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Jamie CarragherCBS Sports Golazo
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Bahkan Cristiano Ronaldo berada di bawah saya!” Jamie Carragher mengirim pesan semoga sukses kepada Harry Kane untuk Ballon d'Or sambil menyelipkan pengingat jenaka soal peringkatnya sendiri

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Jamie Carragher mengirimkan pesan dukungan bernada jenaka kepada Harry Kane menjelang malam penganugerahan Ballon d'Or, tetapi legenda Liverpool itu tak bisa menahan diri untuk menyinggung riwayatnya sendiri terkait trofi tersebut. Pengamat sepakbola itu menggunakan media sosial untuk mendoakan yang terbaik bagi rekan senegaranya sambil kembali mengungkit statistik mengejutkan dari masa bermainnya.

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Kenangan jenaka Carragher di media sosial

Saat para pemain elite sepakbola dunia berkumpul di London untuk upacara Ballon d'Or 2026, Carragher memilih menyelipkan humor ke dalam suasana. Mantan bek Inggris yang kini menjadi sosok tetap dalam siaran olahraga itu menghubungi penyerang Bayern Munich, Kane, melalui media sosial. Namun, alih-alih menyampaikan dukungan seperti biasa, Carragher memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengingatkan dunia sepakbola bahwa ia pernah mengungguli salah satu pemain terhebat yang pernah tampil di lapangan.

Melalui X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pemenang Liga Champions itu mengunggah pesan ringan yang segera menarik perhatian para penggemar. “Semoga beruntung malam ini, Harry Kane,” tulis Carragher sambil menandai akun resmi penghargaan tersebut. Ia kemudian melanjutkan dengan klaim berani: “Pada suatu masa, para pemilih penghargaan bergengsi ini menempatkan saya lebih tinggi daripada Cristiano Ronaldo.” Unggahan itu disertai emoji untuk menegaskan bahwa ia sedang bercanda, merujuk pada peringkat 2005 ketika penampilan gemilang Carragher di Istanbul membawanya finis di posisi ke-20 bersama, di atas Ronaldo yang saat itu masih muda dan bermain untuk Manchester United.

Kane memimpin persaingan pemain Inggris di London

Sementara Carragher sibuk mengenang masa terbaiknya, perhatian tetap tertuju pada upaya Kane mengukir namanya dalam sejarah lewat prestasi individu. Kapten Inggris itu tampil luar biasa sejak pindah ke Bundesliga dan menjadikan dirinya salah satu kandidat utama untuk meraih penghargaan tertinggi dalam sepakbola. Kane termasuk di antara nama-nama elite yang diperkirakan bersaing memperebutkan Bola Emas. Ia mewakili era baru talenta Inggris di panggung dunia sembari berusaha menjadi pria Inggris pertama yang memenangi penghargaan itu sejak Michael Owen pada 2001.

Persaingan tahun ini sangat ketat, dengan daftar kandidat yang memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling menjanjikan dalam sepakbola, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Kane menghadapi persaingan sengit dari pemain seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe, yang sama-sama mencatatkan angka luar biasa selama dua belas bulan terakhir.

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Perebutan penghargaan individu tertinggi sepakbola

Upacara di London Palladium menjadi momen penting dalam kalender sepakbola, mempertemukan generasi pemain mapan dengan generasi berikutnya. Meski Lionel Messi tetap menjadi sosok yang menarik perhatian di antara sepuluh finalis terakhir, kemunculan talenta muda seperti Lamine Yamal dan Jude Bellingham telah mengubah arah pembicaraan.

Terlepas dari hasil akhirnya, masuknya Kane ke dalam sepuluh finalis terakhir menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di generasinya. Mantan pemain Tottenham itu konsisten tampil baik di level klub maupun internasional, dan posisi tinggi dalam peringkat 2026 akan semakin mengukuhkan warisannya.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”