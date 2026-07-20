Bahkan Messi pun tak luput dari skandal ini!.. Argentina mencatatkan "perilaku terburuk" dalam sejarah Piala Dunia

Para pemain tim nasional Argentina memicu gelombang kemarahan dan kritik pedas setelah kekalahan mereka dari Spanyol (1-0) pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia 2026 pada hari Minggu, karena mereka membelakangi podium selama upacara penyerahan trofi kepada juara Spanyol, dan mereka semua tidak hadir dalam konferensi pers, sebuah perilaku yang digambarkan sebagai “kurangnya etika baik dalam kemenangan maupun kekalahan”.

Semua pemain Argentina membelakangi panggung untuk menghadap para pendukung mereka selama upacara penobatan, padahal etika dan rasa hormat mengharuskan pihak yang kalah untuk menatap sang juara dan memberi tepuk tangan, terutama karena tim Spanyol telah membentuk barisan kehormatan untuk mereka beberapa saat sebelumnya, para pemain juga meninggalkan lapangan dalam diam setelah peluit akhir berbunyi tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada pers.

Di lapangan, terjadi beberapa insiden yang disayangkan setelah peluit akhir dibunyikan, di antaranya serangan terang-terangan dari Leandro Paredes terhadap Javi dan Eric García, sementara Nahuel Molina meninju dada Rodri saat peluit akhir dibunyikan, dan Roberto Ayala, salah satu anggota staf teknis Argentina, menampar Dani Olmo, dan terakhir, Nicolás Otamendi melancarkan serangan keras terhadap Rodri, menuduhnya “menangis” sepanjang minggu bersama Aymeric Laporte.

Gelandang Spanyol Dani Olmo mengomentari perilaku tim Argentina tersebut dengan mengatakan: “Pada akhirnya, hal itu tidak terlalu penting bagi kami. Saya rasa nilai-nilai yang ingin kami tanamkan pada orang lain sama pentingnya. Kami adalah panutan bagi banyak generasi dan banyak anak-anak, dan saya rasa mereka juga harus menjadi panutan.”

Setelah menunggu reaksi selama berjam-jam, tidak ada satu pun pemain dari tim “Albirroja” yang muncul di hadapan pers setelah pertandingan, termasuk Lionel Messi yang sangat dinantikan, terutama terkait masa depannya bersama tim nasional, di mana ia mengikuti jejak rekan-rekannya dengan menghindari media.

Hanya pelatih Lionel Scaloni yang berbicara dalam konferensi pers yang terpaksa dipersingkat karena ia sangat terharu dan air mata yang membanjiri wajahnya. Ia mengomentari pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Itu adalah mimpi bagi semua orang, kami berusaha hingga detik terakhir. Ini sangat menyakitkan, saya benar-benar menyesal,” sebelum tiba-tiba meninggalkan podium.

Scaloni, pemenang Piala Dunia 2022 yang kontraknya berlaku hingga Desember mendatang, mengungkapkan keraguannya mengenai masa depannya bersama timnas Argentina meskipun ada laporan media yang menyebutkan telah tercapai kesepakatan lisan dengan federasi untuk memperpanjang kontraknya hingga setelah Piala Dunia 2030.

Pelatih berusia 48 tahun itu berkata sebelum akhirnya menangis: “Saya memang sudah punya gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan. Saya akan menepati kontrak saya, dan setelah itu kita lihat saja. Saya perlu memikirkannya, karena saya tidak tahu apakah mungkin mencapai prestasi sebesar ini,” merujuk pada sulitnya mengulangi prestasi yang diraihnya bersama “La Tango” selama beberapa tahun terakhir.

Perlu dicatat bahwa ini bukan kali pertama para pemain Argentina memicu kontroversi karena perilaku mereka; perayaan mereka setelah memenangkan Piala Dunia 2022 melawan Prancis menuai kritik luas karena digambarkan sebagai “perayaan yang norak dan menghina,” yang menegaskan berlanjutnya pola perilaku tidak sportif yang telah menjadi ciri khas tim nasional Argentina dalam beberapa tahun terakhir.