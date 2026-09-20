"Secara resmi saya belum pensiun - saya memang tidak punya media sosial -, tetapi saya sebenarnya sudah pensiun. Bagi saya, selesai sudah setelah Piala Dunia," jelas Groß pada Sabtu usai penampilan gemilangnya saat Brighton & Hove Albion menang 3-0 atas juara FC Arsenal di Premier League.

Sudah "saatnya mendoakan yang terbaik untuk generasi baru", tambah pemain berusia 35 tahun itu, yang berada dalam performa luar biasa setelah kembali dari BVB ke tempat lamanya berkiprah dan ikut bersaing di papan atas Inggris bersama Seagulls. Groß "masih menikmati sepakbola di level klub, tetapi di Jerman saat ini sedang terjadi perubahan - dan saya akan terus mendukung."

Dari pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp, yang tidak memasukkan Groß ke dalam skuad XXL untuk empat laga internasional mendatang, gelandang itu "sangat berharap banyak".

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Berapa banyak pertandingan yang dijalani Pascal Groß untuk Jerman?

Groß, yang baru menjalani debut pada usia 32 tahun, mencatatkan 19 penampilan untuk tim nasional senior Jerman, dengan torehan satu gol. Ia selalu masuk skuad Julian Nagelsmann pada dua turnamen besar terakhir dan masing-masing tampil satu kali, baik di Euro 2024 di Jerman maupun di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Bersama Brighton & Hove Albion, Groß saat ini menempati peringkat ketiga di Premier League. Setelah lima pekan pertandingan, ia sendiri sudah mengoleksi tiga gol dan empat assist, sehingga menjadi top skor di liga yang bisa dibilang paling kuat di dunia.

Groß pindah dari FC Ingolstadt ke Brighton pada 2017, sebelum kemudian bergabung dengan BVB pada musim panas 2024. Pada awal 2026, ia kembali ke Inggris, di mana di bawah asuhan pelatih Fabian Hürzeler ia menjadi jangkar sentral di lini tengah Seagulls, tim yang sudah ia bela dalam 290 pertandingan kompetitif.