Bagaimana sistem perpanjangan waktu diterapkan di Piala Dunia FIFA

Apa itu perpanjangan waktu dalam sepak bola?

Perpanjangan waktu adalah periode tambahan yang digunakan untuk menentukan pemenang ketika pertandingan berakhir imbang pada waktu normal, yaitu 90 menit standar. Perpanjangan waktu hampir secara eksklusif digunakan dalam turnamen sistem gugur, di mana satu tim harus melaju ke babak berikutnya dengan mengorbankan lawan mereka. Perpanjangan waktu terdiri dari dua babak masing-masing 15 menit, dengan kedua babak dimainkan secara penuh terlepas dari jumlah gol yang dicetak selama periode tambahan tersebut. Tim diperbolehkan melakukan lima pergantian pemain selama waktu normal, tetapi diberikan satu pergantian tambahan pada waktu tambahan.

Kapan perpanjangan waktu diterapkan di Piala Dunia?

Perpanjangan waktu tidak akan digunakan pada babak penyisihan grup, di mana hasil imbang akan memberikan satu poin bagi masing-masing tim. Perpanjangan waktu diterapkan pada babak gugur dan akan digunakan mulai dari babak 32 besar ke atas pada Piala Dunia 2026. Jika pertandingan babak gugur berakhir imbang pada akhir waktu normal, kedua tim akan beristirahat sejenak dan kemudian memulai babak perpanjangan waktu.

Apa yang terjadi jika skor imbang setelah babak tambahan dimainkan?

Jika kedua tim masih imbang setelah babak perpanjangan waktu, pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Setiap tim secara bergantian melakukan tendangan penalti dan tim dengan gol terbanyak setelah masing-masing melakukan lima tendangan penalti dinyatakan sebagai pemenang. Jika kedua tim masih imbang setelah masing-masing melakukan lima tendangan penalti, sistem sudden death akan digunakan hingga ada pemenang.

Perpanjangan waktu dan adu penalti sering digunakan dalam Piala Dunia. Selama babak gugur edisi 2022, lima dari 16 pertandingan harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu dan semuanya akhirnya ditentukan melalui adu penalti, termasuk kemenangan Argentina atas Prancis di final.

Apa perbedaan antara perpanjangan waktu dan waktu tambahan atau waktu cedera?

Perpanjangan waktu adalah periode tambahan yang digunakan ketika kedua tim memiliki skor imbang pada akhir waktu normal. Waktu tambahan atau waktu cedera adalah waktu yang ditambahkan pada babak pertama atau kedua untuk mengkompensasi menit-menit yang hilang selama babak tersebut, baik karena cedera, perayaan gol, pergantian pemain, atau berbagai kesulitan teknis. Waktu tambahan atau waktu cedera bisa berupa berapa menit saja, tergantung pada penghentian permainan, sedangkan perpanjangan waktu selalu 15 menit ditambah waktu tambahan per babak.

Waktu tambahan atau waktu cedera juga digunakan di hampir semua pertandingan sepak bola kompetitif, sedangkan waktu tambahan hampir secara eksklusif diterapkan dalam turnamen sistem gugur.

Apakah waktu tambahan pernah dipersingkat?

Sebelumnya, metode penentu pemenang yang disebut 'Golden goal' digunakan untuk menentukan pemenang selama waktu tambahan. Jika skor imbang pada akhir waktu normal, tim akan melanjutkan ke waktu tambahan dan tim yang mencetak gol pertama pada periode tersebut akan secara otomatis dinyatakan sebagai pemenang pertandingan.

Golden goal pertama kali digunakan dalam kompetisi FIFA pada Piala Dunia 1998. Gol Laurent Blanc pada menit ke-114 melawan Paraguay adalah golden goal pertama dan satu-satunya yang terjadi di turnamen tersebut.

Ada tiga contoh lagi dalam kompetisi berikutnya pada tahun 2002; Henri Camara, Ahn Jung-hwan, dan Ilhan Mansiz mencetak gol pada babak perpanjangan waktu masing-masing untuk Senegal, Korea Selatan, dan Turki, sehingga membawa negara mereka melaju ke babak berikutnya.

FIFA pertama kali memperkenalkan aturan ini pada tahun 1993, tetapi kemudian menghapuskannya pada tahun 2004, dengan banyak pihak menganggapnya sebagai eksperimen yang gagal. Meskipun aturan ini dimaksudkan untuk mempromosikan sepak bola menyerang, tim-tim sering kali bermain lebih defensif dan mengincar adu penalti untuk menghindari kekalahan selama babak perpanjangan waktu.

Aturan gol perak juga pernah diterapkan pada beberapa kesempatan. Aturan ini mirip dengan gol emas, tetapi, misalnya, jika sebuah tim mencetak gol pada babak pertama perpanjangan waktu, pertandingan tidak akan langsung berakhir. Sebaliknya, mereka harus mempertahankan keunggulan tersebut hingga babak pertama berakhir, dan pada saat itulah mereka akan dinyatakan sebagai pemenang.

Momen-momen kontroversial di babak perpanjangan waktu dalam sejarah Piala Dunia

Perpanjangan waktu telah melahirkan beberapa momen paling berkesan dan kontroversial dalam sejarah Piala Dunia. Kemenangan tunggal Inggris pada 1966 ditentukan di perpanjangan waktu, dengan striker Three Lions, Geoff Hurst, membawa timnya unggul melalui gol 'hantu' yang kontroversial sepuluh menit memasuki babak tambahan pertama. Ia kemudian mencetak gol ketiganya untuk mengunci kemenangan 4-2.

Zinedine Zidane menciptakan salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola elit ketika ia menanduk Marco Materazzi dan diusir dari lapangan sebelum kekalahan Prancis dalam adu penalti melawan Italia pada 2006, sementara Luis Suarez diusir karena handball di garis gawang melawan Ghana pada 2010, membantu Uruguay lolos ke adu penalti setelah Asamoah Gyan gagal memanfaatkan peluang emas dari jarak 12 yard. Tim Amerika Selatan itu akhirnya lolos dengan mengorbankan tim Afrika tersebut.

Dengan Piala Dunia 2026 yang menampilkan 48 tim—naik dari 32 tim sebelumnya—serta satu babak gugur tambahan, kemungkinan besar para penggemar akan menyaksikan lebih banyak pertandingan yang berlanjut ke perpanjangan waktu dan adu penalti, sehingga peluang terjadinya momen-momen dramatis dan kontroversial di menit-menit akhir pun semakin besar.