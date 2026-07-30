Degradasi dari Bundesliga seharusnya menjadi pukulan besar bagi VfL Wolfsburg. Pemasukan lebih sedikit, anggaran yang jauh lebih kecil, awal baru secara olahraga. Namun di bursa transfer, sejauh ini justru muncul gambaran yang berbeda: Saat sebagian besar klub Divisi Dua harus menghitung ulang setiap euro, VfL membangun skuad dalam skala yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh raksasa-raksasa lain yang baru-baru ini terdegradasi seperti HSV, Schalke 04, atau 1. FC Köln.

Klub asal Niedersachsen itu sudah menginvestasikan 22,7 juta euro untuk pemain-pemain baru pada musim panas ini. Yang menarik: seluruh 17 pesaingnya sejauh ini jika digabungkan, berdasarkan nilai transfer yang diketahui publik, hanya mencapai nyaris 19 juta euro.

Artinya, satu klub Divisi Dua saat ini mengeluarkan lebih banyak uang untuk pemain baru dibandingkan seluruh sisa liga. Langkah para petinggi VfL pun memunculkan pertanyaan: apakah ini masih persaingan yang normal atau sudah distorsi kompetisi? Apakah Wolfsburg, dengan kemampuan finansialnya, menggeser keseimbangan kekuatan di 2. Bundesliga terlalu jauh?

Apa arti kepindahan Fabian Reese ke Wolfsburg?

Hampir tak ada transfer yang lebih memperjelas situasi khusus ini selain transfer Fabian Reese. Wolfsburg membayar delapan juta euro kepada Hertha BSC untuk kapten sebelumnya sekaligus ikon klub itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reese merupakan salah satu pemain paling menonjol di 2. Bundesliga. Bersama Hertha, ia mencatatkan 91 pertandingan kompetitif, mencetak 35 gol, dan membuat 31 assist. Direktur olahraga Wolfsburg, Pirmin Schwegler, karena itu menyebutnya saat perekrutan sebagai "salah satu pemain terkuat di 2. Bundesliga".

Bagi Reese sendiri, keputusan itu disebut sama sekali tidak mudah. "Keputusan untuk pindah, yang tentu bisa dipahami, memang tidak sepenuhnya mudah bagi saya," ujarnya setelah menandatangani kontrak. Cara VfL mendekatinya, kondisi profesional, serta "nilai-nilai klub, Volkswagen, dan orang-orang di sekitarnya" disebut memainkan peran krusial dalam keputusannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Reese telah menjadi figur identifikasi di ibu kota, menjadi wajah bagi Berlin baru yang setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan ingin kembali lebih dekat dengan para penggemar dan kotanya. Seberapa erat hubungan itu tampaknya baru benar-benar terlihat tahun lalu. Pada November 2025, Reese memperpanjang kontraknya lebih cepat hingga 2030. Hertha mengemas penandatanganan itu dengan aksi yang luar biasa: "Bukan rahasia lagi bahwa kami sangat ingin mengikat Fabi ke klub untuk jangka panjang. Selain itu, Fabi mengidentifikasi dirinya seratus persen dengan Hertha BSC," kata kepala olahraga Benjamin Wieber saat itu.

Pesannya nyaris mustahil disalahartikan: pemain ini seharusnya bukan sekadar karyawan biasa. Reese seharusnya tetap menjadi wajah klub dan kotanya. Kata-katanya sendiri saat itu juga nyaris tidak menyisakan keraguan soal hubungan khusus tersebut. Reese menjalani Hertha sebagai klub hatinya dan mengatakan bahwa ia masih punya banyak hal yang ingin dilakukan di Berlin. Perpanjangan jangka panjang hingga 2030 itu tampak seperti sebuah pernyataan komitmen yang jauh melampaui bisnis sepak bola pada umumnya.

Bahkan belum genap satu tahun kemudian, kisah itu sudah berakhir. Dan ironisnya, justru pesaing langsung dari 2. Bundesliga yang mengakhirinya. Wolfsburg meletakkan delapan juta euro di atas meja dan merekrut seorang pemain yang beberapa bulan sebelumnya masih secara terbuka dijadikan simbol masa depan oleh Hertha.

Itulah mengapa transfer ini kemungkinan akan memicu jauh lebih banyak reaksi di kalangan fans Hertha dibandingkan sekadar kehilangan pemain kunci seperti biasa. Dengan ikatan emosionalnya pada Berlin, pembawaannya, dan akhirnya perpanjangan kontrak itu, Reese sendiri telah berkembang menjadi sosok yang istimewa. Kini ia tiba-tiba bermain untuk klub yang dalam sangat banyak aspek nyaris mewakili kebalikan dari apa yang ingin menjadi citra Hertha.

Secara olahraga, Hertha, yang sampai sekarang bahkan belum membeli satu pemain pun, kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Secara emosional, klub itu kehilangan figur identifikasi. Dan Wolfsburg mendapatkan keduanya. Bahwa tim yang terdegradasi dari Bundesliga bisa membayar delapan juta euro kepada sesama klub besar Divisi Dua untuk seorang pemain Divisi Dua, terutama menunjukkan betapa berbedanya prasyarat finansial di dalam liga ini.





