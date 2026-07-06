Bagaimana Liga Saudi berhasil menjadikan João Félix dalam performa terbaiknya menjelang Piala Dunia?

João Félix memasuki ajang Piala Dunia 2026 saat sedang menjalani masa-masa terbaik dalam karier sepak bolanya, setelah kembali bersinar bersama Al-Nassr dari Arab Saudi dan mencatatkan musim yang luar biasa yang menjadikannya salah satu bintang terkemuka tim nasional Portugal.

Penyerang Portugal ini menegaskan bahwa perubahan besar ini terutama berkat mantan pelatihnya, Jorge Jesus, yang mengembalikannya ke posisi favoritnya dan memberinya kepercayaan diri yang telah lama hilang, sehingga perubahan tersebut tercermin secara mencolok pada performa dan statistiknya.

Timnas Portugal sedang bersiap menghadapi laga yang dinanti-nantikan melawan Spanyol, Senin malam ini, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, di mana “Brasil Eropa” ini berupaya melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara.

Pelatih Roberto Martínez memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang, yang memberinya keleluasaan untuk merotasi pemain selama babak penyisihan grup. João Félix menjadi salah satu yang paling diuntungkan dari hal tersebut, setelah tampil sebagai starter dalam dua pertandingan, sementara duduk di bangku cadangan pada dua pertandingan lainnya, sehingga ia mencapai babak gugur dalam kondisi fisik terbaiknya.

Félix mengikuti turnamen ini setelah menjalani musim terbaik dalam karier profesionalnya, di mana ia membawa Al-Nassr meraih gelar Liga Saudi, setelah mencetak 26 gol dan memberikan 18 assist—angka-angka tertinggi dalam kariernya sejak memulai karier profesional.

Penyerang asal Portugal ini menegaskan kepada jaringan berita Brasil “Globo” bahwa perubahan nyata dalam performanya dimulai bersama Jorge Jesus, yang mengembalikannya ke posisi di mana ia merasa paling nyaman di lapangan.

Félix mengatakan: “Yang berubah bagi saya musim lalu adalah saya bermain di posisi asli saya, tempat di mana saya merasa lebih nyaman, dan dari situ saya bisa membantu tim dengan cara terbaik. Di sana saya bisa melakukan pergerakan dengan bola dan bermain sebagai playmaker atau penyerang kedua.”

Ia menambahkan: “Pelatih Jorge Jesus menyadari hal itu, dan memberiku kepercayaan diri untuk menunjukkan yang terbaik, dan itulah faktor terpentingnya. Semangat dan komitmenku tidak pernah berubah, tetapi aku bermain sepanjang musim di posisi yang paling cocok untukku. Tidak ada yang lebih tahu kemampuanku selain diriku sendiri, dan karena itu semuanya berjalan dengan sangat baik.”

Selama musim lalu bersama Al-Nassr, Félix sering bermain sebagai penyerang kedua atau gelandang serang, di mana Jesus memberinya kebebasan lebih besar untuk bergerak dan mengatur serangan, yang secara langsung tercermin pada catatan golnya, hingga ia pun menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak Liga Saudi.

Mengenai kesiapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia, ia berkata: “Saya tiba di sini dengan kepercayaan diri yang lebih besar daripada sebelumnya. Ini adalah tahun yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat senang berhasil meraih gelar liga, karena itu sangat penting bagi kami. Saya merasa siap untuk membantu, baik saya bermain selama 70 menit atau bahkan 10 menit, dan saya akan memberikan yang terbaik.”

Felix juga berbicara tentang pengalamannya di Liga Saudi, menegaskan bahwa hal itu sangat berbeda dari gambaran yang ia bayangkan sebelum pindah ke Al-Nassr.

Ia menjelaskan: “Tentu saja antusiasmenya tidak sama dibandingkan dengan beberapa liga Eropa, tetapi persaingannya sangat ketat. Sebelum pergi ke Arab Saudi, saya tidak mengira akan seperti itu. Dan ketika kembali ke tim nasional, saya tidak merasakan perbedaan apa pun antara saya dan rekan-rekan setim maupun lawan-lawan saya. Saya merasa dalam kondisi prima, dan ketika Anda mempersiapkan diri dengan benar, hasilnya akan datang pada akhirnya.”

Meskipun tampil gemilang bersama Al-Nassr sebagai playmaker atau penyerang kedua, Félix bermain sebagai sayap kiri dalam dua pertandingan fase grup melawan Uzbekistan dan Kolombia—posisi yang berulang kali ia tekankan tidak memberinya kenyamanan yang sama seperti saat bermain di lini tengah.

Pemain berusia 26 tahun itu juga berbicara tentang hubungannya dengan kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah keduanya menjalani pengalaman bersama secara penuh di barisan Al-Nassr, menegaskan bahwa kekompakan di antara mereka kini jauh lebih erat daripada sebelumnya.

Ia berkata: “Bermain bersama selama satu tahun penuh adalah waktu yang sangat lama, dan selama itu Anda mengenal rekan setim Anda dengan cara yang berbeda. Saya sudah mengenal Cristiano melalui tim nasional, tetapi berada bersamanya setiap hari di Al-Nassr memberi saya kesempatan untuk memahami apa yang dia butuhkan, dan apa yang dia sukai di lapangan.”

Ia menambahkan: “Dia tahu pergerakan saya, dan saya tahu pergerakannya. Dia tahu di mana saya suka menerima bola, dan saya tahu di mana dia lebih suka menerimanya. Saya yakin pemahaman ini memberi kami keunggulan besar, baik bersama tim nasional Portugal, Al-Nassr, maupun di tim mana pun yang kami bela. Pengetahuan kami yang mendalam satu sama lain merupakan kekuatan penting bagi kami.”

João Félix pertama kali dipanggil ke tim nasional Portugal pada tahun 2019, berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022, dan hingga saat ini telah tampil dalam 52 pertandingan internasional, di mana ia mencetak 12 gol dan memberikan 5 assist. Ia berharap dapat terus tampil gemilang saat memimpin Portugal menghadapi Spanyol dalam pertandingan yang tidak boleh berakhir imbang, demi memastikan tiket ke babak perempat final.