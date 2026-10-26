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Jamie Carragher mengirimkan pesan dukungan bernada jenaka kepada Harry Kane menjelang malam penganugerahan Ballon d'Or, tetapi legenda Liverpool itu tak bisa menahan diri untuk menyinggung riwayatnya sendiri terkait trofi tersebut. Pengamat sepakbola itu menggunakan media sosial untuk mendoakan yang terbaik bagi rekan senegaranya sambil kembali mengungkit statistik mengejutkan dari masa bermainnya.

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Kenangan jenaka Carragher di media sosial

Saat para pemain elite sepakbola dunia berkumpul di London untuk upacara Ballon d'Or 2026, Carragher memilih menyelipkan humor ke dalam suasana. Mantan bek Inggris yang kini menjadi sosok tetap dalam siaran olahraga itu menghubungi penyerang Bayern Munich, Kane, melalui media sosial. Namun, alih-alih menyampaikan dukungan seperti biasa, Carragher memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengingatkan dunia sepakbola bahwa ia pernah mengungguli salah satu pemain terhebat yang pernah tampil di lapangan.

Melalui X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pemenang Liga Champions itu mengunggah pesan ringan yang segera menarik perhatian para penggemar. “Semoga beruntung malam ini, Harry Kane,” tulis Carragher sambil menandai akun resmi penghargaan tersebut. Ia kemudian melanjutkan dengan klaim berani: “Pada suatu masa, para pemilih penghargaan bergengsi ini menempatkan saya lebih tinggi daripada Cristiano Ronaldo.” Unggahan itu disertai emoji untuk menegaskan bahwa ia sedang bercanda, merujuk pada peringkat 2005 ketika penampilan gemilang Carragher di Istanbul membawanya finis di posisi ke-20 bersama, di atas Ronaldo yang saat itu masih muda dan bermain untuk Manchester United.

Kane memimpin persaingan pemain Inggris di London

Sementara Carragher sibuk mengenang masa terbaiknya, perhatian tetap tertuju pada upaya Kane mengukir namanya dalam sejarah lewat prestasi individu. Kapten Inggris itu tampil luar biasa sejak pindah ke Bundesliga dan menjadikan dirinya salah satu kandidat utama untuk meraih penghargaan tertinggi dalam sepakbola. Kane termasuk di antara nama-nama elite yang diperkirakan bersaing memperebutkan Bola Emas. Ia mewakili era baru talenta Inggris di panggung dunia sembari berusaha menjadi pria Inggris pertama yang memenangi penghargaan itu sejak Michael Owen pada 2001.

Persaingan tahun ini sangat ketat, dengan daftar kandidat yang memadukan para legenda veteran dan bintang-bintang muda paling menjanjikan dalam sepakbola, sehingga hasilnya sulit diprediksi. Kane menghadapi persaingan sengit dari pemain seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe, yang sama-sama mencatatkan angka luar biasa selama dua belas bulan terakhir.

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Perebutan penghargaan individu tertinggi sepakbola

Upacara di London Palladium menjadi momen penting dalam kalender sepakbola, mempertemukan generasi pemain mapan dengan generasi berikutnya. Meski Lionel Messi tetap menjadi sosok yang menarik perhatian di antara sepuluh finalis terakhir, kemunculan talenta muda seperti Lamine Yamal dan Jude Bellingham telah mengubah arah pembicaraan.

Terlepas dari hasil akhirnya, masuknya Kane ke dalam sepuluh finalis terakhir menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di generasinya. Mantan pemain Tottenham itu konsisten tampil baik di level klub maupun internasional, dan posisi tinggi dalam peringkat 2026 akan semakin mengukuhkan warisannya.