Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang dibicarakan secara terbuka tentang Aaron Anselmino. Untuk memahami situasi bek tengah tersebut, yang pada musim lalu dipinjamkan dari Chelsea ke Borussia Dortmund, lalu secara tiba-tiba dipanggil pulang pada musim dingin dan segera dilepas lagi dengan status pinjaman berikutnya ke klub mitra The Blues, Racing Strasbourg, kita harus sedikit membaca di antara baris-barisnya.

Bahwa ia sangat tidak rela harus membongkar tendanya di BVB secara tidak sukarela sudah diketahui dan terdokumentasikan secara luas lewat sebuah video dari klub Westfalen itu, yang memperlihatkan Anselmino menitikkan air mata saat berpamitan dengan rekan-rekan setimnya. Pada akhirnya, masa tinggalnya di Prancis berubah menjadi bencana, sesuatu yang kemungkinan besar ingin dihapus Anselmino dari ingatannya.

Karena itu, tidak mengherankan jika di profil Instagram-nya terjadi jeda unggahan selama 241 hari dan tidak ada satu pun foto dari masa-masanya di Strasbourg. Sebab di sana memuncak apa yang menjadi benang merah sepanjang perjalanan Anselmino di Eropa sejauh ini, sejak ia bergabung secara permanen dengan Chelsea pada Januari 2025 dengan nilai transfer 16,5 juta euro: ia cedera.

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Berapa kali Aaron Anselmino bermain untuk Racing Strasbourg?

Anselmino bermain 15 menit untuk Racing, terbagi dalam tiga pertandingan. Dalam dua di antaranya, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-90 dan menit kedelapan masa injury time. Secara keseluruhan, ia absen dalam 20 pertandingan klub Alsace itu akibat memar otot dan dua cedera paha. Anselmino selalu absen setelah tak lama sebelumnya sempat berada di lapangan.

Itu juga sudah terjadi di BVB. Saat itu, Anselmino menjalani debut yang sangat solid, setelahnya ia absen berminggu-minggu. Otot paha belakang telah lama sangat menyulitkannya. Kini, pemain berusia 21 tahun itu telah mengumpulkan tujuh masa absen karena cedera sejak meninggalkan tanah kelahirannya, Argentina, dengan durasi absen antara dua setengah pekan hingga sekitar tiga bulan.

Bagi perkembangannya sebagai talenta muda di benua yang asing baginya, yang dalam beberapa bulan saja sudah harus mengenal tiga lokasi baru, budaya baru, dan proses internal klub yang baru, ini tentu saja merupakan racun murni. Angkanya pun mencerminkan hal itu: sejak Januari 2025, Anselmino mencatatkan 14 pertandingan di level profesional, dengan total 603 menit bermain. Sebanyak 97 persen di antaranya terjadi di Dortmund.

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Aaron Anselmino saat ini kembali cedera di Chelsea

Lalu bagaimana kondisi Anselmino saat ini? Ya, coba tebak - ia cedera dan tersisih! Atau tersisih karena ia cedera? Hal itu tidak diketahui secara pasti, lihat paragraf pertama artikel ini.

Mengingat persaingan masif di klub London itu, yang di bawah pelatih baru Xabi Alonso kembali memulai awal yang baru dan menegaskan rencana tersebut dengan pengeluaran transfer lebih dari 400 juta euro untuk sepuluh pemain, Anselmino tak mengejutkan dianggap sebagai kandidat untuk hengkang. Dalam bentuk apa pun itu.

Namun mengingat ketersediaan dan keandalannya yang sangat rendah, tentu saja para peminat tidak sampai mengantre. Klub-klub yang setidaknya sempat mempertimbangkan perekrutannya pada akhirnya merasa ditegaskan pada 9 Agustus.

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Aaron Anselmino belum bermain sedetik pun untuk Chelsea

Setelah sebelumnya dalam tur Asia The Blues setidaknya mendapat 63 menit dari Alonso dalam tiga pertandingan (melawan Tottenham, Juventus, dan Milan) sebagai pemain pengganti - masing-masing menggantikan Jorrel Hato - Anselmino pada hari itu tampil sebagai starter. Lawan dalam laga pramusim kedua dari terakhir adalah klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim FC.

Pemain Argentina itu bermain selama 29 menit. Lalu otot pahanya kembali bermasalah. Anselmino meninggalkan lapangan sambil menangis.

Dan di sana, jauh dari lapangan, ia tetap berada sejak saat itu. Pada 27 Agustus, Anselmino setidaknya masuk skuad saat laga Piala EFL melawan Luton Town, tetapi hanya menyaksikan selama 90 menit. Dalam semua pertandingan lainnya, ia harus duduk di tribun.

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Aaron Anselmino tak ada di foto tim Chelsea

Baru-baru ini, pada 12 September, Alonso akhirnya sekali menyebut Anselmino secara terbuka - namun sebagai salah satu dari tiga pemain yang absen untuk duel liga melawan Hull City. Jadi, sangat terlihat bahwa Anselmino kembali cedera sejak duduk di bangku cadangan saat melawan Luton. Empat hari kemudian, sesi pemotretan foto resmi tim digelar. Anselmino tidak terlihat di sana.

Apa yang akan dibawa masa depan terdekat bagi eks pemain Dortmund itu sudah sangat ia kenal: kembali bugar, mengumpulkan sesi latihan, idealnya mendapatkan menit-menit singkat pertama, dan akhirnya tetap stabil. Hanya dengan syarat-syarat itulah Anselmino punya peluang untuk dipinjamkan pada musim dingin.

Ini tampaknya menjadi skenario yang paling mungkin baginya, yang dalam beberapa bulan terakhir jelas sangat frustrasi dan kesal. Mungkin juga jika melihat awal musim Chelsea: dengan 15 gol kebobolan dalam tujuh pertandingan kompetitif (empat kemenangan, satu imbang, dua kekalahan), gawang tim asuhan Alonso, yang memimpin pertahanan terburuk di Premier League, bergetar rata-rata lebih dari dua kali per pertandingan.

Aaron Anselmino: Data performa di sepakbola profesional