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Pemain mana lagi yang sudah dibeli VfL Wolfsburg?

Reese jelas bukan satu-satunya kasus. Fraser Hornby didatangkan dari SV Darmstadt 98 dengan biaya empat juta euro. Di sini pun, pesaing langsung di liga kehilangan pemain penting kepada Die Wölfe. Selain itu ada Muhammed Damar (22) dari TSG Hoffenheim. Dari sesama tim yang terdegradasi dari Bundesliga, Hauke Wahl juga pindah ke VfL dengan nilai 1,8 juta euro.

Robert Glatzel memang hanya menelan biaya sekitar 1,7 juta euro. Namun, pada mantan striker Hamburger SV itu juga terlihat keunggulan lain Wolfsburg: VfL bukan hanya mampu membayar nilai transfer yang bagi banyak klub Divisi Dua nyaris mustahil dilakukan, tetapi juga sanggup membayar gaji untuk para profesional mapan yang hanya bisa diimpikan para pesaingnya. Bagaimanapun, Glatzel membawa pengalaman lebih dari 180 pertandingan Divisi Dua dan selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ia bisa rutin mencetak gol dua digit di liga ini. Wolfsburg pun melanjutkan tepat dari titik saat mereka meninggalkan Bundesliga. Meski penyandang dana utama VW berada dalam krisis yang nyaris eksistensial dan hingga 100.000 orang bisa kehilangan pekerjaan, VfL Wolfsburg untuk sementara masih bisa terus membelanjakan uang.

Untuk penyerang tengah Swiss Alessio Besio, 700.000 euro mengalir ke SC Freiburg, meski pemain 22 tahun itu dalam tiga tahun tidak memainkan satu pun laga profesional untuk klub Breisgau tersebut dan musim lalu dipinjamkan ke klub divisi tiga Verl. Selain itu ada Timon Wellenreuther, yang direkrut dari Feyenoord dengan biaya sekitar satu juta euro, namun kini harus absen berminggu-minggu karena cedera lutut, serta Elvis Rexhbecaj, yang datang secara gratis dari FC Augsburg. Transfer ini juga akan menjadi dimensi ekonomi yang sama sekali berbeda bagi banyak klub Divisi Dua meski tanpa biaya transfer. Rexhbecaj membawa pengalaman dari lebih dari 150 pertandingan Bundesliga.

Dengan demikian, Wolfsburg tidak sekadar mengumpulkan pemain-pemain prospek. Juara Jerman 2009 itu merekrut secara terarah para profesional yang beberapa di antaranya sudah lama membuktikan kualitas mereka di Bundesliga atau di level teratas 2. Bundesliga.

Seberapa luar biasanya tur belanja Wolfsburg ini baru benar-benar terlihat jika menengok tahun-tahun sebelumnya. FC Schalke 04, misalnya, pada musim 2. Bundesliga 2025/26 lalu menghasilkan sekitar 8,75 juta euro dari penjualan pemain dan hanya menginvestasikan 3,4 juta euro. Hasil akhirnya adalah surplus transfer sebesar 5,35 juta euro. Rekrutan termahal mereka saat itu adalah penyerang tengah Christian Gomis dengan harga hanya 1,5 juta euro.

Fabian Reese seorang diri saja dengan demikian menelan biaya lebih dari dua kali lipat dibandingkan seluruh aktivitas transfer Schalke pada musim panas saat itu.

Hamburger SV juga bergerak di skala yang sama sekali berbeda sebelum promosi mereka pada 2024/25, meski memiliki target ambisius. Secara total HSV mengeluarkan sekitar sembilan juta euro untuk pemain-pemain baru, dengan pemasukan sekitar tiga juta euro. Rekrutan termahal Alexander Rossing-Lelesiit menelan biaya sekitar 2,8 juta euro.

Perbandingan dengan Hannover 96 juga sama mencoloknya. Klub Niedersachsen itu pada 2025/26 membukukan pemasukan transfer 11 juta euro, tetapi hanya mengeluarkan 4,33 juta euro, sehingga menghasilkan surplus sekitar 6,68 juta euro.

Berapa banyak pemasukan VfL Wolfsburg di bursa transfer?

Namun: Wolfsburg tidak sekadar membakar uang. Ceritanya tidak sesederhana itu. Sebab kesan tentang sebuah klub yang setelah terdegradasi langsung membuka keran uang dan memborong pemain dari para pesaing tidak sepenuhnya tepat. Pemenang piala 2015 itu pada saat yang sama juga meraup jumlah besar dari penjualan pemain.

Patrick Wimmer pindah ke TSG Hoffenheim dengan nilai sekitar sepuluh juta euro. Jakub Kamiński menghasilkan tambahan 5,5 juta euro saat pindah ke 1. FC Köln. Lovro Majer disebut menuju AEK Athena dengan nilai enam juta euro. Secara total, saat ini pemasukan mereka tercatat sekitar 24 juta euro. Dengan begitu, Die Wölfe bahkan membukukan sedikit surplus meski melakukan tur belanja yang spektakuler. Dan sepertinya itu pun masih jauh dari akhir. Konstantinos Koulierakis akan meninggalkan Die Wölfe menuju AS Roma dengan biaya 15 juta euro. Kiper Kamil Grabara juga diperkirakan akan pergi dengan nilai jutaan euro yang besar, dengan Atalanta Bergamo terakhir disebut tertarik.

Ini adalah konteks yang penting. Wolfsburg membiayai rekrutan barunya hampir sepenuhnya melalui penjualan pemain mereka sendiri. Karena itu, posisi finansial istimewa yang sebenarnya tidak terlalu terlihat dari neraca transfer saat ini, melainkan dari kemampuan untuk langsung menginvestasikan kembali jutaan euro yang mereka dapatkan ke dalam sebuah tim yang diarahkan untuk promosi langsung kembali.

Selain itu: situasi Wolfsburg bukan tanpa pembanding historis. Ketika VfB Stuttgart mengejar promosi langsung kembali setelah degradasi dari Bundesliga pada 2019/20, klub Swabia itu juga berinvestasi besar-besaran. Sekitar 25,4 juta euro mengalir saat itu untuk pemain-pemain baru. Silas seorang diri menelan biaya delapan juta euro saat pindah dari Paris FC, sementara Sasa Kalajdzic datang dari Admira Wacker dengan biaya sekitar enam juta euro.

Dengan demikian, Stuttgart saat itu bahkan bergerak di dimensi pengeluaran yang lebih tinggi daripada Wolfsburg saat ini. Namun ada satu perbedaan krusial: VfB pada saat yang sama menjual pemain dengan total sekitar 79,5 juta euro. Karena itu, jendela transfer mereka berakhir dengan surplus besar lebih dari 54 juta euro meski ada investasi tinggi tersebut.





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Mengeluarkan banyak uang bukan hal baru bagi Wolfsburg

Dan ada satu hal lagi yang juga merupakan kenyataan: VfL sama sekali bukan baru sejak musim panas ini menggerakkan angka besar di bursa transfer. Pada musim lalu saja, Wolfsburg meraup sekitar 37 juta euro dari penjualan, tetapi pada saat yang sama juga menginvestasikan sekitar 68 juta euro untuk pemain-pemain baru. Hasil akhirnya adalah defisit transfer hampir 31 juta euro.

Vinicius Souza sendiri menelan biaya sekitar 15 juta euro saat pindah dari Sheffield United. Untuk Mohamed Amoura, yang setelah masa peminjamannya direkrut secara permanen dari Union Saint-Gilloise, Wolfsburg harus membayar sekitar 14,75 juta euro.

Transfer bernilai jutaan euro bukanlah hal baru di Wolfsburg. Yang baru terutama adalah lingkungan tempat itu terjadi. Di Bundesliga, Wolfsburg secara finansial bersaing dengan Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan banyak klub lain yang rutin mampu menginvestasikan angka dua digit juta euro untuk satu pemain. Di 2. Bundesliga, model bisnis Wolfsburg ini tiba-tiba berhadapan dengan klub-klub yang total anggaran transfernya dalam beberapa kasus bahkan lebih rendah daripada nilai transfer yang dibayar VfL untuk Fabian Reese seorang diri. Itulah sebabnya angka yang sama terasa sepenuhnya berbeda setelah degradasi.





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Seberapa besar perbedaan antara Wolfsburg dan semua klub lain di kasta kedua?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj, dan Wellenreuther menjadi contoh dari strategi transfer yang dengan cukup gamblang menunjukkan apa yang direncanakan di Wolfsburg: masa tinggal di 2. Bundesliga sebisa mungkin hanya berlangsung satu tahun. Dan yang juga tidak boleh dilupakan: pemain seperti Amoura sejauh ini juga mengikuti VfL ke Divisi Dua. Nilai skuad Die Wölfe menurut transfermarkt.de mencapai 194,15 juta euro, yang berarti VfL akan berada di posisi kesembilan Bundesliga. Di posisi kedua 2. Liga ada sesama tim yang terdegradasi, FC St. Pauli, dengan 45.93 juta euro, sekitar 4,5 kali lebih rendah. Mengatakan bahwa VfL Wolfsburg adalah FC Bayern München-nya kasta bawah Bundesliga akan sangat meremehkan: bagaimanapun juga, nilai skuad Bayern yang mencapai 1,07 miliar (!) bahkan belum dua kali lipat nilai skuad RB Leipzig (saat ini 604 juta euro). Dan BVB juga masih belanja.

Apakah dari kekuatan finansial Wolfsburg yang jika dibandingkan terasa absurd itu benar-benar muncul distorsi kompetisi, secara olahraga baru bisa dijawab ketika bola mulai bergulir. Namun, bahwa VfL Wolfsburg secara finansial bermain di liga yang berbeda dibandingkan sebagian besar pesaing barunya, sudah terlihat sangat jelas dari musim panas transfer ini.