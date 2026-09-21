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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

Bahkan comeback spektakuler pun gagal terwujud! Nasib cedera yang sangat buruk bagi Thomas Tuchel

UEFA Nations League A
England vs Spain
England
Spain
T. Tuchel
C. Palmer
K. Mainoo
M. Rashford
V. Livramento
D. Rice

Thomas Tuchel harus kehilangan lima pemain sekaligus yang telah ia panggil untuk tugas Inggris yang akan datang di Nations League.

Seperti yang disampaikan federasi sepak bola Inggris pada Senin, Three Lions akan kehilangan Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (keduanya Manchester United), Tino Livramento (Newcastle United), Declan Rice (Arsenal), dan Cole Palmer (Chelsea).

Untuk nama terakhir, Tuchel secara mengejutkan masih mencoretnya pada Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan karena itu menuai banyak kritik. Hal yang sama juga berlaku untuk tidak dimasukkannya Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid, yang juga masuk dalam skuad awal berisi 27 pemain untuk rangkaian laga internasional mendatang. Kini Palmer kehilangan kesempatan untuk membuktikan diri di Nations League dan menunjukkan kepada Tuchel bahwa ia salah.

Setelah sebelumnya sudah bocor bahwa Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest akan dipanggil sebagai pengganti Palmer, Tuchel juga merespons absennya lima pemain tersebut dengan memanggil James Garner dari Everton. Apakah akan ada pemanggilan tambahan lainnya, belum diketahui.

Inggris akan menghadapi siapa di Nations League?

Dari Bundesliga, kapten Harry Kane dari Bayern Munchen dan Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen juga dipanggil. Inggris akan memulai kiprahnya pada 26 September (20.45) melawan juara dunia Spanyol.

Setelah itu, mereka akan menjalani laga tandang di Republik Ceko (29 September) dan Kroasia (3 Oktober), sebelum tim asuhan Tuchel kembali menghadapi Ceko pada 6 Oktober sebagai penutup.

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