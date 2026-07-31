Seberapa keras pun orang mencari atau kepada siapa pun bertanya, di Belanda sejauh ini tidak ada yang membandingkan Tim van der Leij dengan Erling Haaland. Padahal sempat disebutkan, saat VfB Stuttgart merekrut penyerang berusia 20 tahun itu dari RKC Waalwijk, di negara tetangga ia sudah dijuluki sebagai "Haaland 2.0". Namun, itu hanya muncul di media Jerman.

Baiklah, kemiripan dari segi penampilan memang bukan sesuatu yang dicari-cari. Van der Leij, seperti pemain Norwegia itu, punya rambut panjang nan lebat yang ia kendalikan dengan ikat kepala saat bermain. Dan ia juga sangat tinggi, dengan postur 1,93 meter, hanya sedikit lebih pendek daripada mantan pemain Dortmund tersebut.

Namun, jika melihat cara bermain Van der Leij, ia justru lebih mengingatkan pada mantan pemain Stuttgart. Karena pemain Belanda itu, meski bertubuh jangkung, punya kemampuan yang sangat baik terutama dalam aspek teknis, sosok Nick Woltemade pun cepat terlintas dalam benak.

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Seberapa sering Tim van der Leij mencetak gol sebelum waktunya di VfB Stuttgart?

VfB mengeluarkan 1,2 juta euro untuk mendatangkan penyerang yang sejauh ini belum pernah tampil di tim nasional kelompok umur mana pun itu, tetapi tetap memiliki laju perkembangan yang pesat. Van der Leij pernah dibina PSV Eindhoven selama tiga tahun, sebelum bermain untuk Vitesse Arnhem antara 2017 dan 2025. Di sana, ia mencetak 25 gol dalam 59 pertandingan resmi untuk U18, U19, dan U21.

Karena Vitesse pada musim panas lalu berada tepat di ambang pencabutan lisensi dan karena itu ia bisa didapatkan secara gratis, Waalwijk yang terdegradasi dari Eredivisie pun bergerak. Kepindahan ke klub yo-yo Belanda di divisi dua itu membawa van der Leij kembali ke provinsi asalnya, Noord-Brabant, dan membuatnya langsung bersinar.

Meski Waalwijk yang finis di posisi keenam akhirnya gagal meraih promosi langsung lewat play-off, fakta bahwa mereka bisa sampai sejauh itu sangat berkaitan dengan van der Leij. Ia mencetak 13 gol di liga, sementara di piala ia menjaringkan empat gol dalam tiga pertandingan. Rasio tersebut serta perkembangannya sebagai pemain inti cukup untuk membawanya ke VfB dan memberinya kontrak hingga 2030.

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"Tidak logis": Tim van der Leij terkejut dengan transfer ke VfB Stuttgart

Di sana, ia memang awalnya diproyeksikan untuk tim kedua di 3. Liga agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun, perekrutannya diumumkan lewat kanal tim profesional, dan van der Leij juga difoto saat penandatanganan kontrak bersama direktur olahraga Christian Genter. Panutan van der Leij kini haruslah rekan senegaranya, Ramon Hendriks, yang diwakili agen yang sama. Pemain berusia 24 tahun itu juga dua tahun lalu awalnya tampil untuk tim kedua, tetapi dengan cepat memantapkan diri sebagai pemain inti di tim profesional.

Bagi van der Leij, lompatan ke Jerman tetaplah sebuah langkah besar. "Stuttgart II bermain di 3. Liga, yang perlu dicatat juga merupakan liga yang kuat. Di beberapa klub saya bermain di hadapan 20.000 atau 30.000 penonton. Gila, kan? Itu jauh lebih banyak daripada pada Jumat malam di Waalwijk," katanya baru-baru ini kepada majalah sepak bola Belanda Voetbal International.

Di sana, penyerang berkaki dua itu mengaku sangat terkejut bahwa dirinya bisa menarik perhatian di Neckar. Ia beberapa kali menggunakan kata "aneh" untuk menggambarkan transfernya. "Sejujurnya, tentu saya juga tidak menyangka langkah ini," ujar van der Leij. "Dari U19 Vitesse ke VfB hanya dalam satu tahun, itu memang terdengar tidak terlalu logis."

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Apa prospek Tim van der Leij di VfB Stuttgart?

Mengingat hal itu, ia bahkan sempat ragu apakah harus menerima tawaran menggiurkan tersebut. "Saya membicarakannya di rumah. Apakah ini tidak terlalu cepat? Apakah tidak lebih baik menunggu sedikit lebih lama? Tetapi ini adalah peluang yang begitu besar sehingga saya benar-benar tidak bisa melewatkannya. Siapa yang bisa bilang mereka akan datang lagi musim depan? Saya harus mengambil kesempatan ini. Begitulah yang saya rasakan."

Menarik untuk diikuti bagaimana prospek van der Leij di Stuttgart nantinya. Dalam kemenangan uji coba 7-0 di Balingen baru-baru ini, ia sudah tampil selama 45 menit untuk tim asuhan Sebastian Hoeneß. Setelah sesi-sesi awal bersama tim pertama, pemain Belanda itu sangat mungkin juga akan ikut ke pemusatan latihan di Grassau dalam waktu dekat.

Hoeneß tidak memiliki penyerang tengah jangkung dengan fisik yang mengesankan dalam skuadnya. Ermedin Demirovic lebih pendek delapan sentimeter, bahkan Deniz Undav 14 sentimeter lebih pendek daripada van der Leij, yang oleh mantan pelatihnya di Arnhem, Rüdiger Rehm, disebut sebagai "mesin" kepada Heilbronner Stimme.

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Ini adalah kekuatan Tim van der Leij

Seperti Woltemade pada masanya, van der Leij unggul dalam duel udara berkat posturnya, tetapi sebagai target man ia juga sangat baik dalam menahan dan melindungi bola. Di kotak penalti, ia menunjukkan daya dorong tinggi saat bermain untuk Waalwijk dan mengeksekusi peluang dengan dingin berkat penempatan posisi yang hebat, baik lewat sundulan maupun kaki. Selain itu, ia juga memperlihatkan perilaku pressing yang meyakinkan. Semacam daya juang tanpa lelah dan energi besar menjadi ciri permainannya.

"Yang gila adalah, saat masih kecil saya selalu berkata kepada ayah saya bahwa suatu hari nanti saya ingin bermain di Bundesliga," kata van der Leij, yang berharap "jika semuanya berjalan baik", bisa "suatu hari nanti" masuk ke skuad profesional: "Mungkin bahkan di sebuah pertandingan Liga Champions. Itu akan sangat keren."

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Tim van der Leij di VfB Stuttgart: situasi yang sebanding dengan tahun lalu

Tentu saja, untuk sampai ke sana jalannya masih sangat panjang. Sangat mungkin itulah jalan terjauh yang pernah harus ia tempuh dalam kariernya sejauh ini. Namun, tidak ada yang mustahil, juga dari pihak VfB. Sebuah situasi yang tampaknya cukup familiar bagi van der Leij.

Sebab, di Waalwijk pun ia direkrut sebagai penyerang kedua di belakang nomor sembilan yang sudah mapan. Saat itu pun disebutkan bahwa van der Leij masih butuh waktu, lalu nanti akan dilihat lagi. Tak lama kemudian, ia menjadi sosok yang tak tergantikan dan namanya dibicarakan di mana-mana. Hanya saja, soal perbandingan dengan Haaland, memang tak ada seorang pun di Belanda yang terpikir ke arah sana.

Tim van der Leij: data performa sepanjang kariernya