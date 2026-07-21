Dengan demikian, sejak Minggu lalu, Baena menjadi pemain sepak bola pertama dalam sejarah yang secara berturut-turut meraih gelar juara Eropa, Olimpiade, dan Piala Dunia. Lagipula, hanya ada dua pemain lain yang berhasil meraih gelar juara di turnamen kontinental, Olimpiade, dan Piala Dunia: Lionel Messi dan Angel Di Maria.

Namun, kedua pemain Argentina tersebut tidak berhasil melakukannya secara berturut-turut seperti yang dilakukan Baena. Messi dan Di Maria bersama-sama menjadi juara Olimpiade pada 2008, masing-masing memenangkan Copa America pada 2021 dan 2024, serta gelar Piala Dunia pada 2022.

Baena kini menjadi orang pertama yang berhasil mengoleksi ketiga trofi tersebut dalam rentang waktu tercepat. Gelandang yang telah membela Atlético Madrid sejak 2025 ini melakukan debut internasionalnya pada September 2023. Tiga perempat tahun kemudian, Baena berhasil masuk ke dalam skuad Spanyol untuk Kejuaraan Eropa 2024, namun hanya memainkan peran pendukung dalam perjalanan meraih gelar juara Eropa di Jerman. Meskipun hanya tampil sebentar dalam dua pertandingan fase grup melawan Italia dan Albania (masing-masing 1-0), ia tentu saja berhak menyebut diri sebagai juara Eropa.

Alex Baena menjadi juara Kejuaraan Eropa pada 2024, lalu meraih medali emas Olimpiade

Tak lama setelah Kejuaraan Eropa, Baena, yang saat itu berusia 23 tahun, juga berpartisipasi dalam turnamen sepak bola Olimpiade. Pemain yang dikenal dengan tekniknya ini menjadi bagian dari skuad inti timnas Spanyol; dalam lima penampilannya di turnamen tersebut, ia mencetak dua gol dan satu assist. Baena mencatatkan assist tersebut serta salah satu dari dua golnya dalam pertandingan final melawan tuan rumah Prancis, yang dimenangkan Spanyol dengan skor 5:3 setelah perpanjangan waktu.

Di Piala Dunia, Baena memainkan peran penting dalam tim Spanyol yang menjuarai dunia, meskipun musim pertamanya bersama Atlético berjalan kurang memuaskan. Meskipun harus duduk di bangku cadangan selama 90 menit pada pertandingan pembuka yang berakhir mengecewakan dengan skor 0-0 melawan Cape Verde, pemain berusia 25 tahun ini selalu masuk dalam susunan pemain inti pelatih Luis de la Fuente pada tujuh pertandingan berikutnya, dan ditempatkan sebagai pemain sayap kiri. Pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup melawan Uruguay, Baena mencetak gol kemenangan 1:0, sedangkan pada babak 16 besar melawan Austria (3:0), ia memberikan umpan yang berujung pada gol kedua Spanyol yang dicetak oleh Pedro Porro. Pada pertandingan final melawan Argentina, yang dimenangkan Ferran Torres berkat gol emasnya pada menit ke-106, Baena bermain selama 75 menit pertama. Pada fase akhir pertandingan, Nico Williams dari Athletic Bilbao masuk menggantikannya.

Fermin Lopez pun sebenarnya bisa saja melengkapi treble bersejarah tersebut

Baena tentu saja akan dengan senang hati berbagi pencapaian bersejarah dan unik ini dengan Fermin Lopez. Gelandang FC Barcelona itu semula merupakan kandidat yang cukup kuat untuk masuk skuad Spanyol di Piala Dunia, namun ia mengalami patah tulang metatarsal pada pertengahan Mei saat timnya menang 3:1 atas Betis Sevilla, sehingga ia harus absen di Piala Dunia di Amerika Utara.

Jika tidak, Lopez juga sangat mungkin telah menyempurnakan Triple yang belum pernah terjadi sebelumnya: Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debutnya di tim nasional tak lama sebelum Kejuaraan Eropa 2024, dan kemudian tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan grup melawan Albania (1-0) dalam perjalanan meraih gelar juara Eropa. Tak lama setelah itu, Lopez bersama Baena juga menjadi juara Olimpiade, bahkan menjadi salah satu pemain kunci: Ia mencetak enam gol dalam enam pertandingan turnamen, termasuk dua gol dalam final melawan Prancis (5:3 setelah perpanjangan waktu).