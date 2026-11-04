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Kasper Schmeichel mendesak suporter Manchester United untuk mendukung tim asuhan Michael Carrick. Ia memperingatkan bahwa protes terhadap pemilik klub berdampak buruk bagi para pemain. Mantan kiper Celtic itu memuji suporter yang tetap berada di stadion saat United bangkit untuk menang atas Roma pada Selasa, dan menegaskan bahwa mereka kini punya kesempatan untuk memengaruhi hasil dalam rangkaian laga berat melawan Aston Villa dan Liverpool.

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Schmeichel puji suporter yang bertahan menyaksikan kebangkitan melawan Roma

United bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma 3-2 di Liga Champions pada Selasa, setelah disoraki saat meninggalkan lapangan seusai babak pertama yang lesu. Gol Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha memicu kebangkitan itu, sementara suporter di Old Trafford memberikan apresiasi atas penampilan penuh perjuangan dan determinasi pada babak kedua.

Berbicara kepada BBC 5 Live, putra legenda United Peter Schmeichel itu mengatakan: "Saya suka para suporter tetap bertahan. Mereka bisa saja pergi saat jeda karena frustrasi sekaligus terhindar dari kemacetan, tetapi saya suka kenyataan bahwa mereka tetap bertahan. Begitu gol pertama tercipta, itu sudah cukup untuk membangun atmosfer. Sekarang para suporter punya kesempatan untuk memengaruhi apa yang terjadi di lapangan pada pertandingan berikutnya. Sekarang mereka punya kesempatan untuk kembali memberikan dukungan."

Schmeichel peringatkan aksi protes berdampak buruk bagi pemain United

Bola tenis dilemparkan ke lapangan sebelum dan selama pertandingan yang berakhir dengan kemenangan itu, sementara nyanyian bernada menghina yang ditujukan kepada direktur sepakbola Jason Wilcox dan pemilik klub bergema di stadion. Para suporter masih geram terhadap Sir Jim Ratcliffe dan keluarga Glazer. Mereka meyakini United dikelola dengan buruk di tingkat tertinggi sejak Sir Alex Ferguson pergi 13 tahun lalu.

Namun, Schmeichel yakin kemarahan itu tidak membantu tim di lapangan. "Saya sepenuhnya memahami keinginan untuk melakukan protes dan sebagainya, tetapi seperti yang saya katakan, bagi para pemain, itu sama sekali tidak membantu," katanya. "Jadi sekarang, jika kalian ingin tim kalian tampil baik, dan saya sangat yakin itulah yang kalian inginkan karena tidak ada yang ingin datang untuk menyaksikan timnya kalah, yang perlu dilakukan adalah persis seperti pada babak kedua. Dukung tim dengan cara yang sama."

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Schmeichel serukan sikap positif jelang rangkaian laga berat

Mantan kiper Leicester City dan Celtic itu juga menekankan bahwa satu kemenangan tidak menyelesaikan masalah United, mengingat pertandingan-pertandingan yang menanti. "Saya tetap akan sangat berhati-hati, terutama mengingat dua pertandingan kalian berikutnya adalah melawan Aston Villa dan Liverpool," tambahnya. "Itu tantangan berat sekalipun kalian sedang dalam tren bagus. Jika kalian ingin mendorong perubahan, kalian perlu sedikit ikut membangun suasana positif.

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"Ketika ada yang tidak berjalan baik, jangan langsung bersikap negatif. Terkadang, lihatlah situasinya dalam konteks yang tepat. Misalnya, kalian akan menghadapi tim Aston Villa yang sangat bagus. Jadi, ada hal-hal yang bisa berjalan buruk dalam pertandingan, tetapi yang penting adalah bagaimana responsnya. Yang terutama, para pemain bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada para suporter. Beri mereka sesuatu untuk dirayakan dan mereka akan merespons."

Apa selanjutnya bagi Carrick dan United?

Carrick masih berada di bawah tekanan setelah kekalahan dari Como, Bournemouth dan Chelsea, sementara desakan agar kepala eksekutif Omar Berrada dan Wilcox dimintai pertanggungjawaban semakin menguat.

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United kini akan menghadapi Aston Villa dan Liverpool, dan Carrick berharap semangat kebangkitan melawan Roma terbawa ke dua pertandingan tersulit mereka musim ini.