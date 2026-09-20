José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan susunan pemain utama timnya untuk menghadapi Atlético Madrid, malam ini Minggu, dalam derbi ibu kota pada laga pekan ketujuh Liga Spanyol.

Susunan pemain Real Madrid menyaksikan kembalinya Aurélien Tchouaméni ke skuad utama, sementara pemain asal Portugal, Bernardo Silva, duduk di bangku cadangan.





Trio Arda Güler, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior memimpin lini serang Real Madrid, sementara Valverde, Tchouaméni, dan Bellingham mengemban tugas mengatur lini tengah.





Berikut susunan pemain Real Madrid:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Lini pertahanan: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Lini tengah: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Lini serang: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Di sisi lain, Atlético Madrid mengumumkan susunan pemainnya di bawah asuhan pelatih asal Argentina, Diego Simeone, dengan Jan Oblak tampil sebagai penjaga gawang, sementara Jonathan David dan Lee Kang-in memimpin lini serang, dan Julián Álvarez duduk sebagai cadangan.

Berikut susunan pemain Atlético Madrid:

Penjaga gawang: Jan Oblak.

Lini pertahanan: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Lini tengah: Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Lini serang: Lee Kang-in, Jonathan David.

Real Madrid memasuki laga ini di posisi kedua klasemen Liga Spanyol dengan 15 poin, tertinggal enam poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen, sementara Atlético mengumpulkan 13 poin di posisi keempat.