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Mantan pemain timnas Inggris Ashley Young mendukung eks rekan setimnya di Everton, Jordan Pickford, untuk tetap menjadi kiper utama Inggris ketimbang James Trafford. Meski kiper Leeds United itu melakukan serangkaian penyelamatan gemilang dalam kemenangan atas Spanyol pada Minggu, Young yakin Pickford yang lebih berpengalaman layak mempertahankan tempatnya sebagai starter.

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Rotasi Tuchel memicu perdebatan soal pilihan kiper

Young menegaskan Pickford harus tetap menjadi kiper utama Inggris meski desakan untuk mengutamakan Trafford yang berusia 24 tahun kian menguat. Thomas Tuchel membagi waktu bermain di Liga Negara UEFA secara merata antara kedua kiper , dengan Pickford yang berusia 32 tahun tidak dimainkan dalam empat dari tujuh laga kompetitif terakhir Inggris setelah sebelumnya hanya absen dalam dua dari 41 laga. Dalam sembilan laga kompetitif terakhir tanpa Pickford, Inggris mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dan kemasukan 18 gol.

Mantan bek soroti pengalaman di turnamen

Tak tergantikan sejak 2017 , Pickford hanya berada di belakang rekor Peter Shilton dengan 125 penampilan bersama Inggris di antara para kiper. Young berpendapat para bek membutuhkan kepastian mengenai siapa yang berada di belakang mereka. Ia mengatakan kepada The Overlap Daily: "Kiper harus selalu diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka.

"Sebagai bek, Anda ingin tahu siapa kiper di belakang Anda. Baiklah, sudah jelas, inilah yang akan menjadi kiper nomor satu kami. Dialah yang akan menjaga gawang. Dan menurut saya, Jordan Pickford memang punya alasan kuat mengapa ia telah mencatatkan 94 penampilan bersama Inggris.

"Ia sudah tampil di tiga Piala Dunia, dua Piala Eropa; ia mencatatkan 49 laga tanpa kebobolan. Saya bisa memahami perdebatan ini, tetapi bagi saya, Pickford adalah kiper nomor satu Inggris."

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Pengamat puji kemampuan distribusi bola Pickford

Meski mengakui kontribusi Trafford, Young berpendapat keinginan Tuchel untuk membangun serangan dari belakang lebih menguntungkan Pickford. Ia menambahkan: "Tentu saja, Trafford masuk dan tampil bagus, melakukan beberapa penyelamatan hebat pada akhir pertandingan melawan Spanyol. Namun, menurut saya Pickford adalah kiper yang lebih menunjukkan kemampuannya menggunakan kaki saat bermain untuk Inggris, karena Thomas Tuchel menginginkan itu, lebih banyak umpan dari belakang dan sebagainya.

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"Saya lebih percaya pada kemampuan Pickford menggunakan kaki dibanding Trafford. Namun, dengan manajer yang berbeda, pendekatannya juga berbeda. Di Everton, mereka terkadang membangun serangan dari belakang, tetapi tidak sesering Inggris. Bagi saya, Pickford adalah kiper nomor satu Inggris."

Namun, di kompetisi domestik, Trafford lebih unggul meski melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan dimanfaatkan Evanilson dalam kekalahan Leeds baru-baru ini dari Bournemouth. Rasio penyelamatannya sebesar 82,2% merupakan yang tertinggi di Liga Primer Inggris, sementara angka 4,4 gol yang dicegahnya menyamai catatan Bart Verbruggen dari Brighton, melampaui catatan Pickford sebesar 73,7% dan 1,1.

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Performa di Liga Primer Inggris akan menentukan pilihan

Kedua kiper kini kembali bertugas di Liga Primer Inggris dengan mengetahui bahwa performa mereka di kompetisi domestik akan memengaruhi keputusan Tuchel sebelum Inggris kembali berkumpul tahun depan. Trafford berupaya mempertahankan kemampuan menghentikan tembakan yang terbaik di liga bersama Leeds sekaligus menghilangkan kesalahan sesekali yang berakibat fatal. Sementara itu, Pickford harus tampil mengesankan untuk Everton guna membuktikan bahwa pengalaman dan kemampuan distribusi bolanya masih memberinya keunggulan atas pesaingnya yang lebih muda.