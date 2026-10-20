Dalam sebuah momen yang tak berlangsung lebih dari sepersekian detik, meledak kontroversi yang mengguncang sendi-sendi La Liga. Sementara semua mata tertuju pada bola di Santiago Bernabeu, sebuah insiden terjadi dalam bayang-bayang antara pemain Turki Arda Guler dan seorang bek Sevilla, yang menyulut perang narasi antara kedua klub.

Sevilla berteriak "pelanggaran sengaja dengan siku ke wajah", sementara Real Madrid membalas "sekadar benturan untuk melepaskan diri", dan satu-satunya hakim penentu adalah gambar buram dari kejauhan yang membuat VAR tak berdaya. Jadi, ke mana kebenaran menghilang di tengah 26 kamera? Teka-teki inilah yang berhasil dipecahkan oleh salah satu legenda penyutradaraan televisi di Spanyol.

Dalam sebuah wawancara khusus untuk program "El Larguero", sutradara kawakan Victor Santamaria, dengan pengalaman yang membentang selama tiga puluh tahun dalam mendokumentasikan laga-laga besar Spanyol, menjelaskan duduk perkaranya secara gamblang, menegaskan bahwa absennya gambar yang menentukan bukanlah sebuah konspirasi, melainkan sesuatu yang murni masuk akal.

Bola adalah bintangnya, sisanya hanya figuran

Santamaria mengungkap paradoks yang mengejutkan dalam angka-angka penyiaran, dengan mengatakan bahwa pembicaraan sebagian pihak tentang penggunaan 25 hingga 26 kamera dalam pertandingan di Bernabeu "membuatnya heran", seraya mengingatkan bahwa musim lalu hanya mengandalkan 18 kamera beresolusi tinggi yang benar-benar dapat digunakan.

Namun inti masalahnya, menurut pakar Spanyol tersebut, tidak terletak pada jumlah, melainkan pada filosofi yang mengatur kerja para juru kamera.

Santamaria menjelaskan: "Insiden itu terjadi sepenuhnya jauh dari bola, dan inilah yang menjelaskan segalanya. Aturan emas di ruang penyutradaraan adalah bahwa 90% kamera mengikuti bola ke mana pun ia bergerak. Sangat mudah bagi Anda untuk melewatkan gerakan sampingan seperti ini dari seorang pemain yang berlari dengan kecepatan penuh di tengah lapangan."

Ia menambahkan: "Pada masa kami, kami mencoba membalik persamaan itu dan berfokus pada apa yang terjadi jauh dari bola karena kami tahu kami melewatkan banyak kejadian, tetapi eksperimen itu tidak berhasil. Karena itu, saya menganggap tidak adanya gambar yang jelas sebagai sesuatu yang sangat wajar."

Kamera-kamera kecil, ilusi angka

Mantan sutradara itu menunjukkan bahwa tim produksi yang bertugas memasok gambar kepada teknologi video mendistribusikan lensa-lensanya sesuai dengan skenario permainan, dengan menjelaskan: "Prioritas tertinggi adalah bola. Memang benar bahwa pada situasi tendangan sudut kami mengarahkan kamera khusus untuk memantau kekacauan dan benturan di dalam kotak enam yard dan mengabaikan bola untuk sementara, tetapi dalam permainan terbuka dan cepat di tengah lapangan, tak seorang pun mengharapkan sikut yang melayang."

Ia menegaskan bahwa angka yang diumumkan tentang jumlah kamera bisa jadi menipu dan menyesatkan, seraya berkata: "Banyak di antaranya hanyalah kamera kecil dan tetap di belakang gawang, yang hampir tak ada nilainya dalam menangkap momen seperti ini dari kedalaman. Kecenderungan umum semua operator adalah mengejar bola."

Apakah bukti disembunyikan?

Mengenai teori konspirasi yang dipromosikan sebagian pihak tentang adanya gambar jelas yang ditutup-tutupi untuk melindungi bintang Real Madrid, jawaban Santamaria datang dengan tegas dan lugas, ia menggambarkannya dengan berkata: "Menyembunyikan gambar yang ada? Ini adalah mitos besar dan kebohongan belaka."

Ia melanjutkan penjelasannya: "Pertama, hal ini sepenuhnya bertentangan dengan etika profesi. Kedua, dan inilah yang terpenting, stadion tidak hanya dimonopoli oleh kamera perusahaan produksi resmi saja. Ada kamera-kamera milik media lain yang memperoleh izin untuk hadir."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Jika salah satu di antaranya menangkap bukti yang meyakinkan, pasti akan langsung muncul ke publik. Mustahil menyembunyikan sesuatu sebesar ini dengan dampak sebesar ini. Seandainya ada bukti yang jelas, pasti akan muncul pada akhirnya. Begitulah sifat segala sesuatu."



