klub 2. Bundesliga saat ini mengeluarkan uang lebih banyak untuk pemain baru dibandingkan seluruh sisa liga. Langkah para petinggi VfL memunculkan pertanyaan: apakah ini masih persaingan yang normal atau sudah distorsi kompetisi? Apakah Wolfsburg, dengan kemampuan finansialnya, menggeser keseimbangan kekuatan di 2. Bundesliga terlalu jauh?

Apa arti kepindahan Fabian Reese ke Wolfsburg?

Hampir tidak ada transfer yang lebih menjelaskan situasi khusus ini selain transfer Fabian Reese. Wolfsburg membayar delapan juta euro kepada Hertha BSC untuk kapten sebelumnya sekaligus ikon klub tersebut.

Reese dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu pemain paling menonjol di 2. Bundesliga. Bersama Hertha, ia mencatatkan 91 pertandingan kompetitif, mencetak 35 gol, dan membuat 31 assist. Direktur olahraga Wolfsburg, Pirmin Schwegler, karena itu menyebutnya saat perekrutan sebagai "salah satu pemain terkuat di 2. Bundesliga".

Bagi Reese sendiri, keputusan itu disebut tidak mudah sama sekali. "Keputusan untuk pindah, yang tentu bisa dipahami semua orang, tidak benar-benar mudah bagi saya," ujarnya setelah menandatangani kontrak. Cara VfL mengejarnya, kondisi profesional yang ada, serta "nilai-nilai klub, Volkswagen, dan orang-orang di sekitarnya" disebut memainkan peran penting dalam keputusannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reese telah menjadi figur identifikasi di ibu kota, menjadi wajah bagi Berlin yang baru, yang setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan ingin kembali lebih dekat dengan para suporter dan kotanya. Betapa eratnya hubungan itu diduga baru benar-benar terlihat tahun lalu. Pada November 2025, Reese memperpanjang kontraknya lebih cepat hingga 2030. Hertha mengemas penandatanganan itu dengan aksi yang luar biasa: "Bukan rahasia lagi bahwa kami sangat ingin mengikat Fabi untuk jangka panjang dengan klub ini. Selain itu, Fabi mengidentifikasi dirinya seratus persen dengan Hertha BSC," kata kepala olahraga Benjamin Wieber saat itu.

Pesan itu nyaris mustahil disalahartikan: pemain ini seharusnya bukan sekadar karyawan biasa. Reese seharusnya tetap menjadi wajah klub dan kotanya. Kata-katanya sendiri saat itu juga nyaris tidak menyisakan keraguan soal hubungan khusus tersebut. Reese menunjukkan bahwa Hertha adalah klub yang dekat dengan hatinya dan mengatakan bahwa ia masih punya banyak rencana di Berlin. Perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2030 itu tampak seperti sebuah pernyataan komitmen yang jauh melampaui bisnis sepak bola biasa.

Kurang dari setahun kemudian, kisah itu berakhir. Dan ironisnya, pesaing langsung dari 2. Bundesliga yang mengakhirinya. Wolfsburg meletakkan delapan juta euro di atas meja dan merekrut pemain yang beberapa bulan sebelumnya masih dijadikan Hertha sebagai simbol masa depannya di depan publik.

Karena itulah transfer ini kemungkinan memicu reaksi yang jauh lebih besar di kalangan banyak fans Hertha ketimbang sekadar kehilangan pemain kunci seperti biasanya. Dengan ikatan emosionalnya terhadap Berlin, penampilannya, dan akhirnya perpanjangan kontrak itu, Reese telah berkembang menjadi figur yang istimewa. Kini ia tiba-tiba bermain untuk klub yang dalam sangat banyak hal nyaris merepresentasikan kebalikan dari apa yang ingin menjadi citra Hertha.

Secara olahraga, Hertha, yang sampai sekarang bahkan belum membeli satu pun pemain, kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Secara emosional, klub itu kehilangan figur identifikasi. Dan Wolfsburg mendapatkan keduanya. Fakta bahwa klub yang terdegradasi dari Bundesliga bisa membayar delapan juta euro kepada sesama klub besar 2. Bundesliga untuk seorang pemain 2. Bundesliga terutama menunjukkan betapa berbedanya prasyarat finansial di dalam liga ini.





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Pemain profesional lain siapa saja yang dibeli VfL Wolfsburg?

Reese sama sekali bukan satu-satunya kasus. Fraser Hornby datang dari SV Darmstadt 98 dengan nilai empat juta euro. Di sini pun, rival langsung di liga kehilangan pemain pentingnya ke Die Wölfe. Selain itu, ada Muhammed Damar (22) dari TSG Hoffenheim. Dari klub yang terdegradasi dari Bundesliga itu, Hauke Wahl juga bergabung ke VfL dengan nilai 1,8 juta euro.

Robert Glatzel memang hanya menelan biaya sekitar 1,7 juta euro sebagai nilai transfer. Namun, pada striker yang sebelumnya bermain untuk Hamburger SV itu, tampak pula keunggulan lain Wolfsburg: VfL bukan hanya mampu membayar biaya transfer yang nyaris mustahil dijangkau banyak klub 2. Bundesliga, tetapi juga sanggup menanggung gaji untuk pemain mapan yang hanya bisa diimpikan para pesaing. Glatzel pada akhirnya membawa pengalaman lebih dari 180 pertandingan 2. Bundesliga dan selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa ia bisa rutin mencetak gol dua digit di liga ini. Wolfsburg dengan demikian melanjutkan persis dari titik saat mereka berhenti di Bundesliga. Meski penyandang dana utama VW berada dalam krisis yang nyaris eksistensial dan hingga 100.000 orang bisa kehilangan pekerjaan, VfL Wolfsburg untuk sementara masih bisa terus membelanjakan uang.

Untuk penyerang tengah asal Swiss Alessio Besio, 700.000 euro mengalir ke SC Freiburg, meski pemain 22 tahun itu dalam tiga tahun tidak memainkan satu pun laga profesional untuk klub Breisgauer dan musim lalu dipinjamkan ke klub divisi tiga Verl. Selain itu ada Timon Wellenreuther, yang didatangkan dari Feyenoord dengan harga sekitar satu juta euro dan kini harus absen berminggu-minggu karena cedera lutut, serta Elvis Rexhbecaj, yang datang gratis dari FC Augsburg. Transfer ini pun, meski tanpa biaya transfer, akan menjadi dimensi ekonomi yang sama sekali berbeda bagi banyak klub 2. Bundesliga. Rexhbecaj membawa pengalaman dari lebih dari 150 pertandingan Bundesliga.

Dengan demikian, Wolfsburg bukan sedang mengumpulkan pemain prospek sembarangan. Juara Jerman 2009 itu secara terarah merekrut para pemain profesional yang beberapa di antaranya sudah lama membuktikan kualitasnya di Bundesliga atau di papan atas 2. Bundesliga.

Betapa luar biasanya tur belanja Wolfsburg ini baru benar-benar terlihat saat menoleh ke tahun-tahun sebelumnya. FC Schalke 04, misalnya, pada musim 2. Bundesliga 2025/26 lalu menerima sekitar 8,75 juta euro dari penjualan pemain dan hanya menginvestasikan 3,4 juta euro. Hasil akhirnya adalah surplus transfer sebesar 5,35 juta euro. Rekrutan termahal mereka adalah penyerang tengah Christian Gomis dengan harga hanya 1,5 juta euro.

Fabian Reese saja dengan demikian menelan biaya bagi Wolfsburg lebih dari dua kali lipat dibandingkan keseluruhan musim panas transfer Schalke saat itu.

Hamburger SV pun bergerak dalam skala yang sama sekali berbeda sebelum promosi mereka pada 2024/25 meski memiliki target ambisius. Secara total HSV mengeluarkan sekitar sembilan juta euro untuk pemain baru, dengan pemasukan sekitar tiga juta euro. Rekrutan termahal, Alexander Rossing-Lelesiit, menelan biaya sekitar 2,8 juta euro.

Perbandingan dengan Hannover 96 juga sama jelasnya. Klub Niedersachsen itu pada 2025/26 mencatat pemasukan transfer 11 juta euro dan pengeluaran hanya 4,33 juta euro, sehingga membukukan surplus sekitar 6,68 juta euro.

Berapa pemasukan VfL Wolfsburg di bursa transfer?

Namun: Wolfsburg tidak sekadar membakar uang. Ceritanya tidak sesederhana itu. Sebab, kesan sebuah klub yang setelah terdegradasi langsung membuka keran uang dan memborong pemain dari para pesaing tidak sepenuhnya tepat. Pemenang DFB-Pokal 2015 itu pada saat yang sama juga mendapatkan jumlah besar dari penjualan pemain.

Patrick Wimmer pindah ke TSG Hoffenheim dengan nilai sekitar sepuluh juta euro. Jakub Kamiński menghasilkan tambahan 5,5 juta euro saat pindah ke 1. FC Köln. Lovro Majer dikabarkan menuju AEK Athena dengan nilai enam juta euro. Secara total, saat ini tercatat pemasukan sekitar 24 juta euro. Dengan demikian, Die Wölfe bahkan membukukan sedikit surplus meski melakukan tur belanja spektakuler. Dan batas akhirnya tampaknya masih jauh dari tercapai. Konstantinos Koulierakis akan meninggalkan Die Wölfe menuju AS Roma dengan nilai 15 juta euro. Kiper Kamil Grabara juga diperkirakan akan pergi dengan nilai jutaan euro yang tinggi, dengan Atalanta Bergamo terakhir disebut tertarik.

Ini adalah konteks penting. Wolfsburg membiayai pemain-pemain barunya nyaris sepenuhnya melalui penjualan mereka sendiri. Karena itu, posisi finansial istimewa yang sebenarnya tidak terlalu terlihat dari neraca transfer saat ini, melainkan dari kemampuan untuk langsung menginvestasikan kembali jutaan euro yang diterima ke dalam sebuah tim yang ditargetkan untuk promosi langsung kembali.

Selain itu: situasi Wolfsburg bukannya tanpa pembanding historis. Ketika VfB Stuttgart setelah degradasi dari Bundesliga pada 2019/20 membidik promosi langsung, klub Schwaben itu juga berinvestasi besar-besaran. Sekitar 25,4 juta euro mengalir saat itu untuk pemain-pemain baru. Silas sendiri menelan biaya delapan juta euro saat pindah dari Paris FC, sementara Sasa Kalajdzic datang dari Admira Wacker dengan harga sekitar enam juta euro.

Dengan demikian, Stuttgart saat itu bahkan berada pada dimensi belanja yang lebih tinggi daripada Wolfsburg saat ini. Namun, ada satu perbedaan penting: VfB pada saat yang sama menjual pemain dengan total sekitar 79,5 juta euro. Karena itu, jendela transfer tersebut tetap berakhir dengan surplus besar lebih dari 54 juta euro meski ada investasi tinggi.





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Mengeluarkan banyak uang bukan hal baru bagi Wolfsburg

Dan ada satu hal lagi yang juga perlu disampaikan: fakta bahwa VfL menggerakkan dana besar di bursa transfer sama sekali bukan baru terjadi sejak musim panas ini. Pada musim lalu saja, Wolfsburg menerima sekitar 37 juta euro dari penjualan, tetapi pada saat yang sama menginvestasikan sekitar 68 juta euro untuk pemain-pemain baru. Hasil akhirnya adalah defisit transfer nyaris 31 juta euro.

Vinicius Souza sendiri menelan biaya sekitar 15 juta euro saat pindah dari Sheffield United. Untuk Mohamed Amoura, yang direkrut permanen dari Union Saint-Gilloise setelah sebelumnya dipinjam, Wolfsburg harus membayar sekitar 14,75 juta euro.

Transfer bernilai jutaan bukan fenomena baru di Wolfsburg. Yang baru terutama adalah lingkungan tempat semua itu terjadi. Di Bundesliga, Wolfsburg bersaing secara finansial dengan Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan banyak klub lain yang secara rutin bisa menginvestasikan angka dua digit juta euro untuk satu pemain. Di 2. Bundesliga, model bisnis Wolfsburg ini tiba-tiba berhadapan dengan klub-klub yang total anggaran transfernya sebagian bahkan lebih rendah daripada biaya transfer yang dibayar VfL hanya untuk Fabian Reese. Itulah sebabnya jumlah yang sama terlihat sepenuhnya berbeda setelah degradasi.





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Seberapa besar perbedaan antara Wolfsburg dan semua klub lain di kasta kedua?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj, dan Wellenreuther menjadi contoh dari strategi transfer yang dengan cukup jelas menunjukkan apa yang direncanakan di Wolfsburg: masa tinggal di 2. Bundesliga harus berlangsung sesingkat mungkin, idealnya hanya satu tahun. Dan yang tidak boleh dilupakan: pemain seperti Amoura sejauh ini juga tetap mengikuti VfL ke divisi kedua. Nilai skuad Die Wölfe menurut transfermarkt.de adalah 194,15 juta euro, yang berarti VfL akan berada di peringkat kesembilan di Bundesliga. Di posisi kedua 2. Bundesliga ada sesama tim yang terdegradasi, FC St. Pauli, dengan 45.93 juta euro, sekitar 4,5 kali lebih rendah. Mengatakan VfL Wolfsburg adalah FC Bayern München-nya kasta bawah Bundesliga akan sangat meremehkan: bagaimanapun, nilai skuad Bayern sebesar 1,07 miliar (!) bahkan belum dua kali lipat dari nilai skuad RB Leipzig (saat ini 604 juta euro). Dan BVB juga masih terus belanja.

Apakah kekuatan finansial Wolfsburg yang terkesan absurd dibandingkan yang lain benar-benar menciptakan distorsi kompetisi, baru bisa dijawab secara olahraga saat bola mulai bergulir. Namun, musim panas transfer ini sudah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa secara finansial VfL Wolfsburg bermain di liga yang berbeda dibandingkan sebagian besar pesaing barunya.