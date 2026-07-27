Barcelona bertolak hari Senin ini ke Britania Raya untuk menjalani pemusatan latihan yang berlangsung hingga 3 Agustus mendatang di St George's Park, markas timnas sepak bola Inggris, di bawah arahan pelatih asal Jerman Hansi Flick, dalam kerangka tahap kedua persiapan tim Katalan itu menyongsong musim baru 2026/27, dengan bergabungnya sang kapten Marc-Andre ter Stegen serta gelandang asal Belanda Frenkie de Jong, di samping pemain muda asal Mesir Hamza Abdelkarim.

Menurut daftar resmi yang diumumkan Flick menjelang keberangkatan, ter Stegen, yang urusan kepindahannya ke Ajax Belanda belum diputuskan, akan bergabung dalam pemusatan latihan, bersama de Jong meski mengalami cedera lutut.

Karim Adeyemi, yang diumumkan perekrutannya pekan lalu, juga telah bergabung dengan tim, setelah menjalani sesi latihan pertamanya bersama Barcelona pada Jumat lalu, sementara pemain asal Brasil Raphinha diperkirakan akan bergabung dalam pemusatan latihan pada Rabu mendatang.

Diperkirakan seluruh talenta muda (dengan pemain asal Mesir Hamza Abdelkarim di garis terdepan) yang memulai periode persiapan musim bersama tim utama akan mendapat kesempatan untuk melanjutkan latihan di bawah arahan Flick, dan pelatih asal Jerman itu terpaksa menunda keputusan pertamanya soal pencoretan selama beberapa hari.

Para bintang Piala Dunia absen hingga pertengahan Agustus

Absen dari pemusatan latihan ini adalah para pemain timnas Spanyol yang meraih gelar Piala Dunia (Joan Garcia, Cubarsi, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal), serta para pemain semifinal Jules Kounde (Prancis) dan Anthony Gordon (Inggris), yang diberi izin beristirahat hingga pertengahan Agustus, yakni sekitar 10 hari sebelum dimulainya kompetisi resmi, sementara sisa pemain yang tampil di turnamen dunia tersebut akan memulai persiapan menyongsong musim mendatang setelah masa istirahat mereka berakhir.

Dua laga uji coba di Inggris

Selain laga Barcelona menghadapi Birmingham City pada Jumat mendatang, tim Katalan itu dijadwalkan menjalani satu laga uji coba lain selama pemusatan latihannya di Inggris, di mana mereka akan menghadapi Preston North End, salah satu tim divisi satu Inggris, pada Senin 3 Agustus mendatang, sebelum kembali ke Barcelona.

Pekan lalu Barcelona menuntaskan dua pekan latihan intensif di kota olahraga Joan Gamper, yang ditutup dengan kemenangan atas CE Europa (4-1) dalam sebuah laga uji coba, sebelum berpindah ke tahap kedua persiapan di Inggris, guna menyongsong dimulainya musim baru yang mengusung ambisi besar untuk merebut kembali gelar-gelar domestik dan kontinental.

Daftar pemain yang berangkat ke Inggris meliputi: ter Stegen, Szczesny, Jakobishvili, Inaki Rodriguez, Araujo, Hector Fort, Balde, Kochen, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre, Bisker, de Jong, Marc Casado, Toni, Bryan Farinas, Lamine Diarra, Bernal, Fermin, Oriol Guerin, Guiu, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Oscar Gistau, Alejandro Fernandez, Roni, Iliass Tunkara, Alex Gonzalez, dan Shane Kluivert.