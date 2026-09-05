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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bagaimana posisi Bouaddi? Maresca turunkan rekrutan Manchester City sebagai starter menghadapi Coventry

A. Bouaddi
E. Fernandez
E. Maresca
I. Ndiaye
Manchester City
Premier League
Maroko
Argentina
Italia
Senegal
Inggris

Persaingan puncak klasemen

Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, yang menangani Real Madrid, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Coventry City pada pekan ketiga Liga Premier Inggris.

Maresca menurunkan pemain asal Senegal, Ilman Ndiaye, yang baru bergabung ke skuad Manchester City, sebagai starter di lini serang bersama Antonio Semenyo dan Erling Haaland.

Sementara itu, bintang asal Maroko Ayoub Bouaddi dan pemain Argentina Enzo Fernandez duduk di bangku cadangan.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry City crest
Coventry City
COV

Berikut susunan lengkap pemain Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo, dan Haaland.

Perlu dicatat bahwa Manchester City menempati puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan raihan 6 poin.

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