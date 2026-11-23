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Survei terbaru Seton Hall Sports Poll mengungkap bahwa Piala Dunia FIFA 2026 meningkatkan minat terhadap sepak bola secara signifikan di seluruh Amerika Serikat. Didukung rekor jumlah penonton televisi dan tingginya keterlibatan kelompok usia muda, turnamen itu meninggalkan jejak yang bertahan lama dalam dunia olahraga Amerika Serikat.

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Turnamen memicu lonjakan besar minat di AS

Piala Dunia 2026 telah mendorong peningkatan besar minat terhadap sepak bola di seluruh Amerika Serikat. Menurut Seton Hall Sports Poll terbaru, lebih dari seperempat warga Amerika Serikat (27 persen) menyatakan bahwa turnamen tersebut meningkatkan antusiasme mereka terhadap sepak bola. Lonjakan itu terutama terlihat di kalangan penggemar sepak bola, dengan 70 persen melaporkan peningkatan minat, dibandingkan 11 persen di kalangan mereka yang bukan penggemar.

Kelompok usia muda mencatat peningkatan tertinggi: 46 persen orang dewasa berusia 18 hingga 34 tahun melaporkan keterlibatan yang lebih besar, dibandingkan 28 persen pada kelompok usia 35 hingga 54 tahun dan 12 persen pada kelompok usia 55 tahun ke atas. Dilakukan pada Oktober 2026 terhadap 1.632 orang dewasa, studi ini menunjukkan jejak budaya yang bertahan lama dari turnamen musim panas tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa menjadi tuan rumah kompetisi tersebut telah berhasil memperluas minat masyarakat setempat terhadap sepak bola.

Rekor penonton final menjadi tonggak bersejarah di televisi

Momen puncak turnamen terjadi pada final antara Argentina dan Spanyol, yang ditonton oleh 37 persen dari seluruh warga Amerika Serikat. Angka penonton mencapai 80 persen di kalangan penggemar sepak bola dan 22 persen di kalangan mereka yang bukan penggemar, sementara 57 persen orang dewasa berusia 18 hingga 34 tahun menyaksikan laga puncak tersebut.

"Piala Dunia FIFA 2026 mendominasi dunia olahraga sepanjang musim panas. Menurut Nielsen, finalnya menjadi siaran sepak bola yang paling banyak ditonton sepanjang masa di satu jaringan televisi AS, sekaligus mencatat jumlah penonton olahraga non-NFL terbesar di satu jaringan televisi sejak World Series 2016," kata Daniel Ladik Ph.D., metodolog Seton Hall Sports Poll.

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"Hasil survei kami yang dicatat tiga bulan setelah final menunjukkan dampak yang kuat. Kami masih melihat dampak ketika AS menjadi tuan rumah pada 1994, dan saya memperkirakan dampak dari 2026 akan lebih besar lagi."

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Penonton meluas hingga penggemar olahraga kasual

Secara keseluruhan, hampir separuh warga Amerika Serikat (44 persen) menonton setidaknya satu pertandingan selama kompetisi berlangsung. Sebanyak 88 persen penggemar sepak bola menyaksikan turnamen tersebut, tetapi perhatian juga meluas ke luar kelompok penggemar utamanya, dengan menjangkau 28 persen dari mereka yang bukan penggemar.

Keterlibatan juga tinggi di kalangan penggemar olahraga secara umum. Dua pertiga (67 persen) penggemar berat olahraga menonton setidaknya satu pertandingan, disusul oleh 57 persen penggemar olahraga kasual.

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Data penonton final juga menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin: 45 persen pria menonton laga Argentina melawan Spanyol, dibandingkan 30 persen wanita. Di seluruh kelompok usia, penonton yang lebih muda secara konsisten mencatat angka penayangan televisi tertinggi.

Penampilan pemain bintang mendorong minat mengikuti klub seusai turnamen

Selain kebanggaan terhadap tim nasional, kecemerlangan individu di lapangan telah menghasilkan dukungan berkelanjutan terhadap sepak bola klub. Secara keseluruhan, 22 persen warga Amerika Serikat mengungkapkan bahwa penampilan seorang pemain tertentu di Piala Dunia menginspirasi mereka untuk mengikuti tim klub profesional setelah turnamen berakhir.

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Angka itu melonjak menjadi 59 persen di kalangan penggemar sepak bola dan 32 persen di kalangan penggemar olahraga secara umum. Orang dewasa yang lebih muda kembali memimpin tren ini, dengan 41 persen kelompok usia 18 hingga 34 tahun terus mengikuti pemain tertentu pada musim kompetisi klub, demikian pula 27 persen pria dan 16 persen wanita.

Dengan angka-angka yang tetap kuat tiga bulan setelah final, data tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan jangka panjang bagi sepak bola di Amerika Serikat. Seiring penggemar baru terus mengikuti bintang-bintang Piala Dunia di level klub, turnamen 2026 tampaknya akan membentuk budaya sepak bola Amerika Serikat selama bertahun-tahun mendatang.