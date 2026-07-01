Bahkan Messi pun belum pernah mencapainya... Mbappé mencatatkan rekor luar biasa dalam sejarah Piala Dunia

Kylian Mbappé terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, setelah mencetak dua gol yang membawa timnas Prancis meraih kemenangan telak 3-0 atas Swedia di babak 32 besar, sehingga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka di turnamen ini.

Mbappé mencetak gol keenamnya di Piala Dunia 2026 sehingga menyamai Lionel Messi, bintang Argentina, yang memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Pemain Prancis berusia 27 tahun ini juga mencatatkan gol ke-18 sepanjang kariernya di turnamen ini, sehingga hanya tinggal selisih satu gol lagi untuk menyamai rekor “La Pulga”, pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Dua gol tersebut membawa serangkaian rekor baru yang mengukuhkan namanya dalam sejarah Piala Dunia, menurut statistik dari sejumlah platform analisis khusus.

Menurut jaringan Squawka, Mbappé menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda selama partisipasinya di turnamen ini; tidak ada pemain lain yang mampu mencapai prestasi ini, bahkan Messi sekalipun, yang memegang rekor gol terbanyak.

Dua gol yang dicetak Mbappé terjadi saat melawan Argentina (2018 dan 2022), Denmark (2022), Polandia (2022), Senegal (2026), Irak (2026), dan terakhir Swedia (2026).

Jaringan data Opta mencatat bahwa Mbappé kini menjadi pemain kedua dari Real Madrid yang mencetak 6 gol dalam satu edisi Piala Dunia, setelah pemain Kroasia Davor Šuker yang mencatatkan angka yang sama pada edisi 1998.

Dalam konteks terkait, jaringan yang sama menjelaskan bahwa klub-klub La Liga kini memiliki rekor historis dalam hal jumlah gol dalam satu edisi Piala Dunia, di mana Barcelona memimpin daftar dengan 16 gol pada edisi 1994, diikuti oleh Real Madrid dengan 13 gol pada edisi saat ini, berkat dua gol Mbappé hari ini.