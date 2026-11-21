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Striker Bayer Leverkusen Patrik Schick memuji rekan setimnya yang berusia 20 tahun, Ibrahim Maza, sebagai talenta kelas dunia setelah keduanya membangun kerja sama yang solid di lapangan dalam laga-laga Bundesliga. Penyerang berusia 30 tahun itu juga mengenang kekagumannya kepada David Beckham, idola masa kecilnya, seraya mengakui bahwa ketenaran mantan bintang Manchester United itu di seluruh dunia membuatnya terkejut.

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Striker puji playmaker muda Leverkusen

Schick memberikan pujian tertingginya kepada rekan setimnya yang banyak diminati, Maza , sembari mengenang karier Beckham. Didatangkan dari Hertha BSC pada Mei 2025 dengan biaya yang dilaporkan mencapai €12 juta dan kontrak hingga Juni 2030, gelandang muda itu dengan cepat beradaptasi. Maza mencatatkan tiga gol dan tiga assist dalam sembilan pertandingan liga, melengkapi torehan delapan gol dan dua assist Schick.

Schick soroti kuatnya kerja sama di lini serang

Schick mencatatkan 12 gol dan dua assist dalam 15 penampilan di semua kompetisi musim ini. Ia tampil apik bersama penyerang yang energik itu. Saat membahas kualitas dan kepribadian Maza dalam wawancara dengan Bundesliga, ia berkata: "Saya tak perlu banyak bicara tentang permainannya di lapangan karena dia sudah menunjukkan semuanya sendiri. Siapa pun yang memahami sepakbola dan menyaksikannya bermain bisa melihat bahwa dia luar biasa. Saya sangat senang bermain dengannya karena menurut saya kami punya kerja sama yang baik dan sangat memahami satu sama lain di lapangan.

"Dia salah satu pemain yang permainannya benar-benar patut dinikmati. Di lapangan, dia fenomenal. Di ruang ganti, dia orang yang sangat baik, lucu, dan selalu tertawa. Secara keseluruhan, menurut saya dia orang yang hebat. Bagi saya, dia pemain kelas dunia."

Ketenaran Beckham mengejutkan Schick

DFL juga bertanya kepada pemain internasional Ceko itu tentang sosok yang menginspirasinya saat tumbuh dewasa. Mengenang kekagumannya kepada ikon Inggris tersebut, ia berkata: "Itu saat saya masih kecil. Saya menyukai Manchester United, dan dia pemain favorit saya waktu itu. Saya sangat menyukai caranya menendang bola, itu saja."

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Namun, sang penyerang mengakui bahwa perkembangan karier komersial mantan gelandang itu di luar dugaannya. Ia menambahkan: "Tentu saja, saya tidak tahu bahwa dia akan menjadi superstar sebesar itu, bukan hanya dalam sepakbola, tetapi juga dalam pemasaran dan di seluruh dunia. Dia seorang selebritas. Saat itu, saya hanya menikmati menonton permainannya."

Pertandingan berikutnya B04 Bundesliga 09.30 SCP

Leverkusen nantikan pulihnya kebugaran Maza

Dua pemain lini serang Leverkusen itu bisa segera kembali bermain bersama, meski Maza pulang lebih awal dari tugas bersama Aljazair bulan ini karena masalah pada pergelangan kaki. Pelatih kepala Carles Martinez mengindikasikan bahwa sang playmaker diperkirakan bisa masuk skuad untuk laga Bundesliga melawan SC Paderborn pada Sabtu . Menjaga kebugaran Maza dan memastikan Schick terus mencetak gol akan sangat penting saat Leverkusen berupaya membangun momentum di kompetisi domestik.