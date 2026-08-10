Dalam beberapa waktu terakhir, ada pola yang berulang di Bayern Munich: para pemain inti penting mendekati akhir kontraknya, diminati klub-klub top luar negeri, tentu ingin sebisa mungkin dipertahankan, lalu mendapat perpanjangan kontrak bernilai tinggi di bawah tekanan - dan setelah itu, karena berbagai alasan, tiba-tiba tak lagi tampil seperti biasanya.

Hal itu misalnya terjadi pada Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman, dan pada level yang sedikit lebih rendah juga pada Eric-Maxim Choupo-Moting. Gaji mereka tak lama setelah perpanjangan kontrak sudah tak lagi mencerminkan nilai mereka secara olahraga, tetapi tetap mengikat sumber daya finansial dan sekaligus menghambat perencanaan skuad. Bayern Munich ingin menjual, para pemain dengan tepat merujuk pada kontrak mereka. Maka FC Bayern membawa cukup banyak beban lama, sampai pada akhirnya mereka pergi dengan status bebas transfer (Goretzka, Choupo-Moting), memperpanjang kontrak dengan pemotongan gaji (Gnabry), atau dijual dengan biaya transfer yang relatif kecil (Coman).

Situasi serupa mengancam Alphonso Davies: setelah negosiasi berbulan-bulan, disertai pendekatan gigih Real Madrid, ia memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 dengan bayaran yang sangat menggiurkan hingga 2030. Gaji pokok yang dikabarkan: 15 juta euro, yang masih bisa meningkat signifikan lewat bonus. Uang tanda tangan: 22 juta euro.

FC Bayern: Alphonso Davies terseok-seok sejak cedera ligamen krusiat

Tak lama setelah memperpanjang kontrak, ia mengalami robek ligamen krusiat, absen selama sembilan bulan, mengalami beberapa kemunduran kondisi kesehatan setelah comeback, dan sampai hari ini belum kembali ke performa lamanya. Pada akhir musim lalu, Davies mengalami robek berkas otot, sehingga di Piala Dunia kandang yang telah lama dinantikan ia hanya bermain 16 menit untuk Kanada dan kembali ke FC Bayern dalam kondisi tidak bugar.

Saat rekan-rekannya menjalani tur Asia, Davies berlatih di Munich bersama rekrutan baru Ismael Saibari dan Jamal Musiala untuk comeback terbarunya. Pekan ini ia disebut akan kembali berlatih bersama tim dan siap bermain lagi untuk Supercup melawan Borussia Dortmund pada 22 Agustus - tetapi bahkan setelah itu bangku cadangan tetap mengancamnya.

Davies menghadapi situasi yang tak biasa pada musim panas ini: untuk pertama kalinya sejak menembus tim utama pada musim treble 2019/20, ia bukan lagi bek kiri nomor satu yang tak terbantahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Davies absen, posisi bek kiri lebih sering diisi pelapis fleksibel seperti Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer, atau Josip Stanisic.

Namun, musim panas ini Bayern mendatangkan Nathaniel Brown seharga 50 juta euro, seorang pemain yang diproyeksikan menjalani persaingan yang benar-benar terbuka dengan Davies dan untuk saat ini bahkan dianggap sebagai favorit. Brown merupakan titik terang di tim Eintracht Frankfurt yang lemah pada musim lalu dan titik terang di tim DFB yang lemah di Piala Dunia.

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Brown belakangan bahkan mengungguli Davies dalam keahlian andalannya

Berbeda dengan Davies yang masih terkendala kondisi fisik, Brown bisa menyatu lewat tur Asia dan meyakinkan pelatih Vincent Kompany. Terlepas dari kondisi kebugarannya yang lebih baik, Brown lebih mumpuni secara teknik dan memiliki pemahaman permainan yang lebih baik dibanding Davies, yang di sisi lain lebih menonjol lewat atletisme dan kecepatannya. Pemain dengan profil kekuatan seperti Davies lebih bergantung pada kebugaran dibanding yang lain, masalah kesehatan sangat menghambat mereka (dalam arti harfiah) - dan itulah yang belakangan terjadi pada Davies.

Satu statistik secara khusus membuktikan hal itu: dalam enam musim pertamanya di FC Bayern, Davies selalu termasuk di antara pemain tercepat di Bundesliga. Kecepatan tertingginya setiap tahun berada di kisaran 35,97 km/jam hingga rekor absolut 36,53 km/jam pada musim 2022/23. Namun sejak comeback, ia hanya mampu mencapai maksimal 35,11 km/jam. Penurunan yang drastis dan hanya menempatkannya di posisi ke-39 seantero liga musim lalu. Sementara di peringkat ke-11 dengan 35,78 km/jam: Nathaniel Brown.

Faktanya, rekrutan baru itu bukan hanya memiliki profil keunggulan yang lebih luas dibanding Davies, tetapi belakangan bahkan mengalahkannya dalam keahlian andalannya. Mungkin untuk secara sambil lalu menempatkan fakta itu ke hadapan publik luas, Brown dalam perkenalan resminya menyebut "naluri terhadap ruang" dan juga "kecepatan" sebagai kekuatan terbesarnya.

Musim Kecepatan tertinggi Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/jam 2020/21 35,97 km/jam 2021/22 36,08 km/jam 2022/23 36,53 km/jam 2023/24 36,1 km/jam 2024/25 36,24 km/jam 2025/26 35,11 km/jam

Penjualan Alphonso Davies pada musim panas ini "mustahil"

Namun, secara teori Davies juga bisa mendapat peluang bermain di posisi lain musim ini - yakni di sayap kiri, tempat ia di masa lalu rutin bermain untuk tim nasional Kanada. Luis Diaz tak tergoyahkan di sana. Namun, jika ia membutuhkan istirahat atau bahkan absen, situasinya akan menjadi tipis.

Produk akademi Arijon Ibrahimovic yang belum berpengalaman di level tertinggi direncanakan sebagai alternatif nominal. Pemain tengah seperti Musiala, Gnabry, atau Saibari bisa membantu. Dalam laga persahabatan melawan Jeju SK FC, Kompany mencoba Bara Ndiaye di sisi kiri depan, sementara Maycon Cardozo yang baru berusia 17 tahun juga memberi kesan positif dalam pramusim. Bukan tak mungkin Kompany juga sesekali bereksperimen dengan Davies di sana.

Pada dasarnya, FC Bayern masih percaya (atau lebih tepatnya: berharap) Davies bisa kembali ke performa lamanya. Karena itu, penjualan pada periode transfer ini "mustahil", seperti yang ditekankan direktur olahraga Max Eberl justru dalam perkenalan Brown. Apalagi ada juga faktor-faktor nonteknis yang mendukung Davies. Dengan karakternya yang positif, ia dianggap sebagai penghidup suasana. Dari sisi kebangsaan, ia penting untuk jangkauan di pasar Amerika Utara, sangat mirip dengan Min-Jae Kim di pasar Asia. Namun pada akhirnya, yang menentukan adalah performa di lapangan.

Di usia 25 tahun, Davies berada di persimpangan jalan. Jika ia kalah dalam persaingan dengan Brown dan kembali menjalani musim yang mengecewakan, ia bisa segera berada dalam situasi seperti yang pernah dialami Gnabry, Goretzka, Coman, atau Choupo-Moting. Ia akan dinilai terlalu mahal secara internal dibanding nilai olahraganya dan dengan demikian otomatis dianggap sebagai kandidat penjualan. Namun dalam kasus itu, Davies bisa dengan tenang merujuk pada kontraknya yang bernilai tinggi dan masih berlaku hingga 2030.