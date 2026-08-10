Gelandang 18 tahun asal Senegal itu datang dari akademi Gambinos Stars dan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031. Setelah masa peminjamannya yang sukses pada paruh kedua musim lalu, transfer permanen yang memang sudah direncanakan sejak awal belakangan tertunda secara mengejutkan cukup lama, antara lain karena situasi agen yang tidak jelas dan kendala organisatoris.

Berkat izin khusus, Ndiaye sudah mempersiapkan diri bersama FC Bayern untuk musim baru, ikut bepergian ke Asia bersama tim dan juga dimainkan dalam berbagai laga uji coba. Pada musim depan, ia diproyeksikan menempati slot keempat di skuad gelandang bertahan, di belakang Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Tom Bischof. Dalam kemenangan 2-1 atas Jeju SK FC, pelatih Vincent Kompany juga sempat menguji Ndiaye di sayap kiri.

"Bara adalah sosok yang hebat, yang dalam waktu sangat singkat mampu beradaptasi di lingkungan yang benar-benar baru di FC Bayern dan dengan cepat meraih penerimaan yang tinggi di dalam tim. Kami sudah lama memantaunya, dia adalah kapten timnya, dalam 24 bulan terakhir menunjukkan perkembangan yang mengesankan dan melanjutkannya di Munich," puji direktur olahraga Christoph Freund tentang pemain 18 tahun itu.

Ndiaye sendiri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kepindahannya ke FC Bayern adalah "hari yang sangat besar bagi saya dan seluruh keluarga saya": "Saya ingin belajar setiap hari di FC Bayern dari semua pemain hebat di sini dan berusaha membantu tim. Bagi saya, sebuah mimpi menjadi kenyataan."

Ndiaye adalah rekrutan ketiga FC Bayern pada musim panas ini setelah Nathaniel Brown (50 juta euro dari Eintracht Frankfurt) dan Ismael Saibari (50 juta euro dari PSV Eindhoven). Fokus kini tertuju pada penjualan para pemain yang kembali dari masa pinjaman, yakni Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza.

Bara Ndiaye datang dari Gambinos Stars

Klub asal Ndiaye, Gambinos Stars, merupakan bagian dari Gambinos Group, yang menaungi total tiga akademi sepak bola di Afrika. Pemegang saham mayoritas Gambinos Group adalah Red&Gold Football. Sebuah konstruksi yang dijalankan FC Bayern bersama klub MLS Los Angeles FC. Red&Gold juga bekerja sama dengan klub-klub di Uruguay, Ekuador, dan Korea Selatan. Direktur pelaksana Red&Gold Football adalah Jochen Sauer, yang sekaligus menjabat direktur pengembangan pemain muda di FC Bayern.

Bahkan sebelum pindah dengan status pinjaman pada musim dingin lalu, Ndiaye sudah menjalani beberapa sesi trial di FC Bayern. Pada paruh kedua musim, Kompany memberinya empat penampilan bersama tim profesional. Setelah itu, Ndiaye secara mengejutkan masuk ke skuad Piala Dunia Senegal dan bahkan dimainkan sebagai pemain pengganti dalam kekalahan tipis 2-3 setelah perpanjangan waktu melawan Belgia di babak 32 besar.