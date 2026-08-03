Paris Saint-Germain, juara Liga Prancis dan peraih trofi Liga Champions edisi terakhir, mengumumkan sebuah kemitraan istimewa.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", klub tersebut mengumumkan kemitraan dengan Google pada hari Senin ini, yang akan mendatangkan jutaan dolar bagi mereka.

Berdasarkan kemitraan ini, "Google Gemini" akan menjadi asisten cerdas resmi klub, sementara ponsel Google Pixel akan menjadi ponsel pintar resmi klub, menurut pernyataan yang dirilis klub di situs webnya.

Paris Saint-Germain juga akan membuat sudut khusus untuk Google di stadionnya, Parc des Princes.

Tim-tim sepak bola, dan dunia olahraga secara umum, semakin beralih ke kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan membuat konten bagi platform media sosial mereka.

Pada tahun 2025, Liga Primer Inggris dan perusahaan Microsoft mengumumkan kemitraan selama lima tahun untuk menggunakan perangkat lunak Copilot dari Microsoft di platform digital liga tersebut, guna menyediakan data dan statistik cepat mengenai pertandingan.