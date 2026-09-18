Kompetisi Liga Joy Elite U-21 memasuki pekan kelima di tengah suasana penuh antisipasi, setelah empat pekan pertama menyingkapkan persaingan dini yang membuat posisi puncak klasemen tampak tidak jauh dari perubahan, seiring rapatnya perolehan poin di antara sejumlah besar klub.

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Duo Jeddah, Al Ahli dan Al Ittihad, memuncaki panggung dengan raihan 10 poin masing-masing, tetapi Al Ahli menempati posisi pertama berkat selisih gol, sementara tepat di belakang keduanya berdiri empat klub yang memiliki 9 poin, yaitu Al Hilal, Al Ettifaq, Al Fateh, dan Al Taawoun, sehingga puncak klasemen jelas terancam di setiap pekan baru.

Dengan kerapatan ini, pekan kelima tampak penting bukan hanya bagi para pemuncak klasemen, melainkan juga bagi klub-klub yang mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen, dengan yang terdepan di antaranya adalah Al Nassr dan Al Hazem, mengingat awal musim yang tidak berjalan sesuai harapan para pendukung mereka.

Puncak klasemen Al Ahli dan Al Ittihad terancam

Al Ahli memasuki pekan kelima dalam posisi puncak klasemen dengan raihan 10 poin, unggul atas Al Ittihad berkat selisih gol, tetapi selisih tipis dengan para pengejar membuat mempertahankan posisi pertama menjadi tugas yang tidak mudah, terlebih karena Al Hilal, Al Ettifaq, Al Fateh, dan Al Taawoun memiliki 9 poin, artinya satu kemenangan saja dapat mengubah wajah persaingan sepenuhnya.

Al Ahli akan berbenturan dengan Al Qadsiah dalam laga yang menyimpan arti khusus bagi kedua pihak, sebab tim asal Jeddah itu ingin mempertahankan posisi puncaknya, sementara Al Qadsiah mencari langkah baru untuk keluar dari kondisinya saat ini, setelah mengumpulkan 6 poin yang menempatkannya di posisi kesebelas.

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Oleh karena itu, laga tersebut akan menjadi ujian bagi Al Ahli dalam menghadapi tekanan yang timbul dari persaingan yang rapat, khususnya karena setiap kesandungan dapat langsung memberi kesempatan bagi lebih dari satu pesaing untuk merebut puncak klasemen, di saat Al Qadsiah ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk memperbaiki posisinya.

Al Hilal mengejar puncak

Di sisi lain, Al Hilal memasuki pekan kelima dengan ambisi melanjutkan rentetan kemenangannya dan semakin mendekati puncak, ketika menghadapi Al Jabalain, dalam laga yang mana tim berjuluk si Biru itu mencari tiga poin baru yang membuatnya tetap berada dalam lingkaran persaingan langsung merebut posisi pertama.

Al Hilal memiliki 9 poin setelah empat pekan, sama dengan raihan Al Ettifaq, Al Fateh, dan Al Taawoun, yang berarti pekan ini bisa menyaksikan sejumlah perubahan posisi jika klub-klub tersebut berhasil meraih kemenangan, khususnya karena selisih antara mereka dengan Al Ahli dan Al Ittihad hanya satu poin.

Data ini memberi pekan kelima arti yang berlipat ganda, sebab tak satu pun dari para pengejar membutuhkan rentetan hasil yang panjang untuk mencapai puncak, melainkan cukup satu hasil disertai kesandungan salah satu pemuncak klasemen untuk membuka pintu bagi perubahan dini pada wajah klasemen.

Al Nassr dan Al Hazem: mencari perbaikan arah

Jauh dari perebutan puncak, Al Nassr mencari awal baru setelah hanya mengumpulkan 3 poin yang menempatkannya di posisi kelima belas, sama dengan Al Hazem, sang juara bertahan edisi lalu, dengan kedua tim sama-sama memiliki satu pertandingan yang ditunda, yang berarti gambaran saat ini tidak selalu mencerminkan seluruh raihan potensial mereka.

Al Nassr bermain melawan Damac di pekan kelima, dalam laga yang mana "si Global" berupaya mengembalikan jalur kemenangan dan memperbaiki posisinya, setelah awal musim yang lebih rendah dari ambisi yang diharapkan dari sebuah tim yang biasanya bersaing di posisi-posisi teratas.

Adapun Al Hazem, ia menjalani ujian yang lebih sulit melawan Al Fateh, yang memiliki 9 poin dan menempati posisi dekat dengan puncak, sehingga laga tersebut menjadi ujian nyata bagi kemampuan sang juara bertahan untuk kembali ke jalur yang benar, khususnya dengan kekuatan lawan dan masuknya ia ke pertandingan dengan motivasi yang berbeda.

Laga yang menyimpan memori final

Laga Al Hazem dan Al Fateh tidak akan menjadi laga biasa, khususnya karena kedua tim bertemu hanya beberapa bulan setelah final edisi lalu, ketika Al Hazem berhasil merebut gelar dengan mengalahkan Al Fateh, yang memberi tim terakhir motivasi tambahan untuk pulang dengan hasil yang membantunya melanjutkan tekanan terhadap tim-tim pemuncak klasemen.

Al Fateh memasuki pekan ini dengan raihan 9 poin, oleh karena itu meraih kemenangan bukan hanya penting demi membalas dendam terhadap sang juara bertahan, melainkan juga akan memberinya kesempatan untuk tetap berada dalam lingkaran persaingan merebut puncak, dan mungkin naik di klasemen jika Al Ahli atau Al Ittihad tersandung.

Di antara perebutan Al Ahli dan Al Ittihad untuk mempertahankan puncak klasemen, pengejaran Al Hilal, Al Ettifaq, Al Fateh, dan Al Taawoun, serta upaya Al Qadsiah, Al Nassr, dan Al Hazem untuk memperbaiki arah, pekan kelima tampak berpeluang menggambar ulang banyak sisi persaingan, khususnya karena selisih saat ini masih terbatas, dan setiap pertandingan mampu mengubah wajah klasemen Liga Joy Elite U-21.