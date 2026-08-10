Di Bayern Munich, dalam beberapa tahun terakhir, ada pola yang terus berulang: pemain inti penting mendekati akhir kontraknya, diminati klub-klub top luar negeri, tentu ingin mati-matian dipertahankan, lalu mendapat perpanjangan kontrak bernilai tinggi di bawah tekanan - dan setelah itu, karena berbagai alasan, tiba-tiba tidak lagi tampil seperti biasanya.

Itu misalnya terjadi pada Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman, dan pada level yang sedikit lebih rendah juga Eric-Maxim Choupo-Moting. Gaji mereka, tak lama setelah perpanjangan kontrak, tak lagi mencerminkan nilai mereka dari sisi olahraga, tetapi tetap mengikat sumber daya finansial dan sekaligus menghambat perencanaan skuad. Bayern Munich ingin menjual, para pemain dengan tepat merujuk pada kontrak mereka. Maka Bayern Munich pun membawa cukup banyak beban lama, sampai pada akhirnya mereka pergi secara gratis (Goretzka, Choupo-Moting), memperpanjang kontrak dengan pemotongan gaji (Gnabry), atau dijual dengan biaya transfer yang relatif rendah (Coman).

Situasi serupa mengancam terjadi pada Alphonso Davies: setelah berbulan-bulan negosiasi alot, disertai rayuan gigih dari Real Madrid, ia memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030 dengan bayaran yang sangat menguntungkan. Gaji pokok yang dikabarkan: €15 juta, yang masih bisa meningkat signifikan lewat bonus. Uang tanda tangan: €22 juta.

FC Bayern: Alphonso Davies terseok-seok sejak cedera ligamen krusiatnya

Tak lama setelah perpanjangan kontraknya, ia mengalami cedera ligamen krusiat, absen selama sembilan bulan, mengalami beberapa kemunduran kondisi setelah comeback, dan sampai hari ini belum kembali ke performa terbaiknya. Di akhir musim lalu, Davies mengalami robekan serabut otot, sehingga pada Piala Dunia kandang yang sudah lama dinantikan ia hanya bermain 16 menit untuk Kanada dan kembali ke Bayern Munich dalam kondisi belum bugar.

Saat rekan-rekannya menjalani tur Asia, Davies berlatih di Munich bersama rekrutan baru Ismael Saibari dan Jamal Musiala untuk menyiapkan comeback terbarunya. Pekan ini ia disebut akan mulai berlatih bersama tim dan kembali siap bermain untuk Piala Super melawan Borussia Dortmund pada 22 Agustus - tetapi setelah itu pun bangku cadangan tetap mengancamnya.

Musim panas ini, Davies berada dalam situasi yang tidak biasa: untuk pertama kalinya sejak terobosannya pada musim treble 2019/20, ia bukan lagi bek kiri nomor satu yang tak terbantahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, saat Davies absen, sisi kiri pertahanan lebih sering diisi pelapis fleksibel seperti Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer, atau Josip Stanisic.

Namun pada musim panas ini, Bayern Munich merekrut Nathaniel Brown seharga €50 juta, seorang pemain yang diproyeksikan menjalani persaingan yang benar-benar terbuka dengan Davies dan untuk saat ini bahkan dianggap sebagai favorit. Brown adalah titik terang di tim Eintracht Frankfurt yang lemah pada musim lalu dan titik terang di tim DFB yang lemah di Piala Dunia.

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Brown belakangan bahkan mengungguli Davies dalam spesialisasi utamanya

Berbeda dengan Davies yang masih bermasalah secara fisik, Brown bisa memanfaatkan tur Asia untuk menyatu dengan permainan dan meyakinkan pelatih Vincent Kompany. Terlepas dari kondisi kebugarannya yang lebih baik, Brown lebih mumpuni secara teknis dan memiliki pemahaman permainan yang lebih baik ketimbang Davies, yang di sisi lain lebih menonjol lewat atletisme dan kecepatannya. Pemain dengan profil keunggulan seperti Davies lebih bergantung pada kebugaran dibanding pemain lain, masalah kesehatan sangat menghambat mereka (dalam arti yang sesungguhnya) - dan itulah yang belakangan terjadi pada Davies.

Satu statistik menunjukkan hal itu dengan sangat jelas: dalam enam musim pertamanya di Bayern Munich, Davies selalu termasuk pemain tercepat di Bundesliga. Kecepatan puncaknya tiap musim berada di kisaran 35,97 km/jam hingga rekor tertinggi absolut 36,53 km/jam pada musim 2022/23. Namun sejak comeback, ia hanya mencapai maksimum 35,11 km/jam. Penurunan yang drastis dan secara liga hanya menempatkannya di posisi ke-39 musim lalu. Sementara di posisi ke-11 dengan 35,78 km/jam: Nathaniel Brown.

Faktanya, rekrutan baru itu bukan hanya memiliki profil keunggulan yang lebih luas daripada Davies, tetapi belakangan bahkan mengalahkannya dalam spesialisasi utamanya. Mungkin untuk sekaligus menempatkan fakta ini di ruang publik secara lebih luas, Brown dalam presentasi resminya menyebut "feeling terhadap ruang" dan juga "kecepatan" sebagai kekuatan terbesarnya.

Musim Kecepatan puncak Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/jam 2020/21 35,97 km/jam 2021/22 36,08 km/jam 2022/23 36,53 km/jam 2023/24 36,1 km/jam 2024/25 36,24 km/jam 2025/26 35,11 km/jam

Penjualan Alphonso Davies pada musim panas ini "mustahil"

Namun secara teori, Davies juga bisa mendapat peluang bermain di posisi lain musim ini - yakni di sayap kiri, tempat ia dulu rutin bermain untuk tim nasional Kanada. Luis Diaz tak tergoyahkan di sana. Tetapi jika ia butuh istirahat atau bahkan absen, opsi di sana akan menipis.

Alternatif nominal yang disiapkan adalah produk akademi Arijon Ibrahimovic yang belum berpengalaman di level tertinggi. Pemain-pemain tengah seperti Musiala, Gnabry, atau Saibari juga bisa membantu. Dalam laga uji coba melawan Jeju SK FC, Kompany mencoba Bara Ndiaye di sisi kiri depan, sementara Maycon Cardozo yang baru berusia 17 tahun juga memberi kesan bagus selama pramusim. Bukan tidak mungkin Kompany juga bereksperimen dengan Davies di sana.

Pada dasarnya, Bayern Munich masih percaya (atau lebih tepatnya: berharap) Davies bisa kembali ke performa terbaiknya. Karena itu, penjualan pada periode transfer ini disebut "mustahil", seperti yang ditekankan direktur olahraga Max Eberl justru saat presentasi Brown. Terlebih ada juga faktor-faktor nonteknis yang mendukung Davies. Dengan karakternya yang positif, ia dianggap sebagai pembawa suasana. Dari sisi kebangsaan, ia penting untuk jangkauan di pasar Amerika Utara, sangat mirip dengan pentingnya Min-Jae Kim di pasar Asia. Namun pada akhirnya, semuanya ditentukan oleh performa di lapangan.

Di usia 25 tahun, Davies berada di persimpangan jalan. Jika ia kalah dalam persaingan dengan Brown dan kembali menjalani musim yang mengecewakan, ia bisa segera mendapati dirinya berada dalam situasi seperti yang dulu dialami Gnabry, Goretzka, Coman, atau Choupo-Moting. Secara internal, ia akan dianggap terlalu mahal dibanding nilai olahraganya dan dengan demikian otomatis menjadi kandidat untuk dijual. Namun dalam kasus itu, Davies bisa dengan tenang merujuk pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2030 dan bernilai tinggi.