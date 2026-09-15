Pada Minggu, mantan pemain BVB itu bahkan membuat superstar Lamine Yamal terpukau. Setelah sebuah aksi solo luar biasa, Adeyemi mencetak gol penutup menjadi 4-2 untuk pemuncak klasemen LaLiga saat melawan UD Levante sesaat sebelum laga usai. Ia berlari dengan bola di kaki melewati setengah lapangan, lebih dulu mengecoh dua pemain lawan, lalu dengan dingin menuntaskannya di dalam kotak penalti menghadapi kiper Mathew Ryan.

Yamal, yang pada saat itu sudah lebih dulu ditarik keluar, tak bisa lagi tetap duduk di bangku cadangan. Juara dunia dan Eropa itu bertepuk tangan dengan penuh antusias di dekat garis tepi lapangan melihat gol indah tersebut sekaligus gol yang memastikan hasil akhir dalam pertandingan ini.

Penampilan Adeyemi juga sangat membuat istrinya, Loredana, terkesan. Rapper itu memanfaatkan momen tersebut dan menyindir rival abadi Barca, Real Madrid, di media sosial. Ia mengomentari sebuah unggahan Adeyemi di Instagram dengan: "140 juta".

Itu merupakan sindiran yang jelas terhadap nilai transfer yang ramai dikabarkan, yang dibayarkan Real beberapa pekan lalu untuk winger Yan Diomande. Dan sementara mantan pemain Leipzig itu masih mengalami kesulitan awal di Madrid dan menanti kontribusi gol pertamanya, Adeyemi sudah menjadi sosok penting di Barcelona.

Dalam mesin serangan yang bekerja nyaris sempurna milik pelatih kepala Hansi Flick (6 pertandingan, 6 kemenangan, selisih gol 26:5), ia bergantian dengan Anthony Gordon di lini depan bertiga bersama Yamal dan kapten Raphinha. Kekhawatiran bahwa Barcelona mungkin terlalu besar untuk pemain 24 tahun itu setelah musim lalu yang naik turun di Dortmund sejauh ini terbukti tak berdasar.

Adeyemi tampil penuh kreativitas dan secara rutin memperlihatkan momen-momen spektakuler serta memancarkan kepercayaan diri. Melawan Levante, misalnya, setelah bola muntah ia mencoba penyelesaian akrobatik semacam tendangan salto dengan tumit, yang berpotensi menjadi gol terbaik bulan ini. Namun, upayanya melayang tipis di sisi kiri gawang.

Berapa banyak kontribusi gol yang dimiliki Karim Adeyemi di FC Barcelona?

Sejauh ini Adeyemi telah mengoleksi empat kontribusi gol langsung: selain tiga golnya, termasuk satu gol indah lainnya beberapa hari lalu di Liga Champions melawan Feyenoord, ia juga mencatatkan satu assist. Ia sudah tampil dalam seluruh enam pertandingan Blaugrana sejauh ini.

Pelatih Flick puas dengan rekrutan barunya senilai 22 juta euro itu. "Yang terpenting adalah menemukan pemain yang kualitasnya paling cocok dengan sepak bola kami. Karim memberi kami kecepatan, pergerakan, agresivitas dan, yang paling penting, ketenangan di depan gawang," kata mantan pelatih Bayern itu baru-baru ini. Setelah pertandingan melawan Levante, ia memuji: "Penampilannya tidak mengejutkan saya, karena ketika dia fokus, dia adalah pemain yang fantastis. Itulah sebabnya kami merekrutnya."

Getty Images

Ia sudah mengenal Adeyemi "selama bertahun-tahun", ujar mantan pelatih tim nasional Jerman itu. Namun Flick juga mengingatkan: "Dia tidak boleh berpuas diri dan merasa senang serta santai. Tidak! Dia harus selalu berusaha untuk lebih, dan itulah yang ingin saya lihat darinya."

Apakah penampilannya juga akan membawa Adeyemi kembali ke tim nasional? Pada Kamis, pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya. Sangat mungkin nama penyerang Barca itu juga masuk di dalamnya. Bagaimanapun, saat perkenalannya di DFB, Klopp menegaskan bahwa pemain sayap akan memainkan peran yang menentukan di bawah arahannya: "Karena setiap lawan bisa membuat lapangan menjadi sangat sempit. Satu-satunya keuntungan yang Anda miliki adalah sesaat di sayap. Playmaker di era sekarang ada di sayap."

Kapan terakhir kali Karim Adeyemi bermain untuk timnas Jerman?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, dalam Sky-Kolomnya, bagaimanapun melihat Adeyemi sebagai kandidat kuat, karena sang pemain disebutnya telah "berkembang" di Spanyol.

Sejauh ini Adeyemi telah mencatatkan 11 caps internasional (satu gol). Penampilan terakhirnya terjadi pada 13 Oktober 2025, saat ia bermain selama 65 menit dalam kemenangan 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara di bawah pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann.