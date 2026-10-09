Cristiano Jr, putra bintang Portugal Cristiano Ronaldo, memutuskan untuk membela timnas Portugal alih-alih sejumlah timnas lainnya, meski terdapat perselisihan antara sang ayah dan pelatih timnas Jorge Jesus, dengan tetap terbukanya kemungkinan ia mengubah pendiriannya.

Ronaldo senior dan Jesus terlibat perselisihan sengit setelah sang pelatih membiarkan penyerang itu duduk di bangku cadangan dalam laga UEFA Nations League melawan Norwegia pekan lalu, menurut surat kabar Inggris "Sport Bible".

Dalam hari-hari setelahnya, Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas atas kemauannya sendiri, dan sejak itu ia mengeluarkan pernyataan berapi-api yang menuding sang pelatih mengingkari janji-janji yang telah ia berikan terkait menit bermain dalam berbagai kesempatan, sementara penantian masih berlangsung untuk mengetahui apakah kedua pihak akan mampu mengakhiri perselisihan ini sebelum jeda internasional pada bulan November mendatang.

Meski demikian, putra Ronaldo yang berusia 16 tahun itu mengumumkan komitmennya untuk bermain bagi Portugal, meski ia memiliki opsi untuk membela hingga tiga timnas lainnya.

Cristiano Jr, yang menempati posisi sayap kiri dan bermain dengan kaki kanannya, saat ini bermain di akademi klub Saudi, Al Nassr, setelah sebelumnya bermain di akademi Juventus dan Manchester United.

Di tingkat internasional kategori junior, pemain itu telah tampil bersama timnas Portugal U-15 dan U-16, meski ia memenuhi syarat untuk membela Spanyol, negara tempat ia tinggal selama lebih dari lima tahun saat ayahnya berada di Real Madrid.

Remaja itu lahir di negara bagian California, yang memungkinkannya membela Amerika Serikat jika ia memilih demikian, sementara mungkin ada negara keempat yang berhak ia bela mengingat identitas ibunya tidak diketahui.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", bocah itu juga memiliki keturunan Tanjung Verde melalui nenek dari pihak ayahnya, meski ia tidak memenuhi salah satu dari empat syarat yang ditetapkan oleh Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" untuk membela negara Afrika tersebut.

Catatan Federasi Sepakbola Portugal menunjukkan bahwa Ronaldo Jr mencetak lima gol dalam 13 laga yang ia jalani bersama timnas junior Portugal, di mana ia melakoni debut internasionalnya saat kemenangan tiga gol berbanding dua atas Kroasia di turnamen Vlatko Markovic pada bulan Mei tahun lalu.

Sebaliknya, Ronaldo senior mencetak 146 gol dalam 234 laga bersama timnas Portugal, dan membawa mereka meraih gelar besar pertama dalam sejarah mereka, yakni Piala Eropa 2016, sebelum meraih lebih banyak gelar di UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Cristiano Ronaldo sebelumnya secara terus terang telah mengungkapkan impiannya agar putranya menjadi pesepakbola profesional, meski sejumlah atlet memberikan nasihat kepada anak-anak mereka untuk tidak mengikuti jejak mereka.