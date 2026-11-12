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Penyerang Tottenham Hotspur, Xavi Simons, mengungkap besarnya tekanan psikologis akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen sejak April. Pemain timnas Belanda itu mengaku mengalami masa-masa kelam di luar sorotan publik saat rekan-rekan setimnya berjuang keras menghindari degradasi pada akhir musim lalu.

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Lebih cepat dari jadwal setelah cedera saat menghadapi Wolverhampton Wanderers

Pemain berusia 23 tahun itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) pada 25 April saat timnya menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers. Cedera parah itu membuatnya absen dalam empat pertandingan terakhir Tottenham pada musim lalu, sekaligus menggagalkan peluangnya tampil di Piala Dunia pada musim panas untuk membela negaranya.

Mantan pemain muda Barcelona dan Paris Saint-Germain itu terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan ketika Tottenham Hotspur berjuang menghindari degradasi dari Premier League. Di bawah Roberto De Zerbi, klub asal London utara itu akhirnya berhasil bertahan.

Meski masa pemulihan biasanya membutuhkan sembilan bulan, Simons pulih lebih cepat. Ia berada di jalur yang tepat untuk memulai fase ketiga program pemulihannya pada akhir November, yang menandai kembalinya ia ke sesi latihan bersama tim.

Air mata, membaca, dan pergulatan mental

Saat berbicara di Oxford Union pada 30 Oktober, Simons mengungkapkan secara terus terang perjuangannya menjaga kesehatan mental. Pemain asal Belanda itu menjelaskan betapa frustrasinya ia ketika harus menyaksikan rekan-rekan setimnya berjuang menghindari degradasi sementara ia tidak bisa membantu.

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“Saya harus menyaksikan sisa musim dari ranjang rumah sakit dan, percayalah, itu tidak mudah,” katanya. “Saya merasa sama sekali tidak punya kendali, marah karena tidak bisa berkontribusi dan membantu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, rekan-rekan saya menjalankan tugas mereka.”

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Simons mengakui tantangan mental yang dihadapinya sama beratnya dengan hambatan fisik. “Mental sama pentingnya dengan fisik. Ada malam-malam ketika saya merasa sangat terpuruk, bahkan keluarga saya tidak tahu seberapa buruk keadaannya. Saya menangis, saya sangat ingin berkontribusi untuk Tottenham Hotspur dan tim nasional saya. Pada akhirnya, yang penting adalah menemukan keseimbangan. Pentingnya kesehatan mental yang baik tidak boleh diremehkan. Jika otak Anda tidak berfungsi dengan baik, tubuh Anda juga tidak akan berfungsi dengan baik.”

Untuk mengatasi rasa terisolasi, ia memilih belajar. “Saya membaca buku, memperdalam pengetahuan tentang hal-hal tertentu, mencari lebih banyak informasi, dan ingin merangsang pikiran saya. Saya ingin pikiran saya tenang. Itu sama pentingnya dengan pergi ke pusat kebugaran setiap hari.”

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Memacu diri hingga batas maksimal

Semakin dekat dengan comeback, Simons terus menjalani pemulihan tanpa mengendurkan upayanya. Dalam sesi tanya jawab di acara yang sama, ia menjelaskan betapa kerasnya ia melatih tubuhnya demi memastikan dirinya kembali dalam kondisi prima.

“Lutut saya harus terasa baik. Saya harus merasa kuat,” jelas sang penyerang. “Saat ini, pemulihan saya sesuai rencana dan saya semakin kuat setiap hari. Saya mencurahkan waktu berjam-jam tanpa henti. Saya memiliki tim pendukung yang hebat, yang menemani saya sepanjang proses ini. Setiap orang memiliki jadwal yang berbeda.

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“Proses setiap orang berbeda. Bagi saya, saya ingin pulang dan hanya berpikir, ‘Saya sudah tidak bisa menggerakkan kaki lagi,’ karena setiap hari saya telah memacu diri hingga batas kemampuan. Saya ingin merasa lelah. Saat merasakan itulah saya mengizinkan diri untuk beristirahat. Begitulah cara saya menjalaninya selama ini.”

Kembali bermain di Premier League sebelum Januari?

Simons diperkirakan kembali berlatih bersama tim utama setelah jeda internasional saat ini. Kemampuannya untuk mengikuti sesi latihan dengan kontak fisik hanya tujuh bulan setelah memulai pemulihan menjadi dorongan besar bagi pilihan pemain di lini serang De Zerbi menjelang jadwal padat pada musim dingin.

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Jika pemain tim nasional Belanda itu dapat menjalani sesi-sesi latihan mendatang tanpa kendala, peluangnya kembali tampil dalam pertandingan kompetitif jauh sebelum perkiraan awal pada akhir Januari terlihat sangat realistis.