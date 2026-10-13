Bahasa tubuh menjelaskan segalanya: apakah para pemain Manchester City berencana pergi?

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Ancaman degradasi mengintai klub

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Ketidakpastian masih menyelimuti masa depan para pemain Manchester City, di tengah ancaman sanksi berat setelah klub itu belakangan ini dinyatakan bersalah melanggar regulasi keuangan Premier League.

Surat kabar "The Sun" pun mempertanyakan: apakah bintang-bintang Manchester City siap meninggalkan klub?

Manchester City dinyatakan bersalah melakukan 114 pelanggaran terhadap regulasi keuangan Premier League. Klub membantah melakukan pelanggaran apa pun dan telah mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Berbagai laporan beredar yang memprediksi masa depan para pemain Manchester City, apabila putusan bersalah itu dikukuhkan dan klub dijatuhi hukuman keras, yang bisa sampai pada degradasi.

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Menurut pakar bahasa tubuh, Darren Stanton, situasinya rapuh di tengah perubahan reaksi para pemain.

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Dia berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris itu: "Para pemain di level ini seperti kuda pacu berdarah murni; mereka bisa sangat mudah berubah suasana hati dan keadaan bisa berubah dengan cepat."

Dia melanjutkan: "Salah satu pemain terbaik bisa sepenuhnya fokus pada tim pada suatu hari, lalu pada hari berikutnya dia menelepon agennya dan berkata: keluarkan aku dari sini."

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Dia menambahkan: "Saya tidak yakin akan butuh waktu lama sebelum salah satu dari mereka atau sekelompok yang bersekongkol membuka identitasnya dan memberi kita gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi."

Selama jeda internasional, Iliman Ndiaye, pemain City, berbicara tentang mantan klubnya Marseille, yang mengindikasikan bahwa hubungan keduanya belum berakhir.

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Di sisi lain, Erling Haaland, penyerang Manchester City, dilarang berbicara kepada media pada malam ketika putusan itu dikeluarkan.

Namun setelah kemenangan di Stadion Anfield atas Liverpool, pemain Norwegia itu berkata: "Pada saat-saat seperti ini yang penting adalah tetap kuat secara mental dan bersatu. Yang bisa kami lakukan adalah bermain sepak bola dengan baik dan berjuang bersama. Itu satu-satunya hal yang bisa kami lakukan."

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"Bersama, mereka sangat kuat"

Namun Stanton mempertanyakan berapa lama mereka bisa mempertahankan satu barisan yang bersatu.

Stanton berkata: "Bersama, mereka sangat kuat, tetapi apakah sebagian pemain di dalam tim akan mulai saling menunjuk, menantang, dan mengusung agenda masing-masing? Kita berhadapan dengan jiwa-jiwa yang sangat sensitif dan bersuasana hati yang mudah berubah."

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Dia menambahkan: "Di level ini, entah itu menyangkut pembalap Formula 1 atau pemain sepak bola di Premier League, harus ada kadar tertentu dari upaya menjaga diri sendiri."

Dia melanjutkan: "Menjadi bagian dari sebuah tim itu bagus, tetapi pada akhirnya, setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam beberapa hal. Tidak ada yang mau tenggelam bersama kapal jika dia merasa hal itu akan merugikan dirinya."

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Dia kembali bertanya: "Apakah mereka akan saling bergandengan tangan, atau krisis ini justru akan menjadi pemicu hilangnya kekompakan?"

Selama jeda yang berlangsung tiga pekan, Haaland asal Norwegia dan Ruben Dias pemain timnas Portugal terlihat sedang melakukan pembicaraan yang sangat rahasia setelah pertandingan mereka di UEFA Nations League, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah keduanya membicarakan masa depan klub.

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Momen keraguan bagi para pemain Manchester City

Stanton meyakini bahwa para pemain Manchester City telah sampai pada "momen keraguan", di mana bahkan kemenangan pun tidak bisa menyelesaikan semua hal di balik layar.

Dia berkata: "Bahkan jika mereka menang, masih ada banyak mekanisme dan bagian-bagian yang bergerak di balik layar. Hal itu memberi mereka rasa kekompakan sebagai sebuah tim untuk bekerja bersama demi kemenangan, tetapi saya yakin persoalannya jauh melampaui itu, dan tidak sesederhana sekadar meraih kemenangan."

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Manchester City akan menjamu Paris Saint-Germain besok, Rabu, dalam pertandingan pertamanya di kandang sejak putusan itu dikeluarkan.

Namun Stanton meyakini ada hal yang lebih dari sekadar apa yang terjadi di atas lapangan Liga Champions.

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Dari sudut pandang Stanton, para suporter yang teliti dalam mengamati harus mencari perubahan pada bahasa tubuh yang biasa ditunjukkan para pemain City, dan apakah hal itu sesuai dengan apa yang mereka ucapkan.

Stadion Anfield mengungkap yang tersembunyi

Para suporter Liverpool memicu gelombang protes di tribune Stadion Anfield, sementara klub memilih memutar daftar lagu melalui pengeras suara.

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Suporter tim tamu menolak mundur dan mengolok-olok tuan rumah mereka dengan nyanyian bernuansa pisang yang maksudnya bahwa mereka "telah diserang secara ganas oleh para penipu".

Namun Stanton meyakini bahwa tawa itu bisa menyembunyikan kekhawatiran yang lebih besar. Dia berkata: "Beralih ke soal tawa para suporter, hal itu tidak berarti bahwa mereka menganggapnya remeh atau mengabaikannya."

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Keberanian palsu

Dia melanjutkan: "Kadang-kadang orang menunjukkan keberanian palsu dengan memasang wajah berani, tetapi itu tidak berarti tidak ada banyak kekhawatiran pada tingkat yang jauh lebih dalam."

Dia menambahkan: "Hal ini sudah lama dinantikan, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana bahasa tubuh akan berubah dan berkembang. Ini seperti permainan catur: jika kamu menggerakkan satu bidak, apa akibatnya bagi bidak-bidak di sekitarnya?"

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Dia menuntaskan: "Sebuah tim sepak bola memiliki ekosistem, mirip sekali dengan sistem hutan hujan. Satu perubahan di tingkat manajemen bisa berdampak mendalam pada sisa anggota tim, para suporter, dan persepsi media."