Pemain ofensif berusia 20 tahun itu dituduh melakukan ulah fatal saat Monaco bertandang ke markas Racing Strasbourg. Komisi disiplin liga profesional Prancis (LFP) kini turun tangan untuk menyelidiki insiden tersebut dan memutuskan kemungkinan sanksi.

Secara spesifik, yang menjadi sorotan adalah kejadian pada menit ke-71 dalam pertandingan Sabtu lalu. Setelah mantan juara dunia dan Eropa U17 itu mencetak gol yang memastikan skor akhir 1-1 lewat aksi individu yang memukau, ia kemudian melakukan reaksi yang memicu kontroversi. Dari tayangan televisi terlihat jelas bagaimana Brunner membuat gestur yang tegas ke arah blok suporter lawan dan menggesekkan jarinya ke leher.

Suporter Strasbourg langsung membalas provokasi itu dengan siulan nyaring. Wasit tidak menghukum aksi tersebut di lapangan, sehingga Brunner untuk sementara lolos tanpa peringatan. Namun kini otoritas hukum federasi turun tangan secara retrospektif.

Frederic Thiriez, presiden Dewan Etik Nasional independen federasi sepak bola Prancis, memberikan tanggapan kepada L'Equipe mengenai proses tersebut: "Menurut penilaian sementara kami, gestur sang pemain bisa merupakan pelanggaran terhadap prinsip perilaku yang patut dicontoh sebagaimana tertuang dalam Piagam Etik. Namun saya ingin menegaskan bahwa kami tidak mengadili kasus ini. Itu akan dilakukan oleh komisi disiplin - begitu pula soal apakah sanksi memang harus dijatuhkan."

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Gestur penggal kepala saat selebrasi gol: Berapa banyak laga larangan bermain yang mengancam Paris Brunner?

Jika badan tersebut menafsirkan gestur itu sebagai perilaku mengancam atau mengintimidasi, penyerang itu terancam absen paksa hingga empat pertandingan.

Brunner sendiri setelah itu berusaha meredakan situasi dan merujuk pada hinaan sebelumnya dari tribun: "Mereka membicarakan keluarga saya, ibu saya, dan ayah saya. Saya bisa melihat siapa saja yang menghina saya," jelas Brunner. Pemain kelahiran Gelsenkirchen itu menambahkan: "Setelah gol itu, ada sangat banyak emosi yang terlibat, terutama setelah gol seperti itu. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat."

Secara performa, talenta muda di lini depan itu mengalami tren peningkatan yang terasa dalam beberapa bulan terakhir. Brunner pindah dari Borussia Dortmund ke kerajaan itu pada musim panas 2024. Dengan gol penyeimbang yang indah di Strasbourg, ia sudah mencetak gol ketiganya musim ini di Ligue 1 dan total gol kelimanya di laga resmi dengan seragam klub Monako.