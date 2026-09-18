Thomas Tuchel, pelatih Inggris, mengumumkan daftar pemain timnya untuk jeda internasional mendatang, yang menyertakan pemanggilan Rio Ngumoha, penyerang Liverpool, di samping kembalinya secara mengejutkan Dominic Calvert-Lewin, bintang Leeds United.

Daftar tersebut juga memuat Alex Scott, gelandang Bournemouth, yang sempat berada dalam pemusatan persiapan Tuchel sebelum Piala Dunia musim panas ini, namun tidak masuk dalam daftar final yang terdiri dari 26 pemain.

Ngumoha, yang berusia 18 tahun, menjalani laga internasional pertamanya bersama tim senior ketika ia tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat kemenangan persahabatan atas Selandia Baru dengan skor 1-0 pada 6 Juni.

Pemain tersebut berhasil menembus skuad tim utama Liverpool musim lalu, dan tampil dalam 35 pertandingan, mencetak dua gol di antaranya.

Daftar Tuchel selama jeda internasional Maret lalu juga memuat Calvert-Lewin, di mana ia tampil selama 34 menit dalam hasil imbang persahabatan 1-1 melawan Uruguay. Laga itu merupakan penampilan pertamanya bersama timnas Inggris sejak 2021, namun ia tidak masuk dalam daftar timnas Inggris di Piala Dunia.

Pemain berusia 29 tahun itu memulihkan performanya sejak transfernya ke Leeds United dengan status bebas transfer pada musim panas lalu dari Everton, di mana ia mencetak 19 gol dalam 45 pertandingan, termasuk 4 gol pada musim ini.

Scott, yang berusia 23 tahun, telah dipanggil dua kali di bawah kepemimpinan Tuchel, namun hingga kini ia belum tampil dalam satu pun laga internasional bersama tim senior.

Pemain tersebut tampil kuat pada awal musim 2026-2027, setelah mencetak satu gol dan dua assist.

Berikut daftar lengkap timnas Inggris:

Pickford - Steele - Trafford - Trent Alexander-Arnold - Branthwaite - Chalobah - Guehi - Hall - Konsa - Livramento - O'Reilly - Quansah - Anderson - Bellingham - Lewis-Skelly - Mainoo - Palmer - Rice - Scott - Calvert-Lewin - Eze - Gordon - Kane - Ngumoha - Rashford - Rogers - Saka.





Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan perubahan pada jadwal pertandingan timnas putra selama periode 2026 hingga 2030, dengan menggabungkan dua jeda internasional pada September dan Oktober menjadi satu periode.

Inggris, untuk pertama kalinya, menjalani 4 pertandingan selama jeda internasional yang berlangsung selama 3 pekan, dan seluruhnya merupakan bagian dari fase grup UEFA Nations League.

Tim asuhan Tuchel memulai jeda tersebut dengan menghadapi timnas Spanyol, juara dunia, di Stadion Wembley pada 26 September, sebelum menghadapi Ceko di Stadion Fortuna Arena pada 29 September, lalu Kroasia di Stadion HNK Rijeka pada 3 Oktober.

Inggris menutup jeda internasional dengan pertandingan baru melawan Ceko di Stadion Wembley pada 6 Oktober.

Portugal merupakan pemegang gelar UEFA Nations League, setelah mengalahkan Spanyol melalui adu penalti di final turnamen pada Juni 2025.

Prestasi terbaik timnas Inggris di UEFA Nations League diraih pada edisi pertama turnamen di musim 2018-2019, ketika menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan Swiss melalui adu penalti.



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