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Klub Brasil, Bahia, melancarkan kritik tajam terhadap Neymar dan mengecam penyerang legendaris itu atas dugaan “pelecehan verbal” terhadap gelandang Rodrigo Nestor. Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan Serie A yang berlangsung sengit pada Sabtu, ketika bintang Santos itu diusir dari lapangan berdasarkan “aturan Vinicius Junior” dalam laga yang berakhir imbang 1-1.

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Bahia tuntut legenda Brasil bertanggung jawab

Perselisihan kedua tim memanas ketika Neymar, 34 tahun, diusir dari lapangan berdasarkan “aturan Vinicius Junior” karena menutupi mulutnya saat berdebat dengan Nestor dalam laga Serie A yang berakhir 1-1 pada Sabtu. Meski bintang Santos itu mengakui bahwa tindakannya menutupi mulut adalah kesalahan, ia membantah telah melontarkan hinaan kepada Nestor. Sebaliknya, ia menuduh sang gelandang melakukan “salah satu trik paling kotor dalam sepakbola”.

Bahia tidak menerima pembelaannya dan mengecam dugaan hinaan verbal terhadap pemain mereka. Dalam pernyataan tegas, klub menyatakan: “Bahia menyayangkan dan mengecam hinaan verbal yang dialami pemain kami, Nestor, dalam pertandingan di markas Santos pada Sabtu. Dengan sejarah yang ditandai keberhasilan di lapangan dan komitmen berkelanjutan terhadap isu-isu sosial di luar lapangan, Bahia telah membangun identitas yang menjadi kebanggaan para pendukungnya. Menghormati orang lain dan memiliki rasa tanggung jawab adalah bagian dari nilai-nilai tersebut dan akan tetap tertanam kuat dalam prinsip kami.”

Pernyataan itu berlanjut: “Di antara jutaan ‘tricolores’, ada banyak anak yang mengagumi dan terinspirasi oleh para pemain dan idola. Karena itu, kami berharap tokoh publik menyadari tanggung jawab atas ucapan mereka dan teladan yang mereka berikan.” Bahia jelas merasa bahwa Neymar, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional, berkewajiban menjaga standar profesionalisme yang lebih tinggi.

Nestor angkat bicara soal ucapan yang “sangat tidak menghormati”

Di lapangan, Luciano Juba membawa Bahia unggul pada menit ke-39 sebelum Luan Peres mencetak gol penyama kedudukan untuk Santos pada menit ketiga waktu tambahan, memastikan hasil imbang 1-1. Setelah peluit akhir berbunyi, Nestor, sosok yang menjadi pusat kontroversi, berbicara terus terang kepada media.

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Menuturkan versinya, Nestor mengatakan kepada wartawan bahwa ucapan mantan bintang Barcelona dan PSG itu tidak dapat diterima. Seperti dilaporkan ESPN, Nestor menjelaskan bahwa ucapan Neymar kepadanya “sangat tidak menghormati, baik terhadap saya maupun terhadap seragam Bahia”.

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Staf pelatih turut mengkritik bintang Santos

Kecaman tidak hanya datang melalui saluran resmi klub atau dari para pemain di lapangan. Pelatih kiper Bahia, Duda Varjao, mengungkapkan rasa muaknya terhadap insiden itu melalui media sosial. Ia mengaku bahwa menyaksikan langsung interaksi tersebut telah mengubah pandangannya terhadap megabintang Brasil itu untuk selamanya.

Varjao menulis di Instagram pada Minggu: “Kemarin adalah hari ketika saya kehilangan seluruh rasa hormat kepada seorang ‘pemain’ hebat [tidak lebih dari itu]; saya tidak mendengarnya dari orang lain, tidak ada cuplikan berita. Saya melihatnya sendiri! Saya menyaksikan langsung betapa manjanya dan angkuh Neymar, serta bagaimana ia menganggap dirinya berada di atas benar dan salah, sementara semua orang di sekelilingnya membelanya. Ia tidak menghormati Rogerio Ceni, Nestor, dan institusi kami.”

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Situasi di klasemen Serie A

Setelah hasil tersebut, Bahia tetap berada di posisi ketujuh klasemen Serie A dengan 50 poin, sementara Santos tepat di belakangnya, di posisi kedelapan dengan 46 poin.

Terlepas dari kontroversi di tepi lapangan, Neymar telah menjadi sosok penting bagi Santos musim ini. Ikon Brasil itu mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan menyumbang delapan assist.