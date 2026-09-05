Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, yang menangani Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Coventry City pada pekan ketiga Liga Premier Inggris.

Maresca menurunkan pemain asal Senegal, Ilman Ndiaye, yang baru bergabung ke skuad Manchester City, sebagai starter di lini serang bersama Antonio Semenyo dan Erling Haaland.

Sementara itu, bintang asal Maroko Ayoub Bouaddi dan pemain Argentina Enzo Fernandez duduk di bangku cadangan.





Berikut susunan lengkap pemain Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo, dan Haaland.

Perlu dicatat bahwa Manchester City menempati puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan raihan 6 poin.



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