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Mikel Arteta tak percaya Arsenal hanya bermain imbang 1-1 dengan Borussia Dortmund di Liga Champions, meski melepaskan 30 tembakan di Emirates Stadium. Kendati mendominasi pemuncak klasemen Bundesliga itu, tuan rumah tiga kali membentur tiang gawang dan menyia-nyiakan peluang di akhir laga. Arteta pun mencari jawaban menjelang pertandingan besar akhir pekan ini.

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Arsenal sesali peluang yang terbuang saat melawan Dortmund

Arteta menyebut kegagalan Arsenal menuntaskan peluang melawan Dortmund “sulit dipercaya” setelah timnya harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan di Liga Champions di Emirates Stadium. Tuan rumah melepaskan 30 tembakan sepanjang laga, tetapi hanya empat yang tepat sasaran.

Viktor Gyokeres mencetak gol pembuka Arsenal pada menit kesepuluh dan membuat tim asuhan Arteta menguasai pertandingan. Namun, Maximilian Beier mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu pada babak kedua sehingga Arsenal gagal meraih tiga poin. Ini menjadi pertandingan kedua berturut-turut ketika Arsenal gagal mempertahankan keunggulan, setelah bermain imbang 2-2 di markas Newcastle .

Arteta tercengang melihat penyelesaian akhir yang “sulit dipercaya”

Arsenal nyaris kembali unggul setelah Beier menyamakan kedudukan, tetapi tiga upaya mereka membentur tiang gawang. Gyökeres juga menyia-nyiakan peluang emas saat laga tersisa 15 menit, dengan sundulannya dari jarak enam yard melenceng. Seusai pertandingan, Arteta mengaku sulit memahami bagaimana timnya gagal mencetak gol lagi meski begitu mendominasi.

“Ada faktor keberuntungan, dan ada faktor penyelesaian akhir kami yang seharusnya lebih baik,” kata Arteta. “Tidak diragukan lagi betapa superior dan dominannya kami, serta betapa besar ancaman yang kami ciptakan. Permainan kami enak ditonton, tetapi sulit dipercaya bahwa terkadang bola tidak masuk ke gawang.”

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Tampil dominan melawan pemuncak klasemen Bundesliga

Meski kecewa karena kehilangan poin, Arteta tetap mendapat dorongan dari dominasi timnya atas Dortmund, yang saat ini memuncaki klasemen Bundesliga.

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“Itu penampilan yang luar biasa,” tambah pelatih Arsenal tersebut. “Melihat cara kami bermain dan mempertimbangkan lawan yang kami hadapi, saya bisa sangat, sangat puas karena hampir tidak ada lagi yang bisa Anda tuntut dari tim.

“Tentu saja, kami merasa seharusnya mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ketika tampil seperti itu dan menciptakan begitu banyak peluang. Saya tidak tahu apakah ini soal mentalitas kami. Seperti yang saya katakan, ada faktor keberuntungan, karena bagaimana mungkin beberapa peluang itu tidak menjadi gol?”

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Manchester City menanti di Liga Primer

Arsenal tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan di Eropa karena kompetisi domestik kembali bergulir akhir pekan ini. Tim asuhan Arteta selanjutnya akan menghadapi Manchester City di Liga Primer pada Minggu.

Setelah gagal mempertahankan kemenangan dalam dua laga berturut-turut melawan Newcastle dan Dortmund, Arsenal tahu penyelesaian akhir mereka harus segera membaik. Mengubah dominasi menjadi gol akan sangat penting saat mereka menghadapi tim asuhan Enzo Maresca.