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Luka Vuskovic menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian di Bundesliga musim lalu. Ia tampil sangat baik selama dipinjamkan ke HSV, tetapi tidak diizinkan bertahan. Ia pun tak ingin berada di klub asalnya, Tottenham Hotspur.

Dalam wawancara dengan Sky Sports, pemain tim nasional Kroasia itu menjelaskan bahwa kurangnya prospek menjadi alasan utama ia tidak mengenakan seragam Tottenham setelah bursa transfer berakhir dan memilih pindah ke Brighton & Hove Albion seharga 54 juta euro.

"Mereka (pimpinan klub Tottenham, catatan redaksi) mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak melihat saya sebagai bagian dari tim. Jadi, bagi saya tidak masuk akal untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad," keluh Vuskovic karena tidak mendapat kesempatan membuktikan diri di London.

Nyatanya, kepindahan dari Spurs ke Brighton terbukti sangat tepat bagi pemain berusia 19 tahun itu. Di bawah asuhan pelatih Fabian Hürzeler, ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan dan turut berperan dalam kiprah tim saat ini.

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Sejumlah klub papan atas dikabarkan mengincar Vuskovic

Dengan 22 poin dari sebelas pertandingan Liga Primer, Brighton saat ini menempati posisi kedua klasemen. Lini pertahanan yang diperkuat Vuskovic tampil meyakinkan dan baru kebobolan sembilan gol dalam kompetisi tersebut. Di semua kompetisi, Vuskovic, yang musim lalu masih bermain untuk HSV sebagai pemain pinjaman, telah mencatatkan 18 penampilan resmi, satu gol, dan satu assist.

Penampilan apik pemain berusia 19 tahun itu kabarnya telah menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa. Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munich disebut-sebut mengincar Vuskovic. Bayern Munich juga pernah menunjukkan minat, meski belum serius, untuk merekrutnya .

Setelah transfernya pada musim panas, Vuskovic terikat kontrak dengan Brighton hingga akhir Juni 2031. Klub juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya satu tahun lagi.