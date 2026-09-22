Pria 38 tahun itu menyoroti absennya sosok-sosok pembeda sejati yang berkarakter kuat di skuad XXL berisi 44 pemain milik pelatih timnas baru Jürgen Klopp, sekaligus mendukung tesis mantan manajer Oliver Bierhoff yang ramai diperdebatkan. Kruse meragukan kelayakan pemain FC Bayern München berusia 31 tahun itu sebagai figur pemimpin meski mengenakan ban kapten: "Bagi saya, Joshua Kimmich juga bukan pemain leader, meski memakai ban kapten di Bayern."

Kruse menjelaskan pendapatnya dengan definisi tentang kepemimpinan di lapangan. "Leadership tidak hanya terlihat dari ban kapten dan tekel keras, leadership itu jauh lebih dari itu. Bagi saya, Kimmich bukan orang yang tepat untuk itu," tegas mantan pemain timnas yang mencatatkan 14 penampilan tersebut.

Eks pemain profesional itu melihat salah satu masalah utama ada pada komposisi tim nasional saat ini. Skuad DFB kekurangan karakter-karakter yang menonjol, "karena semuanya sudah terlalu dipoles".

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Di mana Jürgen Klopp merencanakan peran Joshua Kimmich di tim DFB?

Pelatih timnas Klopp, terlepas dari perdebatan publik, tetap memasukkan Kimmich dalam rencananya sebagai pemimpin sentral dan menyiapkannya di posisi favorit sang pemain. Pada Piala Dunia, pemain München itu terpaksa harus membantu di posisi bek kanan, kini ia kembali diplot untuk mengatur lini tengah bertahan.

"Kami melihatnya sebagai gelandang," jelas Klopp. "Kami tidak pernah melakukan satu percakapan pun yang membahas dia sebagai bek kanan."

Namun, untuk tugas-tugas yang akan datang, pelatih timnas itu juga menuntut tanggung jawab dari kapten timnya. "Stabilitas hanya datang dari pertahanan, dari bagaimana cara bekerja secara defensif - dan untuk itu saya membutuhkan setiap individu. Sekarang yang terpenting adalah kami benar-benar menjalaninya. Itu berlaku untuk Jo seperti juga untuk semua yang lain," jelas Klopp saat mengumumkan skuadnya.