Klub Barcelona telah mengirimkan daftar berisi 25 pemain yang terdaftar dengan kontrak tim utama kepada UEFA, untuk berpartisipasi dalam fase liga Liga Champions Eropa.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa daftar Barca untuk kompetisi Eropa itu mencakup pemain asal Mesir Hamza Abdelkarim dan pemain asal Belgia Jesse Bisiwu.

Sementara itu, klub asal Catalonia tersebut mencoret pemain asal Swedia mereka, Roony Bardghji, karena cedera lutut serius yang akan menyingkirkannya dari lapangan sepanjang musim.

Bardghji mengalami minim kesempatan bermain bersama Barcelona selama musim lalu, karena ia bermain di posisi yang sama dengan rekannya yang tengah bersinar, Lamine Yamal.

Kedua pemain asal Mesir dan Belgia itu akan tetap mengenakan nomor punggung 29 dan 27 secara berurutan, yaitu nomor yang akan mereka kenakan di Liga Spanyol, di mana mereka terdaftar dengan kontrak tim cadangan.

Namun, agar keduanya diizinkan tampil di Liga Champions Eropa, mereka harus dimasukkan ke dalam Daftar A sebagai pemain tim utama, karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bertahan selama dua tahun berturut-turut di akademi klub, atau 3 tahun berturut-turut dengan masa peminjaman tidak lebih dari satu tahun ke klub lain yang berada di bawah asosiasi yang sama, yang merupakan syarat yang memungkinkan seorang pemain dimasukkan ke dalam Daftar B.

Adapun Brian Fariñas, ia dimasukkan ke dalam daftar pemain akademi klub, yaitu daftar yang dapat diperbarui hingga 24 jam sebelum jadwal pertandingan.

Gelandang Barcelona ini akan tersedia untuk tampil di Liga Champions Eropa dengan nomor punggung 28 sebagai anggota Daftar B, bersama para pemain akademi klub lainnya.

Hal ini terjadi meskipun Fariñas sebenarnya mengenakan nomor punggung 4 bersama tim utama di Liga Spanyol, karena statusnya di Liga Champions berbeda sesuai dengan regulasi pendaftaran untuk Daftar A dan B.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora