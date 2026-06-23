"Bagus sekali, Thiao!".. "Apakah Koulibaly orang Senegal?".. Bencana di Norwegia memicu kemarahan

Senegal kini dihadapkan pada ancaman tersingkir dini dari Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut dari Norwegia dengan skor 3-2. Kekalahan ini menempatkan “Singa Teranga” dalam posisi yang sulit menjelang pertandingan penentu terakhir melawan Irak, sekaligus memicu gelombang kritik tajam yang ditujukan kepada bek Kalidou Koulibaly dan pelatih Pape Thiaw.

Koulibaly, menurut situs "Foot Mercato", mendapat penilaian rendah sebesar 1 dari 10 setelah penampilan bencana yang digambarkan sebagai "yang terburuk dalam kariernya", di mana ia dianggap bertanggung jawab atas ketiga gol tersebut akibat kesalahan pertahanan fatal yang dimulai sejak menit ke-4 saat menghadapi bintang Erling Haaland, sebelum akhirnya diganti pada menit ke-72.

Senegal mencatatkan rekor negatif dengan menelan dua kekalahan berturut-turut di babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam empat partisipasinya di Piala Dunia, setelah kalah 3-1 dari Prancis pada laga pembuka, meskipun mereka memasuki turnamen dengan semangat tinggi setelah menjuarai Piala Afrika pada Januari lalu.

Kapten lini tengah, Idrissa Jana Gueye, mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan: “Ini hasil yang sangat buruk, tapi masih ada satu pertandingan lagi di depan kami, kami perlu istirahat dan mempersiapkan diri dengan baik,” sementara Ismaïla Sarr, yang mencetak dua gol untuk timnya, tak menemukan kata-kata untuk mengungkapkan kekecewaannya: “Kami seharusnya tidak melakukan itu, tapi kami harus bangga pada para pendukung kami.”

Kritik pun semakin gencar ditujukan kepada pelatih Thiaw, yang mendapat penilaian serupa, setelah ia mengejutkan semua orang dengan menurunkan susunan pemain yang sama seperti saat kalah dari Prancis, serta keengganannya untuk mengganti Koulibaly meskipun penampilannya sangat buruk di babak pertama—keputusan yang digambarkan sebagai “sulit dipahami” dan “kurang semangat”.

Bek Ismail Jacobs berusaha meredakan tekanan terhadap rekan setimnya dengan mengatakan: “Kita semua membuat kesalahan. Timlah yang kalah, bukan satu orang saja,” namun para pendukung Senegal membanjiri platform “X” dengan kritik, di mana salah satu di antaranya menulis dengan nada sarkastis: “Bagus sekali, Koulibaly, terima kasih, Babi Thiaw,” sementara yang lain bertanya: “Apakah kamu yakin Koulibaly orang Senegal?”

Krisis internal membayangi kamp tim Senegal, terkait status kontrak Thiaw yang tidak stabil dan belum dibayarkannya bonus kualifikasi kepada para pemain, meskipun pelatih dan asistennya, Mouri Diao, membantah hal itu memengaruhi performa di lapangan. Hal ini terjadi saat tim nasional menghadapi pertandingan penentu yang akan menentukan apakah mereka akan bertahan di turnamen atau tersingkir lebih awal secara mengecewakan.