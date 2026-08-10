Pengamat sepak bola Ahmed Shobier mengungkap sikap klub Zamalek terkait kepergian Ahmed Fattouh, bek kiri tim tersebut, pada bursa transfer saat ini, di tengah beredarnya kabar mengenai ketertarikan salah satu klub Liga Arab Saudi untuk merekrutnya.

Sejumlah laporan media Arab Saudi sebelumnya menyebutkan ketertarikan klub Al-Fateh untuk mengontrak Ahmed Fattouh, setelah penampilan yang ditunjukkan pemain tersebut bersama timnas Mesir sepanjang Piala Dunia terakhir.

Shobier mengatakan, dalam pernyataannya melalui program radionya, bahwa apa yang beredar mengenai ketertarikan Al-Fateh Arab Saudi untuk merekrut Fattouh tidak lebih dari sekadar spekulasi media, seraya menegaskan bahwa Zamalek tidak berencana melepas jasa pemain tersebut.

Ia menjelaskan, "Salah satu surat kabar Arab Saudi mengatakan bahwa klub Al-Fateh tertarik mengontrak Ahmed Fattouh, dan Fattouh tentu saja menunjukkan penampilan yang luar biasa di Piala Dunia, dan secara keseluruhan ia termasuk pemain-pemain hebat."

Ia menunjukkan bahwa Zamalek memiliki lebih dari satu pilihan di posisi bek kiri, dengan kehadiran Mahmoud Bentayeg, di samping Echo setelah memperbarui kontraknya, ditambah Ahmed Khedr yang tampil bersama tim sepanjang musim lalu dan membuktikan eksistensinya.

Ia menambahkan bahwa pentingnya Fattouh bagi tim pelatih tidak terbatas pada posisi bek kiri, setelah Moatamed Gamal, pelatih kepala tim, mengandalkannya di lebih dari satu posisi sepanjang periode lalu.

Shobier menegaskan bahwa gemilangnya Fattouh bersama timnas Mesir di Piala Dunia meningkatkan nilai teknisnya, sebelum ia menuntaskan sikap Zamalek mengenai kemungkinan kepergiannya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan, "Semua yang beredar mengenai Ahmed Fattouh hanyalah spekulasi media, dan saya yakin satu juta persen bahwa mustahil Zamalek melepas Fattouh, ini adalah perkara yang sudah selesai."

Zamalek melanjutkan persiapannya untuk musim baru selama pemusatan latihannya saat ini, di mana tim menjalani sejumlah pertandingan uji coba, sebelum membuka perjalanannya di ajang liga menghadapi Al-Ittihad Al-Sakandary pada 21 Agustus ini di Stadion Internasional Kairo.

Dengan demikian, sikap Zamalek tampak jelas mengenai masa depan Fattouh, di tengah keteguhan klub untuk mempertahankan pemain tersebut dan tidak adanya niat untuk melepasnya pada bursa transfer saat ini, meski ada ketertarikan Arab Saudi yang muncul terkait dirinya.

