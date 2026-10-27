Bahkan dengan para pelacur: Pasangan bek Roma ungkap detail menyakitkan soal pengkhianatan suaminya

Amanda Martins, istri bek Roma asal Brasil, Wesley Franca, melontarkan sejumlah kejutan mengejutkan terkait kehidupan pernikahan mereka, dengan menuduh pemain berusia 23 tahun itu berkali-kali mengkhianatinya, bahkan selama masa kehamilannya, seraya menegaskan bahwa ia menyaksikan sendiri bukti-bukti hubungan si pemain dengan banyak perempuan, sebelum ia mengumumkan bahwa perpisahan mereka telah menjadi kenyataan.

Melalui pernyataan di akun Instagram-nya, Amanda mengungkap detail dari apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan berulang dari pihak suaminya, seraya menjelaskan bahwa ia tidak hanya bersandar pada desas-desus, tetapi menyaksikan sendiri foto-foto dan video yang direkam si pemain selama pertemuannya dengan perempuan-perempuan lain, dengan menegaskan bahwa ia mengenakan cincin pernikahan dalam situasi-situasi tersebut, tanpa mempertimbangkan perasaannya ataupun menghormati hubungan pernikahan mereka.

Amanda mengatakan bahwa ia memutuskan untuk berbicara secara terbuka setelah menyebarnya desas-desus dan kabar mengenai kehidupan pribadinya di media sosial, seraya menegaskan bahwa pengkhianatan itu tidak terjadi sekali atau dua kali, melainkan berulang berkali-kali, dan melibatkan banyak perempuan, di antaranya para pekerja seks, menurut pengakuannya.

Ia menambahkan bahwa ia berhasil mengakses ponsel Wesley dan melihat apa yang disebutnya sebagai bukti pertemuan-pertemuan tersebut, seraya menjelaskan bahwa ia memindahkan foto-foto dan video itu ke ponselnya, setelah menyaksikan sendiri detail dari kejadian-kejadian tersebut.

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Wesley mengkhianatiku saat hamil

Istri mantan bek Roma itu menegaskan bahwa ia mengalami guncangan hebat setelah mengetahui apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan sang suami, seraya menuturkan bahwa ia telah memberinya banyak kesempatan untuk mengakui apa yang terjadi, tetapi si pemain menyangkalnya, sementara ia menderita secara batin dan menangis karena apa yang ia ketahui.

Amanda mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan suatu hari akan berbicara begitu terus terang tentang detail pernikahannya, mengingat sifatnya yang tertutup, tetapi ia memutuskan untuk mengungkap sebagian penderitaannya setelah bertahun-tahun bungkam, dengan menambahkan bahwa Wesley mengkhianatinya bahkan selama masa kehamilannya, meski ia terus berupaya menjaga kestabilan keluarga dan pernikahan.

Ia menjelaskan bahwa saat itu ia memilih untuk tidak membagikan detail apa pun melalui internet, dan lebih memilih memaafkannya serta mencoba membangun kehidupan pernikahan yang stabil, tetapi pada akhirnya ia sampai pada keyakinan bahwa upaya-upayanya tidak berhasil mengubah perilaku si pemain, menurut penuturannya.

Serangan kecemasan dan situasi memalukan

Tuduhan Amanda tidak hanya terbatas pada pengkhianatan dalam pernikahan, tetapi ia juga berbicara tentang situasi-situasi yang menurutnya ia saksikan ketika mereka pergi ke restoran dan tempat-tempat umum, seraya menuturkan bahwa si pemain meminta nomor telepon para pramusaji dan perempuan-perempuan lain, bahkan ketika mereka sedang menunggu dalam antrean toilet.

Ia menambahkan bahwa tingkah lakunya, terutama saat mengonsumsi minuman beralkohol, menimbulkan tekanan batin dan serangan kecemasan yang sebelumnya tidak pernah ia alami, seraya menjelaskan bahwa ia terkadang sampai menyalahkan dirinya sendiri dan mempertanyakan apakah dirinya yang lalai terhadap suaminya, sebelum ia menyadari, menurut ungkapannya, bahwa tanggung jawab itu bukan berada di pundaknya.

Perpisahan final

Amanda menutup pembicaraannya dengan menegaskan perpisahannya dengan Wesley, seraya menuturkan bahwa si pemain kini bebas dalam kehidupan pribadinya, dan bahwa tingkah lakunya tidak lagi berarti apa pun baginya, setelah ia kehilangan harapan untuk mendapatkan sedikit saja rasa hormat dalam hubungan tersebut.

Amanda dan Wesley dikaruniai seorang putri, sementara teks yang tersedia tidak memuat tanggapan dari pemain Brasil itu atas tuduhan-tuduhan yang dilontarkan mantan istrinya kepadanya.

Wesley Franca, yang berusia 23 tahun, merupakan salah satu pemain sepak bola Brasil yang pernah membela tim nasional negaranya dalam 8 pertandingan, dan sepanjang kariernya sebelumnya ia juga pernah bermain untuk Atletico Tubarao serta Flamengo, sebelum bergabung dengan Roma Italia.



