Menurut mantan bintang Real Madrid itu, penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola seharusnya kembali jatuh kepada seorang pemain Paris Saint-Germain - namun bukan seperti tahun lalu kepada Ousmane Dembele, melainkan kepada Khvicha Kvaratskhelia.

"Kemungkinan besar Kvara tidak akan mendapatkannya, tetapi bagi saya dia jelas nomor satu!" komentar juara dunia 2014 itu pada sebuah unggahan Instagram milik komentator Florian Malburg. Meski Kroos juga menganggap pemain seperti Lionel Messi, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Rodri luar biasa, ia menilai peluang mereka lebih kecil karena menurut pandangannya "musim yang biasa saja" atau "liga yang tidak signifikan".

Sementara itu, Kvaratskhelia menatap kembali musim yang luar biasa bersama PSG. Bersama klub ibu kota itu, pemain asal Georgia tersebut kembali menjadi juara Prancis dan juga mempertahankan gelar Liga Champions. Terutama di kompetisi kasta tertinggi Eropa itu, sang winger tampil meyakinkan dan mencatatkan sepuluh gol serta tujuh assist sejak laga liga pertama hingga kemenangan di final atas FC Arsenal.

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Kvaratskhelia kemungkinan tidak masuk lingkar terdekat favorit Ballon d'Or

Namun, di level tim nasional, tahun ini berjalan mengecewakan bagi pemain 25 tahun itu. Georgia gagal lolos ke Piala Dunia, sehingga Kvaratskhelia hanya bisa mengikuti turnamen di Amerika Utara dari depan televisi.

Meski bintang PSG itu praktis selalu masuk daftar kandidat Ballon d'Or versi siapa pun, namanya justru lebih jarang disebut dalam kelompok favorit utama. Peluang yang lebih besar antara lain diberikan kepada juara dunia Rodri, pemegang rekor Lionel Messi, atau Harry Kane dari Bayern, yang mencetak 72 gol di laga resmi dan karena itu memenangkan Sepatu Emas.

Siapa yang benar-benar akan merebut Ballon d'Or akan ditentukan pada 26 Oktober. Penganugerahan ke-70 penghargaan itu tahun ini untuk kali yang tidak biasa digelar bukan di Paris, melainkan di London.