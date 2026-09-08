Badan Meteorologi Catalonia mengeluarkan peringatan bahaya - dengan level 4 dari 6 - terkait intensitas curah hujan di wilayah "Baix Llobregat" dan "Barcelonès" pada pagi hari Rabu besok.

Barcelona akan memulai perjalanannya di Liga Champions Eropa, Rabu besok, dengan menghadapi Feyenoord di Stadion Camp Nou, pada laga pertama babak pertama kompetisi kontinental tersebut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa laga Barcelona di ajang Eropa yang dijadwalkan pada hari Rabu akan terpengaruh oleh kondisi cuaca, mengingat lebatnya hujan yang diperkirakan terjadi selama periode pagi hari.

Prakiraan menunjukkan turunnya hujan lebat yang dapat melampaui 90 liter per meter persegi dalam tiga jam, disertai badai serta kemungkinan terjadinya fenomena cuaca ekstrem. Puncak periode risiko terpusat antara pukul 08.00 dan pukul 14.00, meskipun kondisi cuaca ini bisa berlangsung selama sebagian besar hari.

Tim "Juvenil A" (junior Barcelona) yang dipimpin pelatih Pol Planas akan menjadi tim "Blaugrana" pertama yang menghadapi badai tersebut; sebab tim Catalan itu akan menjamu Feyenoord (U-19) pada hari Rabu tepat pukul 12.00 siang di Stadion "Johan Cruyff", dalam sebuah laga yang menandai penampilan perdana kedua tim di ajang Liga Champions Eropa untuk kelompok junior.

Stadion tersebut - yang berlokasi di wilayah "Sant Joan Despí" - berada dalam cakupan geografis yang tercakup dalam peringatan cuaca. Laga ini nyaris bersamaan dengan periode puncak risiko, yang berarti perkembangan kondisi cuaca akan menjadi pusat perhatian utama, baik pada jam-jam sebelum pertandingan maupun selama pertandingan itu sendiri.

Sementara itu, situasinya akan berbeda bagi tim utama; sebab Barcelona akan bersiap menghadapi Feyenoord pukul 18.45 waktu Spanyol, sebuah jadwal yang diperkirakan - berdasarkan prakiraan saat ini - puncak kondisi cuaca sudah berlalu dan kondisinya membaik secara signifikan.

Pada dasarnya, pertandingan ini tidak diperkirakan akan terpengaruh secara negatif akibat hujan, namun pertanyaan paling menonjol berkaitan dengan kondisi lapangan stadion setelah turunnya hujan lebat; sebab permukaan lapangan Stadion "Spotify Camp Nou" akan menjalani ujian berat, di mana jumlah air yang besar dan menggenang dalam waktu singkat akan menguji sistem drainase air di stadion tersebut. Tim kerja lapangan akan memiliki beberapa jam untuk menangani permukaan lapangan dan menyiapkannya dalam kondisi sebaik mungkin sebelum pertandingan dimulai.

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