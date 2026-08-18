Bagaimana posisi Diaz? Rencana Mourinho mulai terlihat dan pertarungan susunan pemain memanas

José Mourinho, direktur teknik Real Madrid, mulai merancang formasi utamanya menjelang dimulainya perjalanan tim di Liga Spanyol, setelah periode persiapan mengungkap kecenderungan awalnya, yang terdepan di antaranya adalah mengandalkan skema (4-2-3-1), sembari berupaya memadukan senjata-senjata ofensif terbaiknya dalam satu formasi.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho untuk sementara memutuskan skema (4-2-3-1), yang memberinya kesempatan untuk menurunkan kuartet ofensif Jan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, dan Kylian Mbappé, meskipun keempat pemain tersebut belum tampil bersama hingga kini dalam pertandingan uji coba mana pun selama periode persiapan.

Tampaknya Mourinho bertaruh pada kuartet ini untuk menciptakan kekuatan ofensif Real Madrid, dengan kemungkinan memberikan Bellingham peran yang lebih fleksibel di belakang penyerang, sementara pelatih asal Portugal itu terus mencari formula terbaik untuk mencapai keseimbangan di antara nama-nama ofensif kelas berat.

Di lini tengah, meskipun upaya merekrut Rodri gagal, Bernardo Silva mendapatkan kepercayaan besar dari Mourinho, di mana pemain Portugal itu dapat mengisi lebih dari satu posisi, baik di jantung lini tengah maupun sebagai pengatur serangan yang bergerak di sisi lapangan, hal yang menjadikannya salah satu elemen penting dalam perhitungan sang pelatih.

Persaingan tampak sengit untuk duet gelandang bertahan, dengan keberadaan Aurélien Tchouaméni dan Federico Valverde, serta Bernardo Silva, sementara Eduardo Camavinga masih berada di luar lingkaran jaminan untuk formasi utama, meskipun ia mendapatkan kesempatan besar untuk tampil selama periode persiapan setelah memulai latihan lebih awal.

Adapun di lini belakang, gambarannya masih kurang jelas akibat cedera dan perbedaan kesiapan para pemain, namun Álvaro Carreras memanfaatkan absennya Ferland Mendy dan menjadi pemain tim yang paling banyak tampil selama periode persiapan, di saat "AS" mengisyaratkan bahwa Marc Cucurella akan menjadi salah satu elemen penting dalam perhitungan Mourinho selama musim ini.

Di sisi kanan, persaingan tampak terbuka antara Trent Alexander-Arnold dan Denzel Dumfries, sementara Mourinho masih menunggu kelengkapan opsi-opsinya di jantung pertahanan dengan kembalinya Éder Militão dan pemulihan Raúl Asencio, hal yang menjadikan pemilihan duet bek pada pertandingan pembuka melawan Espanyol sebagai perkara yang belum diputuskan.

Sebaliknya, Arda Güler memaksakan dirinya dengan kuat ke dalam perhitungan Mourinho, setelah memanfaatkan kesempatannya selama periode persiapan dan memberikan dua umpan matang, sehingga menjadi salah satu alternatif ofensif utama tim, terlebih karena skema 4-2-3-1 memberinya ruang lebih besar untuk bersinar di posisi pengatur serangan.

Brahim Díaz juga memperkuat posisinya sebagai salah satu opsi favorit di sayap kanan, sementara pemain muda Carlos Espí menjadi yang paling diuntungkan dari periode persiapan, setelah ia naik peringkat dalam daftar cadangan dan menjadi lebih dekat untuk menggantikan Mbappé di lini depan, mengungguli Endrick dalam perhitungan Mourinho saat ini.

Setelah 6 pertandingan uji coba yang dilalui Real Madrid dengan 5 kemenangan dan satu hasil imbang, di mana tim mempertahankan gawangnya tetap bersih dalam 243 menit terakhir, Mourinho memasuki laga melawan Espanyol pada Sabtu mendatang dengan gambaran awal yang jelas untuk timnya, meskipun sebagian posisi masih terbuka untuk persaingan dan perubahan di awal musim.