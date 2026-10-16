Gabriel Jesus, bintang Barcelona, berpeluang besar tampil sebagai starter menghadapi Real Betis, Sabtu besok, di LaLiga, setelah hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Galatasaray.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Hansi Flick kembali dihadapkan pada kebingungan baru soal pemilihan penyerang murni, sembari menanti Raphinha mencapai kebugaran fisik penuhnya, menjelang laga melawan Real Betis yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang.

Pelatih Barcelona memiliki beberapa opsi untuk mengisi posisi ujung tombak, berkat perencanaan yang baik dan fleksibilitas peran para pemain lini depannya.

Meski opsinya beragam, pemain Brasil Gabriel Jesus berada di urutan teratas daftar kandidat untuk mengisi posisi penyerang murni di Barcelona.

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Pemain tersebut tidak memulai pertandingan melawan Galatasaray di Liga Champions, sehingga ia menjadi opsi terdekat untuk kembali merebut tempatnya di susunan pemain utama pada laga yang diprediksi akan menghadirkan tantangan besar bagi klub Catalan itu.

Pengelolaan menit bermain dan pencarian solusi untuk menjaga kesegaran tim turut memengaruhi keputusan-keputusan Flick.

Sang pelatih sebelumnya telah menegaskan sebelum pertandingan bahwa Gabriel Jesus memiliki kebugaran fisik yang diperlukan untuk kembali ke susunan pemain utama, namun ia memilih untuk tidak mengambil risiko dengan pemain yang mengalami cedera-cedera serius dalam beberapa tahun terakhir.

Penyerang Brasil itu memiliki modal kuat untuk mengamankan tempatnya sebagai starter melawan Betis, karena ia tampil untuk pertama kalinya sebagai pengganti Raphinha saat melawan Getafe, dan berhasil mencetak gol.

Dari sisi teknis, Gabriel Jesus menyatu secara ideal dengan Barcelona, selain itu pergerakannya serta kemampuannya bekerja sama dengan rekan-rekannya dan menciptakan ruang membuatnya menjadi opsi yang berguna bagi tim dalam laga menghadapi Sevilla.

Salah satu opsi lain yang dimiliki Flick adalah mengandalkan Dani Olmo di posisi false nine, solusi yang ia tempuh saat tim bermain di Istanbul pada Liga Champions.

Pendekatan ini memungkinkan penambahan satu gelandang lagi di area dalam, sehingga memberi tim kontrol bola yang lebih besar dan mempersulit tugas bertahan lawan, mengingat tidak adanya penyerang murni yang bisa dijaga oleh para bek.

Meski demikian, penerapan ulang opsi ini sejak awal laga melawan Betis tampaknya tidak mungkin, karena metode tersebut hanya sesuai untuk kondisi tertentu dan tidak cocok untuk semua pertandingan.

Selain itu, penggunaan pendekatan ini membuat Barcelona kehilangan kehadiran penyerang murni, dan mengurangi pengaruh Olmo ketika ia bermain di belakang ujung tombak.

Muncul pula opsi lain, yaitu menurunkan pemain Inggris Anthony Gordon di posisi penyerang murni, dengan menyerahkan sisi kiri kepada pemain Jerman Karim Adeyemi.

Gordon mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut, sementara Adeyemi juga sedang menjalani periode istimewa, setelah mencetak gol keduanya di Liga Champions musim ini saat tim bermain di Stadion Rams Park, Istanbul.

Sebaliknya, peluang penyerang Mesir Hamza Abdelkarim tampak sangat terbatas untuk tampil melawan Real Betis.







