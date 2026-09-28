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Bagaimana Nasib Bencharki? Ammouta Dapatkan Kembali Dua Bintang dan Kehilangan Satu Pemain Jelang Laga Besar Zamalek

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
T. Mohamed
K. El Debes
A. Bencharki
H. Ammouta
Mesir
Maroko

Kabar gembira dan kabar sedih untuk Al Ahly

Tampaknya bintang Al Ahly akan absen dari duel melawan Zamalek, dalam laga puncak Liga Super Mesir yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober mendatang.

Jurnalis Ahmed Shobier mengungkap detail cedera trio Al Ahly, Taher Mohamed Taher, pemain Maroko Achraf Bencharki, dan Karim El Debes.

Shobier menjelaskan, melalui pernyataan dalam program radionya hari ini, bahwa tim medis Al Ahly mengintensifkan upaya untuk memulihkan para pemain yang cedera, seraya menegaskan bahwa winger Taher Mohamed Taher sudah mulai kembali secara bertahap untuk mengikuti latihan bersama, dalam kerangka program rehabilitasi khusus yang disusun tim medis guna memastikan ia mencapai kebugaran fisik dan teknis penuh 100% sebelum laga puncak.

Ia menuturkan bahwa pemain Maroko itu saat ini mengalami nyeri dan peradangan pada tendon Achilles, yang mendorong tim pelatih dan tim medis untuk meminta agar ia beristirahat penuh dan tidak menjalani latihan bersama selama beberapa hari ini.

 Ia menambahkan bahwa Bencharki membutuhkan masa istirahat dan program pemulihan yang berlangsung antara 3 hingga 5 hari untuk pulih sepenuhnya, yang berarti kepastiannya tampil dalam duel melawan Zamalek.

Sebaliknya, Shobier mengungkap absennya bek kiri Karim El Debes dari laga puncak tersebut.

Ia menyebutkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan para dokter untuk mengetahui masa absen Karim El Debes, yang diputuskan berlangsung antara dua hingga tiga pekan penuh sebelum kembali ke latihan bersama, yang berarti ia dicoret dari daftar Al Ahly untuk menjalani laga puncak melawan Zamalek.

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