Degradasi dari Bundesliga seharusnya menjadi pukulan besar bagi VfL Wolfsburg. Pemasukan berkurang, anggaran jauh lebih kecil, awal baru secara olahraga. Namun di bursa transfer, sejauh ini justru muncul gambaran yang berbeda: sementara sebagian besar klub Divisi Dua harus menghitung setiap euro dua kali, VfL sedang membangun skuad dalam skala yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh raksasa-raksasa lain yang juga baru turun kasta seperti HSV, Schalke 04, atau 1. FC Köln.

Klub asal Niedersachsen itu sudah menginvestasikan 22,7 juta euro untuk pemain baru pada musim panas ini. Yang luar biasa: seluruh 17 rival mereka sejauh ini, berdasarkan angka transfer yang diketahui publik, jika digabungkan hanya mencapai nyaris 19 juta euro.

Dengan demikian, satu klub Divisi Dua saat ini mengeluarkan uang untuk pemain baru lebih banyak daripada seluruh sisa liga. Langkah para petinggi VfL pun memunculkan pertanyaan: apakah ini masih persaingan yang normal atau sudah distorsi kompetisi? Apakah Wolfsburg, dengan kekuatan finansialnya, menggeser keseimbangan kekuatan di 2. Bundesliga terlalu jauh?

Apa arti kepindahan Fabian Reese ke Wolfsburg?

Hampir tidak ada transfer yang lebih menjelaskan situasi istimewa ini selain transfer Fabian Reese. Wolfsburg membayarkan delapan juta euro kepada Hertha BSC untuk mantan kapten dan wajah utama klub tersebut.

Reese dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu pemain paling menonjol di 2. Bundesliga. Bersama Hertha, ia mencatatkan 91 pertandingan kompetitif, mencetak 35 gol, dan membuat 31 assist. Direktur olahraga Wolfsburg, Pirmin Schwegler, karena itu menyebutnya saat perekrutan sebagai "salah satu pemain terkuat di 2. Bundesliga".

Bagi Reese sendiri, keputusan itu disebut sama sekali tidak mudah. "Keputusan untuk pindah, yang tentu bisa dimengerti, jelas tidak mudah bagi saya," ujarnya setelah menandatangani kontrak. Cara VfL berusaha merekrutnya, kondisi profesional yang ada, serta "nilai-nilai klub, Volkswagen, dan orang-orang di sekitarnya" disebut memainkan peran yang menentukan dalam keputusannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reese telah menjadi sosok identifikasi di ibu kota, menjadi wajah bagi Berlin baru yang setelah bertahun-tahun dalam kekacauan ingin kembali lebih dekat dengan para penggemar dan kotanya. Betapa eratnya hubungan itu, setidaknya secara asumsi, baru benar-benar terlihat tahun lalu. Pada November 2025, Reese memperpanjang kontraknya lebih cepat hingga 2030. Hertha mengemas penandatanganan itu dengan aksi yang luar biasa: "Bukan rahasia lagi bahwa kami sangat ingin mengikat Fabi dalam jangka panjang dengan klub ini. Selain itu, Fabi mengidentifikasi dirinya seratus persen dengan Hertha BSC," kata kepala olahraga Benjamin Wieber saat itu.

Pesannya nyaris tak mungkin disalahartikan: pemain ini tidak seharusnya sekadar menjadi karyawan. Reese seharusnya tetap menjadi wajah klub dan kotanya. Kata-katanya sendiri saat itu juga nyaris tak menyisakan keraguan atas hubungan istimewa tersebut. Reese menunjukkan Hertha sebagai klub hatinya dan mengatakan bahwa ia masih punya banyak rencana di Berlin. Perpanjangan jangka panjang hingga 2030 itu terasa seperti sebuah pernyataan komitmen yang jauh melampaui bisnis sepakbola biasa.

Bahkan belum satu tahun berselang, kisah itu sudah berakhir. Dan ironisnya, yang mengakhirinya adalah rival langsung dari 2. Bundesliga. Wolfsburg menaruh delapan juta euro di atas meja dan merekrut seorang pemain yang beberapa bulan sebelumnya masih dijadikan Hertha secara terbuka sebagai simbol masa depannya.

Karena itulah transfer ini tampaknya memicu lebih dari sekadar kehilangan pemain penting yang biasa bagi banyak fans Hertha. Reese, dengan ikatan emosionalnya pada Berlin, pembawaannya, dan akhirnya perpanjangan kontrak tersebut, telah menjadikan dirinya figur yang istimewa. Kini ia tiba-tiba bermain untuk klub yang dalam sangat banyak hal nyaris mewakili kebalikan dari apa yang ingin Hertha jadi.

Secara olahraga, Hertha, yang sampai saat ini juga belum membeli satu pun pemain, kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Secara emosional, klub itu kehilangan sosok identifikasi. Dan Wolfsburg mendapatkan keduanya. Bahwa klub yang terdegradasi dari Bundesliga bisa membayar delapan juta euro kepada sesama klub besar Divisi Dua untuk seorang pemain Divisi Dua terutama menunjukkan betapa berbedanya kondisi finansial di dalam liga ini.





IMAGO





Pemain mana lagi yang dibeli VfL Wolfsburg?

Reese jelas bukan satu-satunya kasus. Fraser Hornby datang dari SV Darmstadt 98 dengan nilai empat juta euro. Di sini pun, rival langsung di liga kehilangan seorang pemain penting ke tangan Die Wölfe. Lalu ada Muhammed Damar (22) dari TSG Hoffenheim. Dari klub yang terdegradasi dari Bundesliga, Hauke Wahl juga bergabung ke VfL dengan nilai 1,8 juta euro.

Robert Glatzel memang "hanya" menelan biaya sekitar 1,7 juta euro. Namun, pada mantan striker Hamburger SV itu juga terlihat keunggulan lain yang dimiliki Wolfsburg: VfL bukan hanya mampu membayar biaya transfer yang bagi banyak klub Divisi Dua nyaris mustahil dilakukan, tetapi juga bisa menanggung gaji untuk para profesional mapan yang hanya bisa diimpikan para rivalnya. Glatzel bagaimanapun membawa pengalaman lebih dari 180 pertandingan Divisi Dua dan selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ia bisa rutin mencetak dua digit gol di liga ini. Dengan begitu, Wolfsburg melanjutkan tepat dari titik saat mereka berhenti di Bundesliga. Meski penyandang dana utama VW sedang berada dalam krisis yang nyaris eksistensial dan hingga 100.000 orang bisa kehilangan pekerjaan, VfL Wolfsburg untuk sementara tetap bisa membelanjakan uang.

Untuk penyerang tengah asal Swiss Alessio Besio, 700.000 euro mengalir ke SC Freiburg - meski pemain 22 tahun itu dalam tiga tahun tidak memainkan satu pun pertandingan profesional untuk klub Breisgau tersebut dan pada musim lalu dipinjamkan ke klub kasta ketiga Verl. Selain itu ada Timon Wellenreuther, yang direkrut dari Feyenoord dengan nilai sekitar satu juta euro dan kini harus absen berminggu-minggu karena cedera lutut, serta Elvis Rexhbecaj, yang datang secara gratis dari FC Augsburg. Transfer ini pun, bagi banyak klub Divisi Dua, akan tetap berada dalam dimensi ekonomi yang sepenuhnya berbeda meski tanpa biaya transfer. Rexhbecaj membawa pengalaman dari lebih dari 150 pertandingan Bundesliga.

Dengan demikian, Wolfsburg bukan sedang mengumpulkan pemain prospek sembarangan. Juara Jerman 2009 itu merekrut para profesional secara terarah, beberapa di antaranya sudah lama membuktikan kualitasnya di Bundesliga atau di papan atas 2. Bundesliga.

Seberapa luar biasanya belanja Wolfsburg sebenarnya baru terlihat jika menengok beberapa tahun terakhir. FC Schalke 04, misalnya, pada musim 2. Bundesliga 2025/26 lalu meraup sekitar 8,75 juta euro dari penjualan pemain dan hanya menginvestasikan 3,4 juta euro. Pada akhirnya, mereka mencatat surplus transfer 5,35 juta euro. Rekrutan termahalnya adalah penyerang tengah Christian Gomis dengan nilai hanya 1,5 juta euro.

Fabian Reese seorang diri dengan demikian menelan biaya lebih dari dua kali lipat dibandingkan seluruh musim panas transfer Schalke saat itu.

Hamburger SV juga bergerak di skala yang benar-benar berbeda sebelum promosi mereka pada 2024/25, meski memiliki target ambisius. HSV secara total menghabiskan sekitar sembilan juta euro untuk pemain baru, dengan pemasukan sekitar tiga juta euro. Rekrutan termahal Alexander Rossing-Lelesiit menelan biaya sekitar 2,8 juta euro.

Perbandingan dengan Hannover 96 pun sama jelasnya. Klub asal Niedersachsen itu pada 2025/26 membukukan pemasukan transfer sebesar 11 juta euro dengan pengeluaran hanya 4,33 juta euro, sehingga menghasilkan surplus sekitar 6,68 juta euro.

Berapa banyak yang didapatkan VfL Wolfsburg di bursa transfer?

Namun: Wolfsburg tidak sekadar membakar uang. Ceritanya tidak sesederhana itu. Sebab kesan tentang sebuah klub yang setelah degradasi tinggal membuka keran uang dan memborong pemain dari pesaing tidak sepenuhnya tepat. Juara DFB-Pokal 2015 itu pada saat yang sama juga meraup jumlah besar dari penjualan pemain.

Patrick Wimmer pindah ke TSG Hoffenheim dengan nilai sekitar sepuluh juta euro. Jakub Kamiński menghasilkan tambahan 5,5 juta euro saat pindah ke 1. FC Köln. Lovro Majer menuju AEK Athena dengan nilai yang dikabarkan sebesar enam juta euro. Secara keseluruhan, saat ini tercatat pemasukan sekitar 24 juta euro. Dengan begitu, Die Wölfe bahkan mencatat sedikit surplus meski melakukan belanja yang spektakuler.

Itu adalah konteks yang penting. Wolfsburg membiayai rekrutan barunya nyaris sepenuhnya melalui penjualan mereka sendiri. Karena itu, posisi finansial istimewa yang sesungguhnya tidak terlalu terlihat dari neraca transfer saat ini, melainkan dari kemampuan untuk segera menginvestasikan kembali jutaan euro yang didapat ke dalam tim yang diarahkan untuk promosi langsung kembali.

Selain itu: situasi Wolfsburg juga bukan tanpa perbandingan historis. Ketika VfB Stuttgart, setelah terdegradasi dari Bundesliga pada 2019/20, memburu promosi langsung, klub Swabia itu juga berinvestasi besar-besaran. Sekitar 25,4 juta euro saat itu mengalir untuk pemain baru. Silas sendiri menelan biaya delapan juta euro saat pindah dari Paris FC, sementara Sasa Kalajdzic datang dari Admira Wacker dengan nilai sekitar enam juta euro.

Dengan demikian, Stuttgart saat itu bahkan bergerak dalam dimensi pengeluaran yang lebih tinggi daripada Wolfsburg saat ini. Namun, ada satu perbedaan penting: VfB pada saat yang sama menjual pemain dengan total sekitar 79,5 juta euro. Karena itu, bursa transfer tersebut tetap ditutup dengan surplus sangat besar, lebih dari 54 juta euro.





Getty Images





Mengeluarkan banyak uang bukan hal baru bagi Wolfsburg

Dan ada satu hal lain yang juga perlu dikatakan: bahwa VfL menggerakkan jumlah besar di bursa transfer sama sekali bukan baru terjadi sejak musim panas ini. Pada musim lalu saja, Wolfsburg meraup sekitar 37 juta euro dari penjualan, tetapi pada saat yang sama menginvestasikan sekitar 68 juta euro untuk pemain baru. Pada akhirnya, itu berarti defisit transfer hampir 31 juta euro.

Vinicius Souza sendiri menelan biaya sekitar 15 juta euro saat pindah dari Sheffield United. Untuk Mohamed Amoura, yang setelah masa pinjamannya sebelumnya direkrut secara permanen dari Union Saint-Gilloise, dibutuhkan sekitar 14,75 juta euro.

Transfer jutaan euro bukan hal baru di Wolfsburg. Yang baru terutama adalah lingkungan tempat semua itu terjadi. Di Bundesliga, Wolfsburg bersaing secara finansial dengan Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan banyak klub lain yang rutin bisa menginvestasikan angka dua digit juta euro untuk satu pemain. Di 2. Bundesliga, model bisnis Wolfsburg ini tiba-tiba berhadapan dengan klub-klub yang total anggaran transfernya sebagian bahkan lebih rendah daripada biaya yang dibayar VfL hanya untuk Fabian Reese. Karena itulah jumlah yang sama terasa sepenuhnya berbeda setelah degradasi.





IMAGO





Seberapa besar perbedaan antara Wolfsburg dan semua klub lain di Divisi Dua?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj, dan Wellenreuther menjadi contoh jelas dari strategi transfer yang cukup gamblang menunjukkan apa yang direncanakan di Wolfsburg: masa tinggal di 2. Bundesliga sebisa mungkin hanya berlangsung satu tahun. Dan yang tidak boleh dilupakan: pemain seperti Amoura sejauh ini juga mengikuti VfL ke Divisi Dua. Nilai skuad Die Wölfe menurut transfermarkt.de mencapai 194,15 juta euro - dengan angka itu, VfL akan berada di peringkat kesembilan Bundesliga. Di posisi kedua 2. Bundesliga ada sesama tim yang terdegradasi, FC St. Pauli, dengan nilai 45.93 juta euro - sekitar 4,5 kali lebih rendah. Mengatakan bahwa VfL Wolfsburg adalah FC Bayern Munchen-nya kasta bawah Bundesliga akan sangat meremehkan: bagaimanapun, nilai skuad Bayern yang mencapai 1,07 miliar (!) bahkan tidak sampai dua kali lipat nilai skuad RB Leipzig (saat ini 604 juta euro). Dan BVB juga masih membeli pemain.

Apakah kekuatan finansial Wolfsburg yang secara perbandingan terkesan absurd itu benar-benar menciptakan distorsi kompetisi, secara olahraga baru bisa dijawab ketika bola mulai bergulir. Namun, bahwa VfL Wolfsburg secara finansial bermain di liga yang berbeda dibandingkan sebagian besar rival barunya, sudah terlihat sangat jelas dari musim panas transfer ini